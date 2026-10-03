EZLN anuncia encuentro con madres buscadoras en la CDMX: “Vamos a decirles gracias”

EZLN y madres buscadoras se reúnen en Chiapas (foto: Isabel Mateos/FB)

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que en diciembre realizará un encuentro con madres y colectivos de personas buscadoras en la Ciudad de México, como parte de la llamada Gira por la Vida, capítulo México, en un acto que busca reconocer la labor de quienes mantienen la búsqueda de personas desaparecidas y exigen verdad y justicia.

Durante el conversatorio “Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras”, realizado la tarde y noche del viernes en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, el capitán Marcos sostuvo que la búsqueda de justicia no debe considerarse una responsabilidad exclusiva de las familias y organizaciones afectadas.

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“Hay causas que no solo son de una comunidad específica y la búsqueda de verdad y justicia la hemos dejado irresponsablemente sólo en los hombros de esos grupos, colectivas y organizaciones”, afirmó.

Marcos señaló que encontrar a las personas desaparecidas y alcanzar verdad y justicia constituye una causa que corresponde a toda la comunidad humana. En ese contexto, cuestionó que distintos sectores políticos traten las desapariciones, los asesinatos y otras formas de violencia como anomalías aisladas del sistema.

EZLN prepara encuentro con buscadoras en diciembre

Así acampa el grupo de madres buscadoras al exterior de la FGR en CDMX. Foto: Captura de pantalla

El capitán explicó que desde hace años el EZLN buscaba establecer un encuentro con quienes participan en las labores de búsqueda y que ahora se abrió una oportunidad a partir de la iniciativa de las jefas y jefes zapatistas.

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Indicó que en diciembre se reunirán con las buscadoras en la Ciudad de México para expresarles un reconocimiento por su trabajo.

“Vamos a decirles: gracias. De pensamiento, corazón y acción, gracias”, expresó.

Por su parte, el Subcomandante Moisés confirmó que el EZLN se prepara para viajar a la capital del país y señaló que acudirán al Ajusco.

“Nos estamos preparando y organizando”, afirmó, al señalar que el recorrido forma parte de una iniciativa que, dijo, ya comenzó y continuará hasta cumplir con los objetivos planteados.

Marcos explicó además que el término “buscadoras” es utilizado por el EZLN para incluir a todas las personas que participan en la búsqueda, incluidos hombres y otras personas, más allá de que muchas de las primeras integrantes que conocieron fueran mujeres.

Desapariciones, una crisis que afecta a familias y comunidades

Un grupo de colectivos de madres buscadoras realiza un acto de protesta con fotografías de personas desaparecidas para exigir acciones al gobierno de México. (Búsqueda x La Paz)

Durante el encuentro, Marcos sostuvo que nadie está exento de enfrentar una desaparición forzada, un asesinato impune, un encarcelamiento injusto o distintas expresiones de violencia que, afirmó, han terminado por convertirse en situaciones cotidianas.

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Aseguró que los colectivos y organizaciones que buscan a personas desaparecidas han demostrado que es posible romper con esa normalización y abrir la posibilidad de construir una realidad distinta.

“Debemos de prepararnos no sólo para sobrevivir a la catástrofe, también para construir otro mundo, uno más humano, no perfecto, pero sí más cabal”, expresó.

El capitán consideró que las buscadoras representan una parte fundamental de ese proceso, al mantener la exigencia de verdad y justicia pese a las dificultades que enfrentan.

Al conversatorio acudieron integrantes de grupos y colectivas de buscadoras. La actividad fue moderada por Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y fue organizada por el denominado Espacio de Conciencia y Memoria.

Pedro Faro, integrante del Frayba, sostuvo que México atraviesa una crisis nacional por las desapariciones, fenómeno que, dijo, afecta a familias, comunidades y territorios.

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Señaló que las familias y colectivos mantienen una búsqueda constante ante lo que consideró una falta de garantías suficientes por parte del Estado.

Desde el Frayba, agregó, la desaparición constituye una grave violación a los derechos humanos, debido a que rompe el tejido comunitario y afecta la organización social.

Faro consideró que el encuentro entre el EZLN y las familias buscadoras puede permitir la construcción de vínculos entre distintas luchas y comunidades, además de fortalecer la memoria y la acción colectiva.

El EZLN prevé continuar con la preparación de su viaje a la Ciudad de México durante diciembre, donde buscará encontrarse nuevamente con las personas que participan en la búsqueda de desaparecidos.

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