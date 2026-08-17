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INE aprueba más 10 mil 842 millones de pesos para partidos políticos en las elecciones del 2027

El instituto fija los recursos para fuerzas políticas y candidatos independientes en las próximas elecciones

El acuerdo se sustentó en el Artículo 41 de la Constitución, que establece que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado en campañas electorales. (Archivo Infobae)
El acuerdo se sustentó en el Artículo 41 de la Constitución, que establece que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado en campañas electorales. (Archivo Infobae)
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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el anteproyecto que fija el financiamiento público federal para partidos políticos y candidaturas independientes en las elecciones del 2027 por 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, de acuerdo con un comunicado del instituto fechado este 17 de agosto.

Según el INE , el acuerdo se sustentó en el Artículo 41 de la Constitución, que establece las reglas del financiamiento y ordena que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado en campañas electorales.

Para actividades ordinarias permanentes, la comisión definió 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos. De ese monto, los partidos políticos de reciente creación Paz y Somos México recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos (2% del total ordinario) y el resto se distribuirá entre las seis fuerzas nacionales que participaron en la elección federal de 2024 con la fórmula constitucional: 30% igualitario y 70% proporcional según la votación en diputaciones.

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La bolsa de campaña para 2027 queda en 2 mil 363 millones porque solo se renueva la Cámara de Diputados

El instituto calcula el monto como 30% del gasto ordinario de cada fuerza política, al tratarse de una elección federal sin renovación del Senado. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
El instituto calcula el monto como 30% del gasto ordinario de cada fuerza política, al tratarse de una elección federal sin renovación del Senado. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En financiamiento de campaña, el INE precisó que en 2027 solo se renueva la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que se asigna una bolsa total de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos, equivalente a 30% del ordinario de cada partido.

Para candidaturas independientes se determina un monto de 47 millones 275 mil 990 pesos, que se repartirá entre quienes obtengan registro, según el comunicado.

Para actividades específicas, la CPyPP aprobó 236 millones 379 mil 951 pesos (3% del ordinario) con la misma lógica de distribución constitucional.

En prerrogativas, la postal ascendió a 315 millones 173 mil 272 pesos; además se reservaron 52 millones 528 mil 878 pesos con 64 centavos para garantizar acceso a candidaturas independientes y la prerrogativa telegráfica se mantiene en 693 mil 496 pesos, distribuida de manera igualitaria entre los ocho partidos nacionales.

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El INE también estableció que cada partido destine al menos 3% de su financiamiento ordinario a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo que representa un monto global de 236 millones 379 mil 950 pesos.

INE ordena a Somos México cambiar su nombre, logotipo y color

La autoridad electoral fijó un plazo de menos de tres semanas para rehacer la identidad del partido recién registrado. Crédito: X/ @SomosMxMexico
La autoridad electoral fijó un plazo de menos de tres semanas para rehacer la identidad del partido recién registrado. Crédito: X/ @SomosMxMexico

El INE ordenó a Somos México cambiar nombre, logotipo y color antes del 30 de agosto, una medida que pega de lleno en la identidad del partido recién registrado y que deberá acatar aunque ya la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La resolución fue aprobada el pasado 11 de agosto por un margen mínimo: seis votos a favor y cinco en contra en el Consejo General. Esa división exhibió una discusión interna sobre si la autoridad electoral tiene facultades para impedir que un partido use la palabraMéxico en su denominación.

De acuerdo con el Consejo General del INE, la denominación “Somos México” no es neutral porque alude a toda la nación. La autoridad electoral consideró que se trata de “una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre el instituto político y la totalidad de la nación mexicana”.

El instituto también determinó que las letras MX en el emblema podrían generar confusión entre la ciudadanía. Su argumento es que el público podría considerar que el partido “cuenta con vinculación o respaldo del Estado mexicano”.

Sobre el color rosa mexicano, el organismo presidido por Guadalupe Taddei Zavala concluyó que guarda similitud con el usado por Fuerza Por México en sus registros locales. Con esa combinación de argumentos, el INE ordenó al nuevo partido rehacer su identidad visual y denominación en un plazo de menos de tres semanas.

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