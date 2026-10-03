México, bajo la mira del espionaje ruso: cada vez más agentes con cobertura diplomática y empresarial

Vladimir Putin (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En estricto off the record, un alto funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó a Infobae lo que en las oficinas administrativas del país se reconoce sottovoce: México está superpoblado de espías rusos. Pero la fuente lanzó una advertencia: no todos los integrantes del aparato estatal están igual de preocupados por combatir esa irregularidad con la intensidad requerida.

El Kremlin aprovecha tres variantes para infiltrar miembros del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) o de la Dirección Principal de Inteligencia (GRU, de raíz militar) en México: la falta de controles, la corrupción y la inmensa ola migratoria rusa que se expandió en todo el mundo cuando se inició la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

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La principal cobertura que tienen estos agentes se la provee el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, comandado por Sergéi Lavrov desde hace 22 años. La cancillería rusa ofrece documentos diplomáticos a los espías de Vladimir Putin para ingresar bajo una apariencia oficial y contar con inmunidad. Pero otro cariz que tanto el SVR como el GRU desarrollaron en los últimos años es el de lanzar a sus hombres en tierras mexicanas ungidos como empresarios: decenas de hombres de negocios rusos ingresaron en México con la tarea principal de recopilar información y, marginalmente, cerrar algún negocio. Dos pantallas para una misma misión: desplegar agentes por todos los estados mexicanos.

Esta segunda capa de protección y camuflaje es la que llamó la atención del oficial de rango del gabinete de Sheinbaum consultado vía telefónica por Infobae. “Es novedosa y dificulta el trabajo. Porque además tienen mucha lana (dinero) y con eso logran moverse muy cómodos”, sintetizó el informante. “En algunos lugares, como en Cancún, son tantos los rusos que llegaron relativamente hace poco tiempo que es difícil seguir el rastro de quién está detrás de quién”, se excusa.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El periodista Daniel Iriarte, de El Confidencial, también alertó en un artículo sobre la presencia de espías rusos en Quintana Roo. “Algunos de sus residentes llevan muchos años aquí, mientras que otros llegaron con el éxodo de ciudadanos rusos a raíz de la movilización decretada por el Kremlin para la guerra en Ucrania en 2022. Y entre ellos, sin duda, los hay que trabajan para los servicios secretos rusos, informando sobre sus compatriotas o llevando a cabo operaciones de espionaje”, remarcó Iriarte.

La información había sido aportada en un informe publicado en mayo último por el Center for the Study of Democracy oportunamente desmentido por el gobierno mexicano. En su investigación “Alianzas en la sombra”, el think tank búlgaro subrayó las redes de espionaje que habían desembarcado en México.

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“Rusia podría haber utilizado el destino turístico de Cancún como un centro clave para la migración rusa y, posiblemente, la infiltración en la región”, advierte el paper y puntualiza: “Entre enero de 2022 y abril de 2024, más de 166.000 ciudadanos rusos ingresaron a México, y al menos 73.000 de ellos cruzaron posteriormente de manera ilegal hacia Estados Unidos. Algunas investigaciones revelaron que al menos 13 agentes identificados del GRU se infiltraron en estos flujos migratorios, a menudo viajando por la ruta Moscú–Estambul–Cancún”.

Muchos de esos rusos que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos a través de operaciones de contrabando de personas organizadas a través de Telegram, la plataforma de mensajería rusa similar a WhatsApp.

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Las sospechas por presencia de agentes rusos infiltrados en México se remonta a meses atrás, cuando la propia Sheinbaum trató de desmentir públicamente las versiones. En julio pasado, la presidenta mexicana solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores analizar si era posible dar a conocer las identidades del personal diplomático ruso para intentar despejar dudas. Esa maniobra no prosperó, como era de esperar.

La operación de espionaje no fue aislada ni única. Los cerebros del Kremlin también impulsaron una gran campaña en los medios para unificar una narrativa e influir sobre la población y el gobierno. Lo indica un informe del Center for the Study of Democracy. Para ello utilizaron RT, el canal de propaganda de Moscú que instala fake news en todo el planeta y que recién fue objetivo serio de las autoridades europeas, asiáticas y norteamericanas tras la invasión a Ucrania.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso en la plaza Roja de Moscú por el Día de la Victoria (Europa Press)

“RT en Español se ha convertido en uno de los medios de comunicación extranjeros más influyentes en México. Con más de 6 millones de suscriptores en YouTube, su contenido se mantiene constantemente entre las tendencias de las audiencias mexicanas, a menudo superando a los proveedores locales de noticias en interacción”, dice la investigación. Y añade: “Simultáneamente, RT en Español amplió su presencia física. En octubre de 2023, RT comenzó a emitir segmentos de noticias en las estaciones del Metrobús de Ciudad de México, incluidas pantallas de video con actualizaciones de noticias en tiempo real y códigos QR que dirigían a los espectadores al contenido de RT en línea”.

Esta presencia, cuando el mundo “apagaba” RT por sus campañas maliciosas, fue “respaldada por el gobierno local de Martí Batres, estrechamente alineado con la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido Morena, sirvió como vehículo para los mensajes del Kremlin en uno de los espacios públicos más concurridos de México”, de acuerdo a los investigadores Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan de ese think tank.

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Dolia Estévez, citada por Iriarte, es contundente en una de sus definiciones: “Yo sostengo que México es el centro de operaciones del espionaje ruso en América Latina”.

En la Rusia comandada por Vladimir Putin, las agencias de seguridad no rinden cuentas a instituciones civiles. La trayectoria de Putin en la KGB –donde prestó servicio entre 1975 y 1991– constituye el punto de partida sobre el cual construyó su estructura de poder. Es por eso que la centralidad de los servicios de inteligencia rusos responden únicamente a él. Todo lo centraliza.

América Latina es un blanco dilecto para Putin. Pero la geografía política está cambiando. Sobre todo después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y el tambaleante porvenir de la dictadura cubana, cada vez más debilitada. Por eso, el Kremlin sabe que necesita nuevos actores dispuestos a colaborar. Una puerta de entrada. México parece ser el país perfecto. Por ahora.

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X: @TotiPI