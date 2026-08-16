Registro de líneas: ¿Qué números tienen como fecha límite el 31 de agosto?

Un teléfono celular moderno muestra en su pantalla una alerta de registro de línea exitoso, ubicado sobre un calendario de agosto de 2026 junto a una identificación oficial y un bolígrafo en un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proceso para el registro obligatorio de líneas telefónicas continúa. Tras cumplirse el primer plazo el pasado sábado 15 de agosto de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) avanza con el calendario oficial para vincular cada número celular con los datos de su titular.

De acuerdo con datos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones al corte del 26 de julio del presente año, sumaban 68 millones de registros, por lo que faltaban alrededor de 76.5 millones de usuarios sin participar en la inscripción de líneas telefónicas.

Y si después de esta información tienes interés de saber cuándo podría ser suspendida tu línea, conoce las fechas de registro, que van de acuerdo al último dígito del número celular.

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¿Cuándo es la próxima fecha de registro?

De acuerdo con la estrategia de la CTR, el registro hasta ahora continuará realizándose de forma escalonada. La fecha más próxima límite es el próximo lunes 31 de agosto del 2026 y corresponde exclusivamente a las líneas telefónicas cuya terminación sea el número 1. Si tu número de celular termina en este dígito, tienes hasta finales de este mes para complementar el trámite de vinculación y evitar restricciones en tu servicio.

¿Qué pasa si no registro mi celular a tiempo?

El objetivo de esta medida gubernamental es reducir el uso anónimo de teléfonos celulares por motivos de seguridad.

Si llega tu fecha límite y no realizaste el trámite, tu compañía telefónica tiene un periodo de 72 horas para suspender tu línea. Durante la suspensión, perderás temporalmente el acceso a:

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Realizar y recibir llamadas ordinarias.

Enviar y recibir mensajes de texto (SMS).

Uso de datos móviles (internet).

Una mano sostiene un teléfono inteligente que exhibe el portal registratulinea.crt.gob.mx con una alerta visual sobre la vinculación de líneas telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión no significa que pierdas tu número definitivamente. Aun con la línea suspendida, conservarás la posibilidad de llamar a números de emergencia (como el 911) y a los centros de atención a clientes de tu operadora para poder regularizar tu situación.

¿Cómo hacer el registro de tu línea móvil?

El trámite es completamente gratuito y no necesitas cambiar de número. Para vincular tu celular a tu identidad y evitar la suspensión (o para reactivar tu línea si ya fue suspendida), puedes usar tres canales principales que ofrecen las operadoras:

Plataformas digitales: A través del sitio web oficial de tu compañía telefónica. Aplicaciones móviles: Desde la app oficial de tu proveedor (Telcel, AT&T, Movistar, etc.). Centros de atención física: Acudiendo directamente a una sucursal.

El requisito indispensable para comprobar tu identidad es presentar o subir una identificación oficial vigente que contenga tu CURP.

Calendario completo de registro por terminación de número

Si tu celular no termina en 1, te compartimos las fechas oficiales del resto del año para que anotes cuándo es tu límite:

Terminación 0: Venció el 15 de agosto (si tu línea fue suspendida, aún puedes hacer el trámite para reactivarla) .

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

Una infografía detalla las fechas límite para vincular las líneas telefónicas en México, según el último dígito del número celular, con la suspensión de líneas no registradas. (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones)

Por su parte, autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han reiterado en distintas ocasiones que esta estrategia busca reducir distintos delitos, entre ellos la extorsión; asimismo, ha invitado a la ciudadanía a completar este requisito, afirmando que el gobierno de México no resguarda los datos, sino que las compañías telefónicas son las que vigilarán esta información.

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