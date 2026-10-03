Golpe a “Los Mayos”: Defensa asegura más de 1.3 toneladas de metanfetamina perteneciente a la facción del Cártel de Sinaloa en Culiacán

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguró mil 320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo en la localidad Carboneras, municipio de Culiacán, Sinaloa. La droga pertenecía a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Sinaloa (SSP).
El operativo se realizó el 1 de octubre en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la dependencia estatal (GOES). La acción derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con un comunicado difundido un día después de la merma al crimen organizado.
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