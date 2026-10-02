Elton John ya está en CDMX y presume fotos del Zócalo antes de su concierto en el Estadio Azteca

Las funciones incluyen interpretaciones de "Your Song", "Rocket Man" y "I'm Still Standing", como antesala a los conciertos de despedida del artista en México. (Universal Music Group)

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Elton John llegó a la Ciudad de México y compartió en su cuenta de Instagram fotografías del Zócalo capitalino y de un taxi local, horas antes de su primera presentación en el Estadio Azteca, este viernes 2 de octubre. El cantante británico regresa a México después de 14 años de ausencia, como parte de las fechas especiales llamadas “Farewell to Mexico”.

Las imágenes publicadas por el músico muestran su llegada a la capital mexicana y generaron reacciones inmediatas entre sus seguidores, que esperan desde hace semanas la confirmación de su regreso a los escenarios del país.

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El posteo se suma a los mensajes que Elton John ha difundido en redes sociales durante los días previos al concierto, donde adelantó que el público mexicano tendrá un repertorio preparado específicamente para esta ocasión.

Las dos fechas forman parte del tramo final de su gira de despedida

Elton John en CDMX (redes sociales)

Elton John se presenta este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el recinto conocido actualmente como Estadio Banorte, antes Estadio Azteca. Ambas funciones forman parte del tramo final del Farewell Yellow Brick Road Tour, la gira que acumula más de 4,600 conciertos en más de 80 países desde 2018.

Los organizadores bautizaron estas presentaciones como “Farewell to Mexico” y precisaron que no son una continuación directa de la gira de despedida, sino shows independientes diseñados para el público del país. En su sitio oficial, el cantante explica que ambas noches tendrán una selección especial de éxitos y temas favoritos de sus seguidores.

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El regreso del intérprete de Rocket Man ocurre 14 años después de su última visita a la Ciudad de México. Antes de esa fecha, Elton John se había presentado en el mismo recinto en 1992, durante dos funciones realizadas como parte de The One Tour.

El concierto inicia a las 8 de la noche con apertura de puertas a las 5

Elton John en CDMX (redes sociales)

Ambas funciones comparten el mismo esquema de horarios. La apertura de puertas está programada para las 5:00 de la tarde, mientras que el inicio del espectáculo se fijó en punto de las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

El cantante británico es conocido por su puntualidad para salir al escenario, a diferencia de otros artistas que suelen retrasar el inicio de sus presentaciones. Se estima que cada show tendrá una duración aproximada de dos horas, por lo que el cierre ocurriría alrededor de las 10 de la noche.

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Los boletos para ambas fechas se venden a través de Superboletos, con un rango de precios que va de los 990 a los 16,000 pesos más cargos por servicio. En días recientes, los organizadores anunciaron descuentos de entre 50% y 60% para zonas como Terraza Inter, Lateral 100, Preferente B, Super Seats, Platino Gold, Platino Lateral y Gold Silver.

El recinto está ubicado en Coyoacán y restringe el acceso vehicular

Elton John en CDMX (redes sociales)

El Estadio Banorte se encuentra en Calzada de Tlalpan 3465, en la colonia Santa Úrsula Coapa, dentro de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

Para el público general, la recomendación es llegar en transporte público o mediante aplicaciones de movilidad como Uber y Didi, que contarán con bahías de ascenso y descenso habilitadas fuera del perímetro de seguridad inmediato al estadio. La ruta habitual combina la Línea 2 del Metro hasta la estación Tasqueña, donde debe hacerse transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco, hasta bajar en la estación Estadio Azteca.

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También habrá servicios especiales de RTP y trolebús desde distintos puntos de la ciudad, entre ellos Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, el Parque Ecológico de Xochimilco, Bellas Artes, el Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco y el Ángel de la Independencia. Para el regreso, el Metro, el Tren Ligero y el Metrobús de la Línea 1 suelen extender su horario de operación hasta la 1:00 de la madrugada durante eventos masivos en el recinto.

El repertorio incluirá clásicos como Rocket Man, Tiny Dancer y Goodbye Yellow Brick Road

El músico Elton John aparece junto a una toma aérea nocturna del Estadio Banorte iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repertorio completo para las fechas mexicanas todavía no está confirmado de manera oficial, aunque distintos medios especializados han circulado una posible lista de canciones basada en presentaciones recientes de la gira. Entre los temas que se esperan figuran Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, Bennie and the Jets, Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man, Levon, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, Saturday Night’s Alright for Fighting, I’m Still Standing y Your Song.

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El repertorio preparado para México busca recorrer distintas etapas de la trayectoria del artista, que acumula más de cinco décadas de carrera musical. La selección combinaría tanto los sencillos más conocidos del cantante como piezas menos frecuentes en sus presentaciones recientes.

Lista de objetos prohibidos y permitidos para ingresar al recinto

El artista británico Elton John (Brasil). EFE/ André Coelho

Entre los artículos que no se permite ingresar al Estadio Banorte se encuentran armas, objetos punzocortantes, pirotecnia y sustancias inflamables o peligrosas, así como cualquier tipo de droga o sustancia ilegal. Tampoco está permitido el ingreso de alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos al recinto.

La lista de restricciones incluye además banderas o mantas monumentales que obstruyan la visibilidad, objetos para formar figuras en las gradas, animales de compañía —con excepción de los de asistencia—, carteles o mensajes ofensivos, palos, tubos, astas o bastones para celular, drones, trípodes, equipo profesional de audio o video, láseres y apuntadores, así como mochilas o bolsas grandes no transparentes.

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Entre los artículos permitidos destacan las bolsas pequeñas transparentes, los celulares y carteras, protector solar, insumos de higiene personal y medicamentos con receta médica. Las autoridades del recinto advierten que, aun cuando un artículo figure en la lista de permitidos, el personal de seguridad puede retirarlo o negar su ingreso si lo considera un riesgo para la operación del evento o la integridad de los asistentes.