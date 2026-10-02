México

2 de octubre no se olvida: dónde ver las películas, series y documentales sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México

Desde ‘Rojo amanecer’ hasta ‘Un extraño enemigo’, el cine y la televisión mexicanos han abordado la masacre estudiantil desde la ficción y el documental; varias están disponibles gratis

Tres imágenes contiguas: el cartel del documental El grito con una calavera, el afiche de Tlatelolco verano del 68 y una mujer llorando.
Tres afiches y fotogramas reúnen producciones del cine mexicano dedicadas al movimiento estudiantil y los hechos de Tlatelolco en 1968. (Composición: Imbd/Redes sociales/Captura de pantalla)
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El 2 de octubre de 1968 marcó uno de los episodios más graves de represión estatal en la historia reciente de México. Esa tarde, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fuerzas del Ejército y grupos paramilitares conocidos como el Batallón Olimpia abrieron fuego contra una manifestación estudiantil, en el marco de un movimiento que desde julio de ese año exigía libertades democráticas y el fin de la represión policial.

El cine mexicano ha abordado ese hecho desde distintos ángulos: la ficción dramática, el documental y hasta el género de terror. A continuación, un recorrido por las producciones más relevantes sobre la fecha y dónde encontrarlas.

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Se centra en los meses previos a los Juegos Olímpicos de 1968 y aborda el movimiento estudiantil en la Ciudad de México. Crédito: Youtube Corazón Films

Películas que narran la masacre

Cartel con el título Tlatelolco verano del 68 en el que dos jóvenes se besan frente a un edificio residencial y pancartas
Un cartel promocional de Tlatelolco, verano del 68 presenta a dos jóvenes que se besan frente a un edificio urbano y pancartas del movimiento estudiantil. (Cartel oficial/Redes sociales)

Rojo amanecer (1989), dirigida por Jorge Fons, es la primera gran ficción sobre la tragedia. La trama transcurre dentro de un departamento del edificio Chihuahua, frente a la Plaza de las Tres Culturas, donde una familia de clase media queda atrapada mientras ocurre la represión afuera. La cinta fue censurada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ordenó eliminar escenas con presencia del Ejército, aunque logró circular por medios alternativos. Puede verse en YouTube y Claro Video.

Tlatelolco, verano del 68 (2013), de Carlos Bolado, cuenta la historia de amor entre dos jóvenes de distintos estratos sociales en los meses previos a los Juegos Olímpicos. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y, en 2018, se reeditó como miniserie de 12 episodios con escenas inéditas, en medio de denuncias por un intento de censura gubernamental. La película está disponible en Amazon Prime Video y Apple TV; la miniserie, en TV UNAM.

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Olimpia (2018), dirigida por José Manuel Cravioto, combina la técnica de rotoscopia con material documental real, entre ellos imágenes de El grito. La historia sigue a tres estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional que participan en las brigadas informativas del movimiento. Se puede alquilar o comprar en Prime Video, Claro Video, Apple TV y Google Play.

Borrar de la memoria (2010), de Alfredo Gurrola, mezcla drama e investigación policiaca en dos líneas temporales. Un periodista intenta esclarecer, décadas después, un crimen sin resolver vinculado a una activista del movimiento de 1968. Está disponible en Amazon Prime Video.

Los parecidos (2015), dirigida por Isaac Ezban, es la única producción de esta lista que no aborda directamente la masacre. Un grupo de personas queda atrapado en una estación de autobuses durante la madrugada del 2 de octubre, en una trama de terror y ciencia ficción que funciona como metáfora de la represión social de esos años. Puede verse en Amazon Prime Video.

maria rojo, rojo amanecer -México- 29 septiembre
(Instagram)

Documentales que reconstruyen los hechos

El grito (1968), dirigido por Leobardo López Arretche, es considerado el testimonio fílmico más importante del movimiento. Fue realizado por estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, quienes registraron cerca de ocho horas de material durante las marchas de julio a octubre de ese año. Se conserva en la Filmoteca de la UNAM y puede verse gratis en su canal de YouTube.

Tlatelolco: las claves de la masacre (2002), dirigido por Carlos Mendoza y producido por La Jornada y el Canal 6 de Julio, analiza los operativos militares y las decisiones políticas detrás de la represión, con filmaciones y audios inéditos. Está disponible en Prime Video y gratis en el canal de YouTube del Canal Seis de Julio.

Memorial del 68 (2008), de Nicolás Echevarría, reconstruye los hechos a partir de más de 50 testimonios de exlíderes del Consejo Nacional de Huelga e intelectuales de la época. Se puede ver gratis en el canal de YouTube de TV UNAM.

Los rollos perdidos (2012) investiga la misteriosa desaparición de filmaciones realizadas por el cineasta Servando González antes y durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco, material que nunca fue recuperado en su totalidad.

La Masacre de Tlatelolco (2016), documental dirigido por Matías Gueilburt, sitúa el movimiento estudiantil mexicano en el contexto de otras protestas juveniles que ocurrían ese mismo año en distintas partes del mundo, como Praga, Francia y Estados Unidos. Está disponible en Prime Video y Vix.

Afiche en blanco y negro con el título El grito y la ilustración de una calavera con uniforme militar y anillos olímpicos en el casco
El cartel del documental El grito, dirigido por Leobardo López Aretche y producido por el CUEC-UNAM, ilustra las protestas del movimiento estudiantil de 1968 en México. (Cartel oficial/Redes sociales)

La ficción televisiva sobre el movimiento

Un extraño enemigo (2018) es una serie de ficción que recrea el movimiento estudiantil a través de la trayectoria de Fernando Barrientos, un funcionario de inteligencia interpretado por Daniel Giménez Cacho. El personaje está inspirado en Fernando Gutiérrez Barrios, quien estuvo al frente de la policía secreta mexicana durante esos años y participó en las decisiones que rodearon el operativo del 2 de octubre. La serie cuenta con dos temporadas disponibles en Prime Video.

Cada año, estas producciones vuelven a circular en redes y plataformas de streaming como parte de la conmemoración del movimiento estudiantil, en un ejercicio de memoria que coincide con las marchas que se realizan cada 2 de octubre en la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Qué pasó el 2 de octubre de 1968 y por qué marcó a México

Un presidente desafiante, demandas estudiantiles y la presión internacional crearon un clima explosivo. La represión militar selló el destino de cientos de familias mexicanas
"Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados", dijo el presidente Gustavo Díaz Ordaz en su IV informe de gobierno ante la Cámara de Diputados. (Facebook/INEHRM)

El movimiento estudiantil de 1968 se originó el 22 de julio de ese año, tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Al día siguiente, los granaderos intervinieron para sofocar el conflicto y reprimieron con violencia a los jóvenes, lo que encendió la mecha de las protestas.

La represión generó el efecto contrario al buscado. El 26 de julio, una manifestación estudiantil confluyó con otra que conmemoraba la Revolución Cubana, y se produjo el primer gran enfrentamiento con la policía en el centro de la Ciudad de México. Días después, el 29 de julio, nuevos choques entre estudiantes y granaderos llevaron a que, en la madrugada del 30, el Ejército interviniera por primera vez: derribó con un bazucazo la puerta del Colegio de San Ildefonso y ocupó varias preparatorias de la UNAM y la Vocacional 5 del Politécnico.

Ante esa escalada, las escuelas universitarias y politécnicas se fueron a un paro nacional, y se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), que unificó el movimiento bajo un pliego petitorio con seis demandas: libertad a los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal (que castigaba la “disolución social”), desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de jefes policiacos, indemnización a familiares de víctimas y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz interpretó el desafío estudiantil como una conjura comunista. El 1 de septiembre declaró públicamente que detrás del movimiento había fuerzas ajenas a los estudiantes y advirtió que tomaría las medidas necesarias para restaurar el orden. Según documentalistas de la época, Díaz Ordaz seguía de cerca cada marcha: desde 1967 se filmaban las protestas estudiantiles para que el propio mandatario pudiera dimensionar su alcance.

A diez días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968, el gobierno canceló cualquier posibilidad de negociación. El 2 de octubre, el CNH convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para informar sobre el estado del movimiento y anunciar que no se marcharía hacia el Casco de Santo Tomás, todavía ocupado por el Ejército.

Minutos antes de las seis de la tarde, con el acto por concluir, un helicóptero sobrevoló la plaza y disparó bengalas verdes. Como relató Elena Poniatowska en La noche de Tlatelolco, esa señal luminosa fue el detonante: “las llamaradas aparecieron repentinamente en el cielo y todos levantaron la vista automáticamente”. De inmediato, francotiradores del Batallón Olimpia (un grupo paramilitar integrado por elementos de la Guardia Presidencial que se distinguían por un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda) abrieron fuego desde los edificios que rodeaban la plaza, entre ellos el edificio Chihuahua.

La operación, identificada después como Operación Galeana, tenía como objetivo detener a los líderes del CNH y fue encabezada por el general Crisóforo Mazón Pineda. El Ejército, que rodeaba la plaza con miles de soldados y tanquetas, respondió disparando contra la multitud, en medio de una confusión que derivó en una masacre indiscriminada contra estudiantes, madres de familia, profesores y transeúntes.

El gobierno sostuvo en un primer momento que los disparos habían iniciado desde los departamentos aledaños y que las fuerzas del orden solo respondieron en defensa propia. Esa versión fue replicada por buena parte de la prensa mexicana al día siguiente. Sin embargo, documentos desclasificados en 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, confirmaron que los francotiradores pertenecían al propio Estado y que su función fue provocar el ataque militar contra los manifestantes.

El número de víctimas nunca fue esclarecido con precisión. El gobierno reconoció oficialmente apenas 20 muertos, pero testimonios recogidos por Poniatowska hablaron de decenas de cadáveres en un solo punto de la plaza. En 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado estimó alrededor de 350 muertos, mientras otras investigaciones ubican la cifra entre 300 y 400 solo durante esa noche.

Los líderes del movimiento fueron detenidos, trasladados al Campo Militar Número 1 y recluidos en la penitenciaría de Lecumberri. El 21 de noviembre, el CNH decidió levantar la huelga, con lo que se dio por concluido el movimiento estudiantil. Diez días después de la masacre, los Juegos Olímpicos se inauguraron con normalidad en la capital mexicana.

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