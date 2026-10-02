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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 2 de octubre: Rachel y frente frío 1 desatan lluvias intensas

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06:03 hsHoy
El huracán Rachel se desplazará al oeste-noroeste y generará lluvias fuertes en Baja California Sur. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP)
El huracán Rachel se desplazará al oeste-noroeste y generará lluvias fuertes en Baja California Sur. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP)

El clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 2 de octubre estará marcado por lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes vientos, informó el SMN.

El huracán Rachel se desplazará al oeste-noroeste y generará lluvias fuertes en Baja California Sur, además de oleaje elevado y rachas de viento en costas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.

El frente frío número 1 provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Persistirá el riesgo de granizo y fuertes rachas de viento.

En Ciudad de México se esperan lluvias fuertes, mientras que Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero y otros estados del centro tendrán precipitaciones muy fuertes.

Oaxaca y Chiapas registrarán lluvias intensas. También prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste del país.

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