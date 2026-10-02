FGR destruye más de tres toneladas de drogas en Colima: pérdida para el crimen organizado supera los 648 millones de pesos

La droga fue incinerada por elementos federales. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de tres toneladas de narcóticos en el estado de Colima, acción que representó un golpe para las finanzas del crimen organizado superior a los 648 millones de pesos. La incineración se realizó a través del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en el estado, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

El operativo, según datos oficiales, abarcó 45 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud. Además de la droga, se destruyeron 207 máquinas tragamonedas y otros objetos relacionados con las investigaciones. La intervención del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución certificó el proceso de destrucción, lo que dio validez legal al acto realizado en territorio colimense.

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La FGR incineró tres toneladas 339 kilos de cocaína y 379 kilos de metanfetamina

Entre los narcóticos destruidos se contabilizaron tres toneladas 339 kilos 609 gramos 740 miligramos de clorhidrato de cocaína. Esta sustancia representó el mayor volumen incinerado durante la jornada, por encima del resto de los estupefacientes decomisados en las 45 carpetas de investigación.

Droga incinerada por la Fiscalía General de la República en Colima. Crédito: FGR

El segundo narcótico con mayor presencia fue el clorhidrato de metanfetamina, con 379 kilos 54 gramos 987 miligramos destruidos. A esta cifra se sumaron 27 kilos 440 gramos 488 miligramos de marihuana, también incluidos en el total incinerado por el Ministerio Público.

El inventario destruido se completó con una unidad de psicotrópico amitriptilina y un gramo 500 miligramos de narcótico THC. Cada sustancia fue pesada y catalogada previamente por la Fiscalía Federal en Colima antes del acto de incineración.

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Con lo incinerado se evitó el consumo de más de 6 millones de dosis de cocaína

Con el total de lo incinerado se evitó que se consumieran alrededor de 6 millones 679 mil 219 dosis de cocaína. La cifra representó el cálculo más alto entre los tres narcóticos principales destruidos durante el operativo.

La cifra se complementó con 758 mil 109 dosis de metanfetamina que no llegaron a circular entre consumidores tras la incineración realizada por la FGR. A esto se añadieron 54 mil 880 dosis de marihuana calculadas a partir del peso total decomisado.

Las autoridades señalaron que dicha cantidad de droga tiene repercusiones en la salud consideradas de alto impacto. El cálculo de dosis evitadas se desprendió directamente del peso total destruido en el evento realizado en Colima.

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El golpe económico al crimen organizado superó los 648 millones de pesos

La afectación financiera calculada por la destrucción de los narcóticos superó los 648 millones de pesos, monto que las autoridades atribuyeron directamente al crimen organizado. Esta cifra se desprendió del valor comercial estimado de las tres toneladas de droga incineradas en la entidad.

El cálculo económico incluyó tanto el clorhidrato de cocaína como el clorhidrato de metanfetamina, los dos narcóticos con mayor peso dentro del total destruido. La marihuana, la amitriptilina y el THC también formaron parte del monto total contabilizado por la Fiscalía Federal.

Marina, Defensa y Guardia Nacional participaron en el acto de incineración

En el acto estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Las tres instituciones acompañaron el proceso de destrucción realizado por el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en Colima. También asistieron representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Proceso de destrucción de los narcóticos en Colima. Crédito: FGR

La participación incluyó, además, a autoridades estatales integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima. Dicho mecanismo reunió a distintas instancias federales y locales durante la jornada de destrucción de narcóticos y objetos del delito.

Según información revelada este viernes 2 de octubre, los eventos de incineración a cargo de la FECOR se realizaron con base en el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y seguridad. Este esquema de colaboración interinstitucional sustentó el operativo llevado a cabo en Colima.

La destrucción de narcóticos también fue implementada días antes en la Ciudad de México

Días antes del operativo en Colima, la FGR había reportado otra incineración. El 29 de septiembre, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México destruyó un total de 565 kilos 242 gramos de droga entre cocaína, metanfetamina y marihuana.

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El evento estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal capitalina. Además de los narcóticos, se destruyeron pastillas de distintos psicotrópicos decomisadas en investigaciones previas.

La destrucción fue realizada en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México. Crédito: FGR

El acto se realizó en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México. Participaron agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Federal capitalina, junto con personal del Órgano Interno de Control.

También intervinieron peritos en materia de fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las sustancias incineradas se vincularon con acciones ejecutadas en colaboración con el Gabinete de Seguridad Federal y autoridades de la Ciudad de México.

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