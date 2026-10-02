México

Empresario sancionado por EEUU por vínculos con el Cártel de Sinaloa acompañaba a Marina del Pilar en eventos

El empresario fue incluido por la OFAC en una red que, según el Tesoro estadounidense, proporcionó apoyo financiero y material al Cártel de Sinaloa

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El empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, sancionado el pasado 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunto apoyo al Cártel de Sinaloa, mantuvo durante los últimos años presencia en eventos públicos junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La relación pública entre ambos quedó registrada en actividades oficiales y encuentros empresariales desde al menos 2025. En abril de ese año, Moreno Gómez Santelices acompañó a la mandataria durante el Tianguis Turístico de México, realizado en San Diego, California, semanas antes de que Ávila Olmeda informara que Estados Unidos había revocado su visa.

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La sanción estadounidense fue anunciada el 29 de septiembre de 2026. De acuerdo con el Tesoro, Moreno Gómez Santelices y su socio Carlos Villela Gómez Santelices son asociados de Jesús González Lomelí, a quien Washington había señalado previamente como operador financiero del Cártel de Sinaloa. La autoridad estadounidense sostuvo que Moreno y Villela proporcionaron o intentaron proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al grupo criminal.

De eventos turísticos a instalaciones militares

La presencia de Moreno Gómez Santelices en actividades relacionadas con autoridades de Baja California no se limitó a encuentros empresariales o turísticos.

En febrero de 2026, el empresario acudió al desayuno conmemorativo por el Día del Ejército, realizado en instalaciones militares de Tijuana, según registros difundidos sobre el encuentro.

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El empresario apareció en distintos eventos públicos junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. (Foto: Gob. de BC)
El empresario apareció en distintos eventos públicos junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. (Foto: Gob. de BC)

También estuvo presente en la Ciudad de México durante el lanzamiento de la campaña “Baja California es para ti”, encabezado por Marina del Pilar en junio de 2026. El propio empresario difundió posteriormente su participación en el acto, en el que estuvieron autoridades y representantes del sector privado.

En septiembre de 2026, además, Moreno Santelices participó como conferencista ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En esa actividad habló sobre su trayectoria empresarial y las decisiones que, según su propio relato, le permitieron desarrollar un corporativo con negocios en distintos sectores.

La imagen pública que el empresario había construido estaba relacionada con el emprendimiento y la diversificación de negocios. En su propio sitio se presenta como fundador y presidente de Grupo Marsan, con actividades en áreas como desarrollo inmobiliario, seguridad tecnológica y producción de eventos.

Empresas señaladas y contratos públicos

La acción del Departamento del Tesoro también alcanzó a varias empresas relacionadas con Moreno Gómez Santelices.

Entre ellas se encuentran Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.

Sanción OFAC · 29 septiembre 2026

Marco Antonio Moreno Gómez Santelices: cronología de una relación pública

Eventos, contratos públicos y empresas señaladas antes y después de la sanción del Tesoro de EU.

Línea de tiempo
Tianguis Turístico, San Diego
Abril 2025
EU revoca visa a Marina del Pilar
Mayo 2025
Fiscalía de BC paga 3.7 mdp a empresas vinculadas
Inicios de 2025
Desayuno Día del Ejército, Tijuana
Febrero 2026
Lanzamiento “Baja California es para ti”, CDMX
Junio 2026
Conferencia en la UABC
Septiembre 2026
OFAC sanciona a Moreno Gómez Santelices
29 de septiembre de 2026
Marina del Pilar se deslinda y ordena revisión
Octubre 2026
Contratos públicos antes de la sanción
Fiscalía de BC → Inteliproof (2022–2025)$200 mdp
Fiscalía de BC → empresas vinculadas (inicios 2025)$3.7 mdp
Oficialía Mayor → Inteliproof (2024)$3 mdp
Empresas señaladas por OFAC
Inteliproof Efficient +
Seguridad tecnológica · contratista de gobiernos de BC
Baja Fixer Group +
Servicios de seguridad privada
Private Equity Baja +
Bienes raíces y desarrollo inmobiliario
Private Equity Bursátil +
Servicios financieros
Festivales Artistas Mobiliario Asesoría +
Producción de eventos y mobiliario
Conciertos y Espectáculos Inhouse +
Entretenimiento y espectáculos
Wermak Publired +
Publicidad y medios
Holistic Wellwaves +
Bienestar y servicios de salud
Proyecto Alerta Verde +
Seguridad y vigilancia
Videovigilancia Colaborativa +
Videovigilancia tecnológica
Fuente: Departamento del Tesoro de EU (OFAC), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y registros oficiales de Baja California. Infobae México.

OFAC señaló a estas compañías por estar, según su determinación, bajo propiedad, control o dirección de Moreno Gómez Santelices o por haber actuado en su nombre. Entre los giros aparecen servicios de seguridad privada, bienes raíces, entretenimiento, tecnología y servicios financieros.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Inteliproof Efficient recibió contratos de distintas autoridades de Baja California antes de la sanción estadounidense.

De acuerdo con revisiones de registros oficiales citadas por medios nacionales, la empresa obtuvo contratos de la Fiscalía General del Estado de Baja California por más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025. También recibió contratos del gobierno estatal y de municipios de la entidad.

En 2024, por ejemplo, la Oficialía Mayor del gobierno estatal otorgó a Inteliproof contratos por alrededor de 3 millones de pesos, mediante adjudicación directa, para adquisiciones que incluyeron equipo de cómputo, almacenamiento digital, prendas de protección y refacciones. Esas contrataciones fueron anteriores a la designación de OFAC.

La propia Fiscalía de Baja California también había contratado a empresas vinculadas con Moreno Gómez Santelices. Una investigación publicada en 2025 documentó pagos por 3.7 millones de pesos a compañías relacionadas con el empresario durante los primeros meses de ese año.

Retrato en primer plano de Marina del Pilar Ávila con blusa marrón y manos entrelazadas frente a una pared gris
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, atiende una reunión institucional con las manos entrelazadas. (Facebook: Marina del Pilar)

La relación con Marina del Pilar

La cercanía pública entre el empresario y la gobernadora adquiere relevancia después de la designación de OFAC, aunque las apariciones documentadas ocurrieron antes de la sanción estadounidense.

En mayo de 2025, Marina del Pilar informó que Estados Unidos había revocado su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres. La gobernadora aseguró que desconocía las razones de la medida y sostuvo que no constituía una acusación en su contra. El gobierno estadounidense no hizo públicos los motivos, debido a que los registros de visas son confidenciales.

Meses antes de esa decisión, Moreno Gómez Santelices había aparecido junto a la mandataria durante actividades de promoción turística en California.

Después de la sanción de septiembre de 2026, Marina del Pilar se deslindó públicamente de las personas incluidas en la lista estadounidense y ordenó revisar si las empresas señaladas formaban parte del padrón de proveedores de su administración, para determinar, en su caso, si los expedientes debían ser enviados a la Secretaría Anticorrupción.

La designación de Moreno Gómez Santelices no equivale por sí misma a una sentencia penal en México. Se trata de una medida administrativa y financiera del gobierno estadounidense, basada en las facultades de OFAC. La autoridad estadounidense lo incluyó formalmente en su lista de personas sancionadas y vinculó sus actividades con el Cártel de Sinaloa.

El caso ahora coloca bajo revisión los vínculos empresariales y los contratos públicos obtenidos por las compañías relacionadas con el empresario antes de que Washington lo incluyera en su lista de sanciones.

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