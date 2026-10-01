Polémica en la NFL no frena a los mariachis: defienden el traje de charro como símbolo mexicano

Los músicos interpretaron el himno de USA representando la música tradicional mexicana en Chicago (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Mariachi Herencia de México lamentó los ataques del público en redes sociales tras su participación en la ceremonia del himno de Estados Unidos rumbo al juego de la National Football League (NFL) entre Osos de Chicago y Águilas de Filadelfia, en el Soldier Field, de Illinois.

Alonso Orozco Jr. levantó la voz en nombre de todos los integrantes de la banda al estar orgulloso de cada uno de sus compañeros, por hacer que sus sueños se cumplen en Estados Unidos y especialmente porque llevan las tradiciones mexicanas en un país donde preservan y comparten su cultura.

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Hoy jueves 1 de octubre, el músico posteó en su cuenta oficial de X dos momentos que marcan la era de la agrupación en Estados Unidos: primero recordó el anuncio oficial de los Osos de Chicago al confirmar que El Mariachi Herencia de México tocaría con guitarras, violines y trompetas el The Star-Spangled Banner en el Monday Night Football de la Semana 3 de la NFL.

“Es un honor poder hacer que todo esto suceda. Gracias de todo corazón por todo el apoyo y por ser parte de este viaje. ¡Esto es solo el comienzo! ”, advirtió Alonso Orozco Jr. recibiendo múltiples ovaciones del público mexicano y de los fanáticos de Estados Unidos que defienden su interpretación en Chicago.

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Minutos después, el mariachi subió en su página oficial aquella tarde en Michigan cuando hicieron sonar el himno de Estados Unidos en el juego de la Major League Baseball (MLB), en el Comerica Park, estadio de los Tigres de Detroit, portando orgullosamente el traje de charro mexicano.

“Hace unas semanas, tuvimos el honor de interpretar The Star-Spangled Banner en el estadio de los Tigres en Detroit, Michigan. Siempre orgullosos de honrar a este hermoso país mientras lucimos con orgullo nuestros tradicionales trajes de charro mexicanos”, resaltó Alonso Orozco Jr.

Acusan críticas racistas por interpretar el himno de EEUU en la NFL

Fueron invitados especiales de Chicago Bears para tocar el himno en el Soldier Field (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mariachi Herencia de México recibió las ovaciones del respetable en Chicago, Illinois el lunes 28 de octubre, por una interpretación memorable del The Star-Spangled Banner que conmovió a los jugadores en cancha y a los propios integrantes de la banda por representar a la cultura mexicana en escenarios importantes del país de las Barras y las Estrellas.

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Sin embargo, Alonso Orozco Jr. denunció en sus medios sociales que la agrupación fue víctima de “críticas racistas” después de tocar el himno estadounidense previo al juego de futbol americano entre Chicago y Filadelfia, en una noche que para ellos “fue increíble hacerlo con amor y respeto por una gran nación”.

“El lunes tuvimos la oportunidad de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos para el partido de la NFL entre los Osos de Chicago y las Águilas de Filadelfia y fue increíble hacerlo con amor y respeto por una gran nación. Sin embargo, ha surgido una enorme ola de críticas racistas”, hizo saber el miembro de El Mariachi Herencia de México.

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“Como músicos mexicanos y orgullosos de nuestras raíces, creemos que representar nuestra cultura y, al mismo tiempo, mostrar respeto por los símbolos del país donde trabajamos no debería ser motivo de odio”, manifestó Alonso Orozco Jr. acompañado por muestras de apoyo de la gente que admira a la banda y reconoció su actuación en el campo de Chicago.

Alonso Orozco Jr manifestó los comentarios negativos tras interpretar el himno de USA (X / Alonso Orozco Jr)

“Hiciste un trabajo increíble, Alonso (Orozco). Fue hermoso. Dios bendiga a América y a nuestro vecino del sur, México”. “Que se mueran de la envidia, Alonso! ¡Fue hermoso!“, ”Me encantó esto. Gran rendimiento, no permitas que la negatividad de muy pocos cambie tu amor por este país y tus raíces“, “Si el himno fuera interpretado por una banda de rock, no oirías ninguna crítica de “esos tipos”, pero porque es mariachi, recurren al racismo, Alonso, ofreciste una hermosa interpretación del Himno Nacional. Esto es América”, se lee en algunos mensajes enviado al grupo de mariachis mexicanos.

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“Un honor representar el Himno de los Estados Unidos The Star Spangled Banner para el partido de Chicago vs Filadelfia. México presente”, escribió Alonso Orozco Jr. expresando su gratitud a la franquicia de los Osos por “este momento especial” en la noche del Monday Night Football de la NFL.

“Es un honor interpretar la bandera de estrellas a través de la tradición del mariachi. Lo realizamos con el máximo respeto, orgullo y música. Gracias Osos de Chicago y gracias a todos por la increíble respuesta a este momento especial. Juntos somos más fuertes”, expresó El Mariachi Herencia de México,

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Mariachi Herencia de México, la agrupación de Chicago que preserva la música tradicional en EEUU

El Mariachi Herencia de México interpretó el himno de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mariachi Herencia de México es una grupo originaria de Chicago, compuesto por músicos jóvenes que retoman las tradiciones del mariachi de Guadalajara y Ciudad de México, con arreglos contemporáneos y el uso del traje de charro.

El conjunto busca acercar la música mexicana a la posteridad y fortalecer la presencia que ha construido en Estados Unidos. El Mariachi Herencia de México suma dos nominaciones a los Latin Grammy y ha participado en eventos relevantes como en la MLB y la NFL.

La agrupación se presentó el lunes 28 de septiembre, antes del Monday Night Football de la NFL para interpretar el Star-Spangled Banner durante la ceremonia patriótica en el Soldier Field de los Osos de Chicago. La versión del himno de Estados Unidos, ejecutada con el estilo del mariachi, provocó aplausos entre los asistentes y el máximo respeto para los miembros de El Mariachi Herencia de México.

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La NFL reconoce la identidad mexicana con el sonido del mariachi y danzas folclóricas

Bailarinas lucieron faldas amplias y de tonos intensos, que sujetaron y movieron al ritmo de la música. (AP Foto/Jeffrey McWhorter)

Además de El Mariachi Herencia de México, el grupo Mariachi Monumental de México entonó el himno de Estados Unidos en el estadio Lambeau Field previo al juego de la NFL, Green Bay frente a Atlanta, correspondiente al Thursday Night Football de la Semana 3 de la temporada 2026-27.

Por su parte, el NRG Stadium, de los Texanos de Houston, el pasado 20 de septiembre reunió elementos de la cultura mexicana tras presentar un icónico baile folclórico al show de medio tiempo, como parte de los festejos por el Mes de la Herencia Hispana que se celebra cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre.

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