Otto Sirgo aparecerá por última vez en televisión: cuándo se estrena su telenovela postuma y cuál será su papel

El intérprete cubano desarrolló gran parte de su trayectoria en México, donde destacó en Rosa salvaje y Lazos de amor, además de obtener dos reconocimientos TVyNovelas. (Instagram/ @ottosirgo)

Guardar

La televisión mexicana volverá a encenderse para ver una última vez a Otto Sirgo con un personaje que alcanzó a dejar grabado antes de morir.

Lejos de los homenajes y las despedidas, el actor regresará a los foros de telenovelas con Íñigo, un papel que quedará como la última huella de una carrera construida durante más de cinco décadas.

PUBLICIDAD

La producción de Rosy Ocampo mostrará las escenas que Sirgo filmó en sus últimos meses de vida. El actor murió el 29 de septiembre de 2026, a los 79 años, mientras todavía compartía llamado con figuras como José Ron, Daniela Romo y África Zavala.

Otto Sirgo deja más de medio siglo de personajes en las pantallas mexicanas

La participación de Sirgo en el melodrama toma un sentido distinto después de su fallecimiento. El actor continuaba en grabaciones pocas semanas antes de morir y alcanzó a realizar escenas como Íñigo, personaje que el público podrá conocer cuando la producción llegue a televisión abierta.

Rosy Ocampo recordó que el actor compartió foro con Daniela Romo, José Ron y Claudia Álvarez. La productora destacó su trabajo frente a las cámaras y la relación que mantuvo con el equipo durante las grabaciones.

El personaje de Íñigo queda como la última interpretación televisiva de Sirgo. Todavía no se conocen todos los detalles de su historia dentro de la telenovela ni el peso que tendrá en el desarrollo de la trama.

Claudia Álvarez interpreta a la hija de Íñigo dentro de la ficción. La actriz expresó sus condolencias tras la muerte del actor y recordó los meses que compartieron en el set.

Alexis Ayala también coincidió con Sirgo durante las grabaciones. El actor habló de un reencuentro profesional que le permitió volver a compartir conversaciones y trabajo con él después de varios años.

La producción conserva las secuencias que Sirgo dejó filmadas. Su aparición permitirá que el público lo vea nuevamente en un proyecto de ficción, ahora en un papel que quedó ligado a los últimos meses de su carrera.

PUBLICIDAD