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Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, minimiza partido ante México: “Me da lo mismo”

El DT de Estados Unidos no le dio mayor importancia al llamado Clásico de la CONCACAF

Pochettino no le dio mayor importancia al juego (AP Foto/Abbie Parr)
Pochettino no le dio mayor importancia al juego (AP Foto/Abbie Parr)
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El enfrentamiento entre México y Estados Unidos suele estar rodeado de una rivalidad que trasciende lo deportivo y que ha convertido cada duelo entre ambas selecciones en uno de los partidos más esperados de la región.

Sin embargo, Mauricio Pochettino, entrenador del combinado estadounidense, aseguró que entiende ese contexto, aunque desde su perspectiva el encuentro no representa una motivación diferente a la que tendría frente a cualquier otro rival.

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Pochettino reconoce la rivalidad, pero asegura que “le da lo mismo”

Durante su intervención previa al partido, Mauricio Pochettino reconoció que la rivalidad entre México y Estados Unidos es una realidad y explicó que parte de ella tiene que ver con la cercanía geográfica y los elementos que ambos países comparten.

El técnico argentino comparó esta situación con otros enfrentamientos de gran tradición, como los de Argentina ante Uruguay o Brasil. Para Pochettino, la proximidad entre países suele contribuir a que se construyan este tipo de rivalidades, algo que, dijo, entiende y respeta.

“Está claro que existe esa rivalidad. Países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común”, señaló.

El entrenador salió a conferencia previo al amistoso (captura de pantalla)
El entrenador salió a conferencia previo al amistoso (captura de pantalla)

Sin embargo, el entrenador dejó claro que esa condición no modifica su manera de afrontar el encuentro. Al hablar específicamente de México, aseguró que para él la exigencia es exactamente la misma que tendría ante cualquier otra selección.

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“A mí la rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, que contra Chile, que contra Perú, que si un día jugamos contra Argentina o si un día jugamos contra Brasil o contra España, o contra Inglaterra”, explicó.

Pochettino también destacó que siempre ha tenido buenas sensaciones respecto a México y su gente, además de recordar que Héctor Moreno fue uno de sus jugadores cuando comenzó su carrera como entrenador en España.

“Si me traen un tequila de México, yo lo acepto”

La conferencia también tuvo un momento más relajado cuando apareció la referencia a Héctor Moreno, con quien Pochettino mantiene una relación derivada de su etapa como entrenador en España.

El estratega recordó con afecto al futbolista mexicano y señaló que tiene un cariño especial por todo lo que México representa. Esa cercanía también dio paso a un comentario relacionado con uno de los productos más representativos del país.

“Si me traen un tequila de México, yo lo acepto”, fue la frase que acompañó el intercambio entre Pochettino y Moreno, en un momento que contrastó con el tono más serio de sus declaraciones sobre la rivalidad futbolística.

Así fue el reencuentro entre el DT y jugador. (captura de pantalla)
Así fue el reencuentro entre el DT y jugador. (captura de pantalla)

El comentario permitió conocer una faceta más relajada del entrenador estadounidense, quien previamente había insistido en que, pese a la rivalidad deportiva, guarda una buena percepción de México.

Pochettino incluso señaló que el llamado “folclore del fútbol” es parte de lo atractivo de estos encuentros y consideró que también debe alimentarse porque forma parte de lo que hace especial al deporte.

México y Estados Unidos se preparan para un nuevo amistoso

Las declaraciones de Pochettino llegan en la previa de un nuevo enfrentamiento entre México y Estados Unidos, dos selecciones que han protagonizado numerosos partidos relevantes en los últimos años.

El encuentro tendrá además el atractivo de enfrentar a dos equipos que atraviesan procesos distintos y que utilizan este tipo de compromisos para continuar con su preparación. Para Estados Unidos, Pochettino busca consolidar su proyecto al frente de la selección, mientras que México continúa con su proceso bajo la dirección de Rafael Márquez.

Más allá de la rivalidad que existe entre ambos países, el partido también representa una oportunidad para que los dos entrenadores evalúen futbolistas y variantes de cara a los siguientes compromisos internacionales.

Pochettino, por su parte, reconoce la historia que existe entre México y Estados Unidos y entiende el componente emocional que genera entre los aficionados, pero asegura que su motivación no cambia por el rival.

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