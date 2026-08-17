Cómo preparar tu cuerpo para evitar lesiones antes del ejercicio

Infografía: los tres beneficios principales de calentar antes del ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Afrontar una rutina de actividad física exige preparar el cuerpo con estrategias basadas en evidencia para disminuir el riesgo de lesiones.

Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Medicina Deportiva y servicios de salud pública coinciden en que implementar un calentamiento progresivo, activación cardiovascular, estiramientos dinámicos y ejercicios de fuerza ligera es esencial antes de cualquier sesión, independientemente de la edad o nivel de experiencia.

Las guías internacionales indican que este proceso debe realizarse antes de ejercicios de intensidad moderada o alta y adaptarse a cada persona para lograr una práctica segura.

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La importancia del calentamiento

La Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Medicina Deportiva consideran que el ejercicio regular es vital para la salud, pero advierten que la falta de preparación incrementa el riesgo de lesiones musculares y articulares.

Por ello, subrayan la necesidad de un calentamiento progresivo antes de cualquier actividad física, tanto para deportistas como para aficionados.

Esta rutina prepara los sistemas cardiovascular, respiratorio, muscular y neurológico.

Las guías de estas instituciones y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan comenzar toda sesión con activación progresiva, movilidad y fuerza ligera.

Implementar un calentamiento progresivo es esencial antes de cualquier sesión, independientemente de la edad o nivel de experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos fisiológicos del calentamiento

La Universidad de Harvard advierte que iniciar el ejercicio con músculos fríos puede causar microlesiones.

Recomienda elevar la temperatura muscular mediante movimientos ligeros para proteger tendones y fibras.

El Servicio Nacional de Salud británico aconseja rutinas de calentamiento de al menos seis minutos, con ejercicios que movilizan grandes grupos musculares y elevan la frecuencia cardiaca.

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Estos procedimientos aumentan el flujo sanguíneo, mejoran la elasticidad de los tejidos y optimizan el transporte de oxígeno y nutrientes.

La Universidad de Harvard aconseja realizar estiramientos estáticos solo cuando los músculos ya están activos, para evitar daño y favorecer la flexibilidad.

Iniciar el ejercicio con músculos fríos puede causar microlesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de calentamiento recomendados por organismos de salud internacionales

La Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el Servicio Nacional de Salud británico y la Universidad de Harvard coinciden en que los ejercicios de calentamiento más eficaces son aquellos que activan progresivamente todos los sistemas del cuerpo y preparan los grupos musculares para la actividad principal.

Estos ejercicios deben adaptarse al nivel de cada persona, pero existen recomendaciones comunes para la mayoría de los practicantes.

Entre los ejercicios sugeridos por el NHS británico se encuentran la marcha en el sitio durante varios minutos, desplazamientos hacia adelante y atrás, elevaciones alternadas de rodilla y rotaciones suaves de hombros.

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Este tipo de rutina, recomendada antes de cualquier actividad física, ayuda a elevar la frecuencia cardiaca y a movilizar grandes grupos musculares sin causar fatiga.

La Universidad de Harvard aconseja, tras este primer bloque, incorporar movimientos articulares controlados como círculos de brazos, balanceos de piernas y zancadas suaves.

Estas acciones mejoran la movilidad y la elasticidad de tendones y ligamentos, preparando las articulaciones para rangos de movimiento amplios y seguros.

Las revisiones científicas en medicina deportiva y las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva proponen sumar ejercicios de fuerza ligera y equilibrio, como sentadillas sin peso, planchas breves, apoyos sobre una pierna y desplazamientos laterales.

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Este tipo de ejercicios activa el core y los músculos estabilizadores, fundamentales para la prevención de lesiones.

Además, los estiramientos dinámicos —como zancadas con giro de tronco, círculos de cadera y rotaciones de columna— son preferidos antes del ejercicio intenso, según Healthline y las revisiones publicadas en PubMed Central, ya que preparan el sistema neuromuscular para la actividad real y disminuyen el riesgo de distensiones y sobrecargas.

Por último, todas estas instituciones coinciden en la importancia de adaptar la duración y la dificultad del calentamiento a la condición física, a la edad y al tipo de ejercicio que se va a realizar, asegurando una transición progresiva y segura entre el reposo y la actividad principal.

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Calentamiento eficaz: recomendaciones de organismos internacionales de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipamiento, entorno y factores complementarios de prevención

El uso de calzado y ropa adecuada, junto con una correcta hidratación y atención al entorno, completa la prevención.

El NHS y MedlinePlus recomiendan revisar el estado de los materiales, adaptar la indumentaria a la climatología y asegurarse de que los espacios estén libres de obstáculos.

También sugieren alternar días de mayor y menor intensidad y priorizar el descanso para evitar lesiones por agotamiento.

El calentamiento como hábito de seguridad y adherencia

Convertir el calentamiento en una rutina ayuda a mantener la motivación y detectar señales de alarma, como dolor o mareos, que requieren pausar la actividad y consultar con un profesional si persisten.

Preparar el cuerpo para evitar lesiones va más allá de unos minutos de movimiento: implica una secuencia organizada de activación cardiovascular, movilidad, estiramientos dinámicos y fuerza ligera, con equipamiento adecuado y atención al entorno y a la condición personal.

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La evidencia de organismos internacionales, servicios de salud y revisiones científicas respalda este enfoque integral como la mejor estrategia para practicar actividad física de manera segura y sostenible.