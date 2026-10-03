México

La conmovedora reacción de Yahir al enterarse que regresará a La Casa de los Famosos México

El cantante mexicano rompió en llanto tras escuchar que está invitado para la última fiesta antes de la gran final del reality show

Un hombre de perfil con cabello corto y chaqueta de cuero negra en un entorno con fondo blanco y rojo.
El exparticipante regresará para la fiesta de reencuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante la noche del jueves 1 de octubre, México se enteró del polémico sexto lugar de Yahir en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de convertirse en uno de los favoritos del público para salir victorioso del reality show.

Esta mañana, en el programa matutino, Hoy, de la cadena Televisa, el cantante y actor mexicano apareció como invitado especial, sin imaginar lo que vendría a continuación tras concluir con su participación como habitante de La Casa de los Famosos.

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Yahir estuvo sentado entre Raúl Araiza y Galilea Montijo, quien le informó que la noche del viernes 2 de octubre todos los participantes volverán a La Casa de los Famosos México para una última fiesta antes de la gala final de esta cuarta temporada.

La noticia cayó como un alivio para Yahir, quien no pudo ocultar la emoción al enterarse que se reencontrará con sus compañeros para una nueva convivencia, algo que conmovió a Yahir hasta romper en llanto delante de los conductores del programa Hoy.

Rostro de perfil de un hombre con cabello oscuro y chaqueta de cuero negra sobre un fondo difuminado.
El cantante volverá a La Casa de los Famosos tras su eliminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la noche entran, ¿no?“, preguntó Galilea. ”Cálmate, cálmate, no seas llevada", respondió Yahir. “Una disculpita, pero siento decirte que esta noche entran todos los habitantes nuevamente para la última fiesta”, confirmó la modelo mexicana.

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Yahir, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que Galilea le había dicho tras su salida de La Casa de los Famosos, por lo que envió un mensaje para la Jefa, a quien condicionó para aceptar esta nueva invitación al reality show.

“No me digas ¿en serio? No, quiero decir una cosa. Si, si esto va a pasar y es real, jefa, la fiesta pasada no me diste mezcal, espero que esta sí. “Es la única condición, un mezcalito”, pidió el cantautor.

Yahir quedó fuera en una votación frente a Karina Torres

Una mujer con tatuajes en los brazos abraza por el cuello a un hombre vestido con un saco gris a rayas
Yahir se abrazó con Karina tras anunciarse su sexto lugar en el concurso de televisión La Casa de los Famosos México. (Facebook)

Durante los últimos días, los fans ya se han comenzado a dar cuenta en qué posición terminó cada participante de La Casa de los Famosos México. El miércoles Ernesto Laguardia culminó séptimo y Yahir se despidió del programa como sexto lugar.

El cantante de 47 años estuvo en la última votación con la influencer, Karina Torres, antes del anuncio decisivo, hecho por Galilea Montijo, para conocer al habitante que no será parte de la gran final de esta cuarta temporada el domingo 4 de octubre.

El cantante se despidió de sus compañeros sin confrontación. “Los quiero mucho, éxito… Yo también me voy feliz... Los amo, con todo”, dijo durante la transmisión de La Casa de los Famosos México desatando críticas de la audiencia en redes sociales.

La producción del reality informó que la definición de los cinco finalistas ocurrió tras una votación de más de 28 millones de votos. Muchos creyeron que Yahir estaría en ese ‘top 5′, pero sorpresivamente acabó su actuación y se afianzó la sexta posición general.

Yahir se negó a entrar en discusiones para generar contenido

Prefirió evitar discusiones en La casa de los famosos - (ViX)
Prefirió evitar discusiones en La casa de los famosos - (ViX)

El cantante dejó en claro que no se prestaría para fabricar controversia durante La Casa de los Famosos México. Yahir no se caracterizó por protagonizar peleas dentro del reality show y esa postura le generó cuestionamientos durante la cuarta temporada.

El actor mexicano explicó que prefería mantener una rutina habitual dentro de La Casa: cocinar, hacer quehacer, entrenar y convivir sin recurrir a discusiones como estrategia para ganar los votos de los aficionados.

Esa forma de jugar dividió opiniones: algunos espectadores la leyeron como falta de involucramiento y otros la identificaron como una decisión para mantenerse ajeno a los conflictos dentro del programa. “Si me quieren sacar, que me saquen, punto”, sentenció Yahir en una emisión.

El intérprete de “Alucinado” sostuvo que no se pelearía con sus compañeros para satisfacer la expectativa del público. “No tengo por qué tener un pleito con alguno de mis compañeros y amigos porque afuera quieran que me madre”, manifestó.

¿A qué hora empieza la última fiesta de La Casa de los Famosos México?

Alejandra Guzmán posa con un micrófono al centro junto a varias personas vestidas de fiesta en un set de televisión con luces azules y moradas
La cantante mexicana Alejandra Guzmán sostiene un micrófono junto a los integrantes del programa La Casa de los Famosos durante la transmisión. (YouTube)

La última fiesta de La Casa de los Famosos México 2026 está prevista para iniciar a las 23:30 horas (tiempo del centro de la República Mexicana), después de la gala de este viernes 2 de octubre.

Será una noche de reencuentro porque todos los exparticipantes de la cuarta temporada estarán de vuelta y disfrutarán la música en vivo del grupo La Adictiva. También se espera que recuerden momentos de la competencia antes de la gran final de La Casa de los Famosos México.

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