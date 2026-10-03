Oswaldo Sánchez desmiente versión por la que Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de Alemania 2006

La figura de Chivas aseguró que los jugadores no pidieron excluir a Cuauhtémoc y que la lista mundialista fue definida únicamente por el director técnico. (Especial)

Guardar

Alemania 2006 dejó una escena que sigue pesando en la memoria de la Selección Mexicana: Cuauhtémoc Blanco fuera de la lista para la Copa del Mundo.

La ausencia del “10” abrió una versión que colocó al vestidor como responsable de impedir su viaje.

PUBLICIDAD

Oswaldo Sánchez asegura que el vestidor de la Selección Mexicana no influyó en la marginación de Cuauhtémoc Blanco antes de Alemania 2006. (Foto de archivo)

Dos décadas después, Oswaldo Sánchez rechaza esa historia. El ex portero sostiene que Ricardo Lavolpe tomó la decisión sin consultar a los jugadores, en medio del conflicto que el técnico argentino mantenía con Blanco desde su paso por el, Club América.

Oswaldo Sánchez niega que el vestidor vetara a Cuauhtémoc

El exarquero habló del caso durante su aparición en Los Reyes Podcast. Ahí recordó que compartió cancha con Blanco tanto en América como en selecciones menores y aseguró que la relación entre ambos se mantiene cercana.

Sánchez sostiene que no existió una petición de los integrantes del Tri para excluir al delantero. También rechazó que los capitanes hayan definido una lista que pertenecía directamente al cuerpo técnico: “Es falso”.

PUBLICIDAD

La figura de Chivas reconoció que algunos referentes conocían con anticipación la postura de Lavolpe. Ese detalle pudo alimentar la versión de que el grupo intervino, aunque para él hubo una diferencia entre conocer la decisión y formar parte de ella.

El guardameta asegura que rechazó cinco propuestas para participar en ligas del extranjero por razones de carácter personal y financiero. (Mexsport)

La convocatoria, explica, llegó al plantel cuando el entrenador ya tenía una postura firme sobre Blanco. Por ello, califica como una acusación injusta responsabilizar a los futbolistas de la ausencia del atacante. “Es irresponsable decir que nosotros lo dejamos fuera”.

La polémica se mantiene porque el “Cuau” era uno de los nombres con mayor identificación entre la afición mexicana. Su ausencia contrastó con el peso que tenía como referente ofensivo en los años previos a la Copa Mundial.

PUBLICIDAD

Los roces entre Blanco y Lavolpe habrían marcado el rumbo de la convocatoria

Oswaldo colocó el origen de la ruptura en los años en que Lavolpe dirigió al América. Según su relato, el vínculo con Cuauhtémoc no mejoró cuando el argentino llegó a la Selección Mexicana.

El exportero describió una relación marcada por discusiones e insultos. Desde su punto de vista, esa confrontación volvía difícil que ambos compartieran una concentración de varias semanas en Alemania: “Se peleaban a muerte”.

Lavolpe habría comunicado al grupo que no llamaría a Blanco, pero Sánchez asegura que no abrió una consulta con los jugadores. El técnico asumió la decisión como responsable del proyecto y la presentó como un hecho consumado.

PUBLICIDAD

El conflicto entre Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco comenzó durante la etapa en la que coincidieron en el Club América. (Foto de archivo)

Sánchez admite que Cuauhtémoc pudo interpretar que sus compañeros influyeron en el desenlace. El exportero atribuyó esa idea a que algunos futbolistas ya sabían que el delantero no aparecería en la convocatoria. “La gente cree que nosotros dijimos ‘no lo traigas’. Cuauhtémoc pensó lo mismo”.

También mencionó un factor futbolístico: Lavolpe consideraba que Antonio Naelson “Sinha” aportaba mayores recursos al funcionamiento del equipo. México alcanzó los octavos de final de Alemania 2006, instancia en la que quedó eliminado por Argentina.

El exportero de Chivas habló de Honduras, sus opciones en Europa y Jorge Campos

El tema de Alemania 2006 no fue el único que abordó Oswaldo. El exguardameta recuperó momentos de su paso por la Selección Mexicana y por clubes como América, Chivas y Santos Laguna.

PUBLICIDAD

Sánchez explicó por qué pidió a David Suazo que Honduras dejara de atacar durante la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 . Dijo que temía que otro gol complicara la clasificación mexicana.

También contó que recibió cinco ofertas para jugar fuera del país, incluidas propuestas de Inglaterra, España, Grecia, Brasil y Argentina. Las rechazó por razones económicas y familiares.

Sobre su llegada a Chivas , afirmó que se enteró de su salida de América a través de un noticiero. Poco después, Ricardo Ferretti lo llamó para citarlo con su nuevo equipo.

Al comparar arqueros, colocó a Jorge Campos por encima de Guillermo Ochoa. Destacó sus reflejos, intuición y capacidad para jugar como delantero.

La conversación deja así una nueva versión de una vieja polémica: para Oswaldo Sánchez, Lavolpe cerró la puerta de Alemania 2006, mientras el vestidor quedó señalado por una decisión que no habría tomado.