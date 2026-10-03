Alfredo Adame revive críticas contra Aldo Rendón y pide votos para que Mariana Ochoa sea la ganadora de La Casa de los Famosos

El mensaje del Adame llega horas antes de que la cantante enfrente la definición del reality contra Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez. (Especial)

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A unas horas de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, los apoyos comienzan a llegar a los participantes desde fuera del reality.

Entre ellos aparece Alfredo Adame, quien compartió un mensaje dirigido a la integrante de OV7, la llamó ganadora y pidió a sus seguidores votar por ella durante el cierre de la competencia.

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Mariana Ochoa busca ganar el programa tras superar una eliminación previa, su estancia en El Exilio y el retorno por decisión del público. (Instagram/ alfredoadame.goldenboy)

El respaldo llega además con un antecedente que vuelve a poner en escena a Aldo Rendón. Desde agosto, Adame expresó públicamente su apoyo a Ochoa mientras mantiene una confrontación con el stylist, a quien cuestionó por su comportamiento dentro y fuera del reality.

Adame coloca a Mariana Ochoa como la ganadora antes de la gran final

En el video difundido en sus redes sociales, Alfredo Adame le habló directamente a Mariana. El conductor le aseguró que contaba con respaldo fuera de la casa: “Ya eres la ganadora”, expresó en el mensaje.

Después le pidió mantenerse firme durante las últimas horas del programa, seguir peleando, no dejar de sonreír y recordó que su público continua votando por ella para llevarla al primer lugar.

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La publicación no quedó sin respuesta. Desde su cuenta, Mariana Ochoa agradeció el gesto deltambién actor y escribió: “Gracias por tanto apoyo, te quiero!”.

Mariana Ochoa respondió a la publicación de Adame y le agradeció el apoyo mostrado en redes sociales. (Instagram)

El intercambio ocurrió cuando la cantante llegó a la final frente a Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez. Ochoa busca cerrar una participación marcada por su salida inicial, el periodo en El Exilio y su regreso a la competencia por decisión del público.

En este sentido, el llamado de Adame no apareció como un respaldo aislado. El conductor sostuvo esa postura desde las primeras semanas del reality, cuando dejó claro quiénes eran sus favoritos y a qué participante no pensaba apoyar.

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El respaldo a Mariana revivió la polémica contra Aldo Rendón

Adame tomó postura desde las primeras semanas del reality. El 27 de agosto, cuando Rendón seguía dentro de la casa, el conductor habló de los concursantes que quería ver avanzar hacia la final.

Mariana Ochoa y Yahir aparecían entre sus favoritos. Adame dijo que deseaba verlos competir por los últimos lugares y dejó claro que no apoyaba al sinaloense.

El actor dirigió insultos contra Rendón por su apariencia, su vestimenta y su trayectoria como stylist.

Alfredo Adame respaldó a Mariana Ochoa y Yahir como sus participantes favoritos dentro de la competencia. (Zurisaddai González | Infobae México)

El conflicto escaló días después con la salida inesperada del stylist. Ahí, Adame dejó de hablar sólo de sus diferencias personales con Rendón y lo vinculó con las tensiones que tuvo con mujeres del programa.

Alfredo Adame cuestionó los motivos reales de la salida de Aldo Rendón

Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos México el 1 de septiembre. La producción sostuvo que su salida se debió a un problema de salud que requería tratamiento inmediato fuera de la casa.

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Adame puso en duda esa explicación. El actor afirmó que la enfermedad habría servido para justificar una decisión tomada después de las polémicas que el stylist protagonizó durante su estancia en el programa: “Lo sacaron por misógino”.

Dentro de esa acusación mencionó a Mariana Ochoa, a quien ya había manifestado su intención de apoyar rumbo a la final. Sin embargo, la acusación no contó con pruebas públicas que la confirmaran.

La producción del programa informó que Aldo Rendón abandonó la casa por complicaciones de salud. (RS)

La producción mantuvo la versión médica, mientras Yanet García señaló que vio a Rendón con malestares físicos y que acudía al confesionario para recibir atención.

Así, el mensaje de Adame para Mariana recuperó esa historia. Mientras la cantante se prepara para la última gala, el actor volvió a pedir votos por ella y reactivó un pleito con Aldo Rendón que acompañó buena parte de la temporada.

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