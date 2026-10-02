Marlene Favela reacciona dos días después a la muerte de Jorge Kahwagi, con quien estuvo a punto de casarse

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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Marlene Favela evita pronunciarse sobre la muerte de Jorge Kahwagi y pide respeto para “muchas personas” en un encuentro con reporteros, dos días después del fallecimiento del empresario con quien estuvo a punto de casarse.

“Se los agradezco, chicos, pero no. Hay cosas que no, por respeto a muchas personas. Ya les dije, así que gracias”, respondió la actriz ante los cuestionamientos sobre el deceso de su expareja.

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Kahwagi Macari murió este 30 de septiembre a los 58 años en la Ciudad de México. Roberto Palazuelos, amigo cercano del empresario y exboxeador, confirmó que la causa fue un derrame cerebral, versión que el periodista Gustavo Adolfo Infante había adelantado durante la transmisión del programa Sale el Sol en Imagen Televisión.

La reacción de Favela se suma a una postura que la actriz mantiene desde hace años: evitar declaraciones públicas sobre la persona con la que compartió cuatro años de relación y con quien llegó a comprometerse en matrimonio. Su respuesta breve y tajante ante las cámaras contrasta con la cobertura mediática que ha generado el fallecimiento del empresario en días recientes.

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El romance entre Favela y Kahwagi duró cuatro años y llegó al compromiso

Kahwagi y Marlene Favela tuvieron un relación de cuatro años (Cuartoscuro/redes)

La relación entre Marlene Favela y Jorge Kahwagi se hizo pública en 2007, cuando la actriz confirmó en una entrevista que había iniciado un noviazgo con el empresario. En ese momento, Favela declaró: “Estoy feliz, estoy tranquila, y ya no me preguntes más”.

El vínculo se extendió hasta 2010 y, durante ese periodo, la pareja compartió casa, viajó junta y celebró un Año Nuevo en Brasil. La relación avanzó pese a los rumores mediáticos que rodearon a ambos durante varios años de noviazgo público.

En 2009, cuando ya estaban comprometidos, la actriz describió a Kahwagi como “el hombre perfecto, el hombre que yo buscaba”. Ese mismo año recibió un anillo de compromiso y la pareja inició los preparativos de una boda que finalmente no se concretó.

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En octubre de 2010 la prensa confirmó la separación, después de varios años de convivencia y noviazgo. El compromiso matrimonial quedó atrás y ninguno de los dos llegó al altar.

Favela explicó la ruptura como una decisión compartida y sin conflictos

La presentadora y actriz mexicana Marlene Favela posa en la sala de prensa durante la ceremonia de los premios Grammy Latino que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada (EEUU). EFE/Andrew Gombert/Archivo

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2013, la actriz recordó la etapa junto a Kahwagi como una relación basada en el respeto y la complicidad. “Jorge fue una persona importantísima en mi vida, compartí muchos años con él”, declaró en ese momento.

Sobre la boda que no se realizó, Favela repitió en distintas entrevistas una misma frase que se convirtió en su versión oficial de los hechos: “Teníamos planes de casarnos, obviamente tenía un anillo de compromiso, pero siempre he dicho: haz planes para que Dios se ría de ti. No éramos, lo entendimos y teníamos que seguir cada quien con nuestras vidas”.

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La actriz insistió en que la separación no estuvo marcada por reclamos ni rupturas abruptas. “Fuimos adultos en decir lo que queríamos, lo que pensábamos; cuando las cosas se terminan, cuando tu proyecto de vida va en un rumbo diferente al de la otra persona, debes decir adiós, que Dios te bendiga, te amo, te adoro y quiero que seas muy feliz”, compartió en entrevistas posteriores.

Tras la ruptura, ambos evitaron confrontaciones públicas. Favela llegó a declarar en distintas ocasiones que prefería no dar más declaraciones sobre su expareja, postura que mantiene ahora ante la muerte del empresario, dos décadas después de que su historia se hiciera pública.

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En 2019, cuando Favela estaba a punto de convertirse en madre, Kahwagi fue cuestionado sobre su expareja y le expresó públicamente buenos deseos ante el nacimiento de su hija, gesto que los medios interpretaron entonces como una confirmación de que la relación había terminado en buenos términos.

Kahwagi mantuvo otras relaciones confirmadas en el medio artístico

Ana Bárbara conquistará Times Square en Nueva York como parte del especial de Año Nuevo ‘Feliz 2026′ (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

El noviazgo con Ana Bárbara se ubicó dos años antes de que Kahwagi iniciara su relación con Favela y duró alrededor de cinco meses. La cantante confirmó el romance en 2005 durante una entrevista en el programa Hoy, donde describió al empresario como un hombre generoso.

La relación con Ana Bárbara terminó por las agendas de ambos, sin conflictos constantes entre la pareja. “Cuando yo tengo tiempo ella está ocupada y al revés”, explicó Kahwagi en el programa Todo para la mujer, en declaraciones que resumieron el motivo de la separación.

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De acuerdo con distintos medios, Kahwagi estuvo relacionado sentimentalmente con al menos nueve mujeres del medio artístico, aunque solo algunas de esas relaciones fueron confirmadas de manera oficial por ambas partes. La relación con Favela fue, de las confirmadas, la más seria y duradera de su vida pública.

Los rumores y acercamientos que nunca fueron confirmados

Ninel Conde fue relacionada con el boxeador (IG)

Paty Muñoz fue vinculada con Kahwagi luego de que ambos coincidieran en Big Brother VIP en 2004, tras la salida de ambos del programa. La relación nunca fue confirmada formalmente por ninguno de los dos.

Martha Julia también fue relacionada con el empresario ese mismo año. Según la reportera Vicky López, colaboradora de Todo para la mujer, Kahwagi habría sido “el tercero en discordia” en la relación que la actriz mantenía entonces con Gabriel Soto, versión que ambos negaron en su momento.

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Ninel Conde fue relacionada con Kahwagi en diciembre de 2004. La propia actriz declaró a Maxine Woodside que salían “en plan de amigos” y que se conocían desde años atrás, aunque no descartó que después pudiera surgir algo entre ellos.

Belinda fue vinculada públicamente con el empresario, pero la cantante negó que hubiera existido un romance entre ambos. Luz Elena González apareció mencionada en publicaciones de 2005, cuando la revista People en Español señaló que se les había visto cerca, aunque presentó la versión como un rumor de prensa y no como una relación confirmada.

Galilea Montijo también fue mencionada entre los vínculos sentimentales de Kahwagi, aunque ese noviazgo nunca se confirmó de manera oficial. Inés Gómez Mont habría sostenido un romance con el empresario antes de que la conductora se casara con su primer esposo, Javier Díaz.

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El funeral se realizó en una agencia de la zona de Santa Fe

El boxeador Jorge Kahwagi fue uno de los habitantes de la casa de Big Brother VIP 3 capítulo 2. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

Las exequias de Kahwagi se llevaron a cabo en una agencia funeraria de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Entre las primeras figuras públicas en confirmar el fallecimiento estuvieron Palazuelos y el exgobernador Manuel Velasco, excompañero de Kahwagi en la LIX Legislatura como diputado federal.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, escribió Velasco en sus redes sociales el mismo 30 de septiembre.

La muerte de Kahwagi ocurre meses después del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien murió en marzo de 2026 a los 85 años. El empresario y exboxeador también se había desempeñado como diputado federal, faceta que distintos colegas recordaron tras conocerse la noticia de su muerte.

Hasta el momento, Marlene Favela mantiene la postura que adoptó desde hace más de una década: no referirse públicamente a los detalles de la relación ni a las circunstancias posteriores que marcaron la vida de su expareja.