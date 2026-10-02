Dan 29 años de prisión a “El Mayo”, integrante de alta relevancia del Cártel de Sinaloa

Mario Hidalgo Argüello fue trasladado al Cefereso 11 "CPS-Sonora" tras su reaprehensión en Tijuana, Baja California, en enero de 2025. (Foto: FGR)

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia de 29 años de prisión contra Mario Hidalgo Argüello, alias “El Nariz” o “El Mayo”, señalado como integrante de alta relevancia del Cártel de Sinaloa.

El hombre fue detenido en febrero de 2014 por elementos de la Secretaría de Marina en Culiacán, Sinaloa, con armas de fuego, cargadores, cartuchos, narcóticos, vehículos y dinero en efectivo, y el fallo se dictó tras un proceso judicial que incluyó una extradición, una suspensión del procedimiento y una reaprehensión posterior.

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Conviene aclarar que este “Mayo” no corresponde a Ismael Zambada García, el histórico cofundador del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos en 2024. Se trata de una persona distinta que utilizaba el mismo apodo dentro de la estructura criminal.

La detención en Culiacán en febrero de 2014

Elementos de la Marina detuvieron a Mario Hidalgo Argüello en Culiacán durante febrero de 2014. En el operativo le aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cargadores, cartuchos, narcóticos, vehículos y numerario.

Mario Hidalgo Argüello fue trasladado al Cefereso 11 "CPS-Sonora" tras su reaprehensión en Tijuana, Baja California, en enero de 2025. (Foto: FGR)

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en Sinaloa documentó entonces los delitos de portación y posesión de arma de fuego. También se le atribuyó el delito contra la salud por posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta.

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Las pruebas recabadas en ese momento se convirtieron en la base de la acusación federal. Esa evidencia permitió más tarde sostener la responsabilidad penal del detenido ante un juez.

El caso permaneció en pausa durante varios años debido a un proceso de extradición. La suspensión del procedimiento judicial impidió que la causa avanzara de manera inmediata.

La reaprehensión en Tijuana y el traslado al Cefereso 11

En enero de 2025, autoridades cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Mario Hidalgo Argüello en Tijuana, Baja California. La detención permitió reactivar el expediente que había quedado suspendido años antes.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Tras su captura, el hombre fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 11, conocido como “CPS-Sonora”. Desde ese penal, la FGR solicitó formalmente la reanudación del proceso judicial pendiente.

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La Fiscalía Especializada de Control Regional, dependiente de la propia FGR, participó en la etapa final del litigio. Ese organismo aportó los elementos necesarios para que la autoridad judicial resolviera sobre la responsabilidad penal del acusado.

El juez consideró acreditados los delitos de portación de arma de fuego, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. También confirmó el delito contra la salud por posesión de cocaína con fines de venta.

La combinación de estos delitos derivó en la pena de 29 años de prisión. La sentencia representa el cierre de un proceso que se extendió por más de una década desde la detención original.

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Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre Mario Hidalgo Argüello y Ismael Zambada García

El alias “El Mayo” generó confusión pública apenas se difundió la sentencia. La coincidencia del apodo llevó a muchas personas a vincular el caso con Ismael Zambada García, el fundador histórico del Cártel de Sinaloa.

Zambada García fue detenido en territorio estadounidense en 2024 y enfrenta un proceso judicial distinto en ese país. La Fiscalía lo acusó de liderar durante décadas una empresa criminal continua dedicada al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia ese país.

Los fiscales también le atribuyeron una red de sobornos a policías, militares y funcionarios mexicanos, además de ordenar asesinatos y secuestros para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa. En cambio, Mario Hidalgo Argüello fue juzgado y sentenciado en México por hechos ocurridos una década atrás.

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Las autoridades no establecieron ningún vínculo formal entre ambos personajes más allá del apodo compartido. La FGR identificó a Hidalgo Argüello como integrante de alta relevancia del Cártel de Sinaloa, sin precisar el rol exacto que ocupaba dentro de la organización.

No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia de alias es un fenómeno habitual entre miembros de grupos criminales en México. Distintos operadores suelen adoptar sobrenombres similares, lo que complica la identificación pública de los casos judiciales.

La sentencia contra Hidalgo Argüello se suma a otras resoluciones recientes que la FGR ha difundido contra integrantes de grupos criminales. El organismo ha destacado en sus comunicados la obtención de condenas prolongadas como resultado de investigaciones de varios años.

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El expediente completo incluyó pruebas materiales aseguradas en 2014 junto con las diligencias realizadas tras la reaprehensión de 2025. Esa continuidad probatoria permitió sostener la acusación pese al prolongado paso del tiempo.

Sin embargo, la FGR no detalló públicamente cuántos cómplices o estructuras adicionales estuvieron relacionados con la detención de 2014.

El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales

Las autoridades federales reiteraron que continuarán con investigaciones similares contra integrantes de grupos criminales en Sinaloa y otras entidades. La FGR no adelantó si existen otras causas pendientes vinculadas con Mario Hidalgo Argüello.