Ellos son los mexicanos que se juegan un lugar para la Serie Mundial en los Playoffs de la MLB

Cinco mexicanos buscarán un lugar en la cita de octubre. (Crédito: Jonathan Dyer-Imagn Images)

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La fiesta de octubre en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) ha comenzado, y con ella la emoción de la postemporada alcanza su punto máximo. En este 2026, una nutrida representación de peloteros mexicanos saldrán al diamante con la ambición de levantar el codiciado Trofeo del Comisionado.

Tras una exigente temporada regular de 162 encuentros, los nombres de los nuestros figuran en los rosters de organizaciones contendientes que buscan sellar su boleto a la Serie Mundial.

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A continuación, Infobae México te da todos los detalles sobre quiénes son los mexicanos presentes en esta fiesta de postemporada, cómo le fue a su equipo en la temporada, los resultados de la emocionante ronda de comodines (Wild Card) y la guía completa de fechas, horarios y vías de transmisión para disfrutarlos EN VIVO desde México y todo lo que debes saber para este cierre de temporada.

Joey Ortiz se encuentra en el equipo favorito para llevarse la Serie Mundial este 2026. (Crédito: Bill Streicher-Imagn Images)

Los mexicanos en los Playoffs 2026: Desglose por equipo y cómo llegan a estas instancias

Diversas franquicias contendientes cuentan con presencia azteca en sus filas, agrupando tanto a maderos de gran poder como a brazos confiables para las entradas de mayor presión.

Tampa Bay Rays

El conjunto de Tampa Bay llega como una de las escuadras más sólidas de la Liga Americana. La organización de la Florida se ha caracterizado por maximizar el talento de su plantilla a través de una sólida estructura colectiva y un relevo oportuno. Dentro de su roster destacan dos peloteros mexicanos:

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Jonathan Aranda: se convirtió en una pieza ofensiva fundamental para los Rays a lo largo de la temporada regular. Registró un promedio de bateo de .274, conectó 22 cuadrangulares y remolcó 92 carreras, estableciéndose como uno de los maderos más peligrosos del equipo en momentos determinantes.

Manuel Rodríguez: el serpentinero derecho está disponible para la postemporada tras superar una etapa de rehabilitación por lesión. Durante su actividad en la campaña firmó una efectividad de 2.70 ERA en 6.2 entradas lanzadas, consiguiendo 10 ponchesy aportando profundidad al bullpen.

El pitcher será clave en el juego de los Tampa Bay Rays. (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Milwaukee Brewers

Los Brewers firmaron una temporada regular brillante al adjudicarse el título de la División Central de la Liga Nacional. Su éxito se basó en el orden defensivo, el manejo de la pitcheada y el aporte constante en el cuadro. En su nómina destacan dos peloteros de origen mexicano:

Joey Ortiz: el infielder se consolidó como una de las piezas defensivas estelares de Milwaukee. A la ofensiva dejó un promedio de .270 con 9 cuadrangulares y 47 carreras impulsadas, aportando solidez defensiva y contacto oportuno.

JoJo Romero: el relevista zurdo se incorporó para cerrar la temporada regular con Milwaukee tras iniciar el año con los St. Louis Cardinals. Con los Brewers registró un récord perfecto de 2-0, una efectividad de 3.38 ERA y 13.1 entradas lanzadas, fortaleciendo el relevo intermedio del equipo de cara a octubre.

El abridor de los Cerveceros podría consagrarse como campeón absoluto. (Crédito: James A. Pittman-Imagn Images)

San Diego Padres

Los San Diego Padres sellaron su boleto a la postemporada mediante la vía del comodín en la Liga Nacional y han mostrado una versión sumamente competitiva en el arranque de los playoffs. Dentro de su cuerpo de relevistas destaca una pieza clave:

Jeremiah Estrada: el diestro se afianzó como uno de los brazos principales que los Padres utilizaron para encarar los episodios finales de los encuentros. Estrada acumuló una efectividad de 3.48 ERA con 38 ponches en 31 entradas lanzadas, consolidándose como un recurso de alta confianza en el cuerpo de pitcheo de San Diego.

El equipo de San Diego logró su pase tras la ronda de comodines. (Crédito: David Frerker-Imagn Images)

Series de Comodines (Wild Card) de los Playoffs 2026 definen a los invitados a la post temporada

La primera fase eliminatoria de la postemporada regaló series de alta intensidad que definieron a los clasificados a las Series Divisionales:

Liga Americana (AL)

Chicago White Sox vs. Houston Astros: los White Sox barrieron la serie 2-0 en calidad de visitantes en el Daikin Park. Se impusieron 6-3 en el Juego 1 y 7-3 en el Juego 2 para eliminar a Houston.

New York Yankees vs. Boston Red Sox: en un capítulo más de la rivalidad añeja, los Yankees demostraron su poderío ofensivo y barrieron 2-0 a los Red Sox en el Yankee Stadium, con marcadores de 9-0 en el primer juego y 9-2 en el segundo.

Liga Nacional (NL)

San Diego Padres vs. Chicago Cubs: los Padres se impusieron con autoridad en el Petco Park al conseguir la barrida 2-0. Ganaron el primer duelo 8-0 y cerraron la eliminatoria con un triunfo 4-1 en el segundo juego.

Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies: fue la única serie de comodines que se extendió al máximo de tres juegos. Atlanta pegó primero 5-3, los Phillies respondieron ganando 4-3 en diez entradas en el segundo, y finalmente los Braves amarraron su clasificación al vencer 6-2 en el tercer y definitivo encuentro.

Los Bravos dejaron en el camino a los Phillies de Philadelphia. (Crédito: Dale Zanine-Imagn Images)

Calendario de las Series Divisionales 2026: cuándo, dónde y dónde ver desde México

Las Series Divisionales (al mejor de cinco partidos) arrancan el sábado 3 de octubre de 2026. A continuación se detallan los horarios de los primeros encuentros (Tiempo del Centro de México - CDMX), las sedes y los canales de transmisión para seguir la actividad en VIVO:

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Juego 1 (Sábado 3 de octubre de 2026)

Chicago White Sox @ Cleveland Guardians Hora: 11:00 AM (CDMX) / 1:00 PM ET. Sede: Progressive Field (Cleveland, Ohio). Dónde ver en México: ESPN y Disney+ / Max / UniMás.

Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers Hora: 2:00 PM (CDMX) / 4:00 PM ET. Sede: Dodger Stadium (Los Ángeles, California). Dónde ver en México: FOX Sports, FOX One y FOX Deportes.

New York Yankees @ Tampa Bay Rays (Duelo de mexicanos: Aranda y Rodríguez) Hora: 4:30 PM (CDMX) / 6:30 PM ET. Sede: Tropicana Field (St. Petersburg, Florida). Dónde ver en México: ESPN y Disney+ / Max / UniMás.

San Diego Padres @ Milwaukee Brewers (Duelo de mexicanos: Estrada vs. Ortiz y Romero) Hora: 6:30 PM (CDMX) / 8:30 PM ET. Sede: American Family Field (Milwaukee, Wisconsin). Dónde ver en México: FOX Sports, FOX One y FS1.

