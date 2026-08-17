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Jorge Máynez refuerza posible alianza con el Movimiento del Sombrero y Grecia Quiroz rumbo a elecciones de 2027

Denunció que buscan silenciar el legado de Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se dirige a la cámara en un mensaje político.
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El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reiteró el apoyo a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero rumbo a las elecciones de 2027 y denunció que “la vieja política ha intentado acorralar” al partido independiente de Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el emecista pronunció una vez más su respaldo público a la alcaldesa de Uruapan, quien continúa el proyecto desde el asesinato de su esposo. El dirigente emecista afirmó que “Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manzo. En esta lucha por la justicia y la dignidad, cuenten con nosotros”.

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Máynez se dirigió directamente a Michoacán, a quien realizó un llamado para luchar por la independencia de Uruapan encabezada por Grecia Quiroz. “Sabes que Carlos Manzo alzó la voz contra quienes le robaron la paz a Michoacán y sabes que lo dejaron solo. Sabes que, desde su cobarde asesinato, la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero. No quieren que compitan en las próximas elecciones. Les tienen miedo, pero no están solos”.

Estas declaraciones surgen luego de que el Congreso del Estado de Michoacán aprobara una reforma electoral que representa una traba directa para la candidatura de organizaciones surgidas desde la inconformidad social, como el Movimiento del Sombrero. En ese contexto, el pasado 22 de junio, Máynez impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma electoral de Michoacán, aprobada en mayo, que endurece los requisitos para competir por cargos públicos.

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El dirigente del partido naranja señala la existencia del recurso desde la Suprema Corte
Jorge Álvarez Máynez informó que la SCJN revisará la reforma electoral de Michoacán impugnada por Movimiento Ciudadano. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Máynez sostuvo que la vieja política intenta acorralar al Movimiento del Sombrero y que existe un temor por parte de los partidos tradicionales ante la posibilidad de que compitan en las próximas elecciones. El asesinato de Carlos Manzo intensificó la presión y la violencia sobre los liderazgos independientes, mientras la reforma electoral aprobada en Michoacán busca consolidar el cerco institucional. La postura de Máynez deja abierta la posibilidad de una apertura a la coordinación y un respaldo político que podría traducirse en una alianza formal en el proceso electoral de 2027.

Grecia Quiroz mantiene la independencia del Movimiento del Sombrero

Durante su segundo informe de gobierno, Grecia Quiroz reitera que el Movimiento del Sombrero mantendrá su independencia y no pactará con partidos ni fuerzas políticas. “Jamás pactando con absolutamente nadie”, declara la alcaldesa, y enfatiza que la organización nació de la inconformidad social y su pertenencia es exclusiva de la gente.

Mujer con sombrero de paja y blusa blanca habla en un podio con micrófonos, sosteniendo papeles. Hay personas en el fondo y un cartel parcial que dice Michoacán
Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)

La funcionaria subraya que la coordinación con otras autoridades solo se dará cuando represente un beneficio para Uruapan, sin implicar silencios ante injusticias o abandono. “Este gobierno independiente nació de la gente, le pertenece a la gente y de la única manera que podrá permanecer será con su gente”, sostiene.

Quiroz defiende la continuidad del proyecto político de Carlos Manzo y afirma que su administración no gobierna para partidos ni intereses particulares, sino para atender las necesidades de los habitantes de Uruapan.

Entre las acciones mencionadas destaca la rehabilitación de calles y caminos, los servicios públicos, la iluminación, el suministro de agua y la atención a colonias y comunidades. El llamado de la alcaldesa es a la vigilancia ciudadana, la presentación de propuestas y la denuncia de irregularidades, pilares que refuerzan el carácter independiente del movimiento.

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