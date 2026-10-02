EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 2 de octubre: Rachel y frente frío 1 desatan lluvias intensas

El clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 2 de octubre estará marcado por lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes vientos, informó el SMN.
El huracán Rachel se desplazará al oeste-noroeste y generará lluvias fuertes en Baja California Sur, además de oleaje elevado y rachas de viento en costas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.
El frente frío número 1 provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Persistirá el riesgo de granizo y fuertes rachas de viento.
En Ciudad de México se esperan lluvias fuertes, mientras que Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero y otros estados del centro tendrán precipitaciones muy fuertes.
Oaxaca y Chiapas registrarán lluvias intensas. También prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste del país.