México

Defensa de los hermanos Farías Laguna señala al “Capitán Sol” como creador de la red de huachicol fiscal

Epigmenio Mendieta sostuvo que Miguel Ángel Solano Ruiz, detenido en Zapopan, Jalisco, concentraba el movimiento de recursos, por lo que su captura podría esclarecer quién lideraba la estructura

Miguel Ángel Solano, alias "Capitán Sol" fue detenido en Jalisco y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Crédito: Especial
Miguel Ángel Solano, alias "Capitán Sol" fue detenido en Jalisco y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Crédito: Especial
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El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, afirmó la mañana de este 2 de octubre, en entrevista con Areli Paz en W Radio, que la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el “Capitán Sol”, fortalece la defensa de sus clientes. Según Mendieta, al “Capitán Sol” se le atribuye haber creado la organización criminal conocida como “Los Primos”.

El “Capitán Sol” fue detenido la noche del 1 de octubre en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, según informó un comunicado conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con su captura, las trece personas mencionadas en la orden de aprehensión librada el 19 de agosto de 2025 contra la organización quedaron detenidas.

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Mendieta señaló al “Capitán Sol” como fundador de la red y operador del movimiento de recursos

Mendieta afirmó que, según la información que obraba dentro de la carpeta de investigación, al “Capitán Sol” se le atribuía ser quien creó realmente la organización criminal y quien movía una gran cantidad de recursos dentro de la estructura. El abogado presentó este señalamiento como un elemento que desplazaba la atribución de liderazgo que la Fiscalía había hecho recaer sobre sus clientes.

Los hermanos Farías, acusados de encabezar la red criminal de "Los Primos". Crédito: FGR
Los hermanos Farías, acusados de encabezar la red criminal de "Los Primos". Crédito: FGR

El defensor sostuvo que un entramado tan grande y complejo, con tantas personas, empresarios y tramos de responsabilidad involucrados, no podía ser operado únicamente por dos personas.

Mendieta consideró que la Fiscalía podría tener ahora en el “Capitán Sol” a la persona que realmente buscaba con el carácter de líder de la organización criminal, en lugar de atribuir esa responsabilidad a otros señalados, entre ellos los hermanos Farías, a quienes la FGR había identificado públicamente como los presuntos organizadores de la red. El abogado dijo que esta detención resultaba útil no solo para la defensa de sus clientes, sino para el esclarecimiento de los hechos.

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El Capitán Sol fue detenido este viernes por la madrugada en Zapopan. (Cortesía)
El Capitán Sol fue detenido este viernes por la madrugada en Zapopan. (Cortesía)

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que Miguel Ángel Solano Ruiz es identificado en las investigaciones como presunto integrante de “Los Primos” y colaborador de los hermanos Farías. Según estas fuentes, el “Capitán Sol” operaba como enlace en la coordinación de embarcaciones, permisos y documentación aduanera vinculados con la introducción irregular de combustibles al país.

La orden de aprehensión ejecutada en su contra correspondió a la causa penal 325/2025, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, de acuerdo con la misma información recabada por este medio. El comunicado oficial precisó que la investigación se desarrolló durante cerca de 300 días e incluyó el rastreo de domicilios en el país y movimientos financieros en Francia, Grecia, Mónaco y España.

La orden contra el “Capitán Sol” seguía vigente pese a un amparo

En la misma entrevista de W Radio, el abogado Mendieta reveló que el “Capitán Sol” había obtenido un amparo concedido por un juzgado de distrito auxiliar en Culiacán, Sinaloa, por una violación de forma al momento de librarse la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, explicó que la FGR interpuso un recurso de revisión contra esa resolución, lo que mantuvo vigente la orden y permitió su cumplimentación.

Mendieta destacó durante la entrevista las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Santo”, quien señaló que invitaron a Fernando Farías Laguna a formar parte de la organización desde 2022 y que él rechazó tener comunicación con el grupo y con las aduanas vinculadas a la red. El abogado dijo que Fernando cortó toda comunicación desde ese momento.

El defensor agregó que ninguno de los testigos mencionados en la carpeta de investigación hizo referencia a que Manuel Roberto Farías Laguna o Fernando se hubieran reunido con el “Capitán Sol”, ni que hubiera tenido comunicación con él, ni que le hubiera entregado alguna cantidad de dinero. Mendieta concluyó que esto demostraba que los hermanos Farías no solo no eran los líderes de la organización, sino que además rechazaron integrarse cuando fueron invitados.

El “Capitán Sol” sería clave para conocer si Andy López Beltrán tiene relación con la red

Mendieta señaló durante la entrevista que, de acuerdo con un testigo, cuando un buque se atoró en Guaymas, el “Capitán Sol” habría planteado avisar al entonces secretario de Marina que el tema estaba relacionado con Andy López Beltrán, con el fin de destrabarlo. El abogado afirmó que, con la persona que supuestamente hizo esa aseveración ya detenida, existía la posibilidad de corroborarla o desmentirla directamente.

El hijo del exresidente fue nombrado por un testigo protegido. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
El hijo del exresidente fue nombrado por un testigo protegido. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

Nallely Roldán, periodista y analista del programa en W Radio, leyó durante la transmisión un fragmento de la declaración del testigo protegido, publicada semanas antes por el periodista Arturo Ángel, en la que se menciona por su apellido al “Capitán Sol”: “Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control. Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Y me dijo: ‘Esto es solo para tus ojos’”.

Los hermanos Farías Laguna permanecen recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculados a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Manuel Roberto fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca, mientras se desempeñaba como vicealmirante. Fernando fue arrestado en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026 con identidad falsa, y trasladado a México el 21 de agosto de este año tras un acuerdo de expulsión emitido por las autoridades argentinas.

El “Capitán Sol” también fue trasladado al penal de El Altiplano, donde se espera que en los próximos días se lleve a cabo su audiencia inicial.

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