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Cuántos millones de líneas telefónicas están pendientes de registro para no perder el servicio

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ya emitió un reporte sobre el avance de este proceso

Una mano sostiene un teléfono móvil con un calendario en pantalla. Hay tarjetas SIM sueltas de colores y los logos de Telcel y AT&T.
Algunas compañías ya hicieron el registro paras sus clientes pospago (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El registro de líneas celulares fue ampliado y ahora hay un calendario para realizarlo de acuerdo con la terminación, además de que algunas compañías ya se encargaron de hacer el trámite para los clientes pospago.

Aún así, faltan más de la mitad de líneas por registrarse en el proceso correspondiente.

En México existen 144.5 millones de líneas celulares activas según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; al momento la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reporta 68 millones de registros.

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Esto significa que faltan por registrar 76.5 millones de líneas telefónicas en el país.

A partir de qué fecha podrían suspender mi línea

Infografía sobre el registro obligatorio de líneas celulares en México, con números, plazos, requisitos, suspensión de servicio y logos de Infobae y AT&T.
El proceso de registro obligatorio de líneas celulares en México señala que 76.5 millones de líneas permanecen sin vincular (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 15 de agosto de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzará la suspensión progresiva de los servicios para quienes no hayan cumplido con el trámite.

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Según el nuevo calendario oficial, la suspensión no será inmediata al vencerse el plazo: las compañías contarán con 72 horas para ejecutar la restricción una vez vencida la fecha correspondiente.

Cuando una línea queda suspendida por falta de registro, solo se pueden realizar llamadas de emergencia, recibir alertas gubernamentales y contactar a la operadora para concluir el trámite.

La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares en México. Crédito: X/ @CRTGobMX
La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares. Crédito: X/ @CRTGobMX

El servicio se restablece en cuanto se completa el registro.

Fechas límite según el último dígito del número telefónico

La CRT determinó un calendario escalonado para evitar la saturación de los sistemas de registro. Las fechas límite para completar el trámite dependen del último dígito de cada número celular:

  • Terminación en 0: 15 de agosto
  • Terminación en 1: 31 de agosto
  • Terminación en 2: 15 de septiembre
  • Terminación en 3: 30 de septiembre
  • Terminación en 4: 15 de octubre
  • Terminación en 5: 31 de octubre
  • Terminación en 6: 15 de noviembre
  • Terminación en 7: 30 de noviembre
  • Terminación en 8: 15 de diciembre
  • Terminación en 9: 31 de diciembre

Las líneas nuevas activadas desde el 9 de enero de 2026 tienen 30 días para completar la vinculación con la CURP.

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Qué sucede con WhatsApp y los servicios digitales

Aunque la CRT no bloquea directamente el acceso a WhatsApp, la aplicación quedará inutilizable si el usuario pierde el acceso a internet móvil. Solo quienes tengan conexión Wi-Fi podrán seguir usando la app, ya que WhatsApp requiere un número telefónico solo para la activación inicial.

La CRT está negociando con Meta para que WhatsApp se alinee a la estrategia nacional de seguridad, según informó Abán Román, director general de Planeación del organismo.

Razones y contexto del registro obligatorio

El gobierno federal impulsa el registro para combatir delitos como la extorsión y el secuestro virtual, facilitados por el anonimato de los números móviles. Al asociar cada línea con una CURP, las autoridades buscan obtener trazabilidad sobre los usuarios y dificultar el uso anónimo por parte de delincuentes.

Hasta el 25 de junio, solo 39,1% de las líneas habían sido vinculadas formalmente, mientras que el 85% de las 158 millones de líneas móviles en México permanecían anónimas.

Impacto en las operadoras y usuarios

AT&T reportó una pérdida de 668 mil usuarios de prepago entre abril y junio de 2026, atribuida directamente al proceso de vinculación. La pérdida acumulada en el año supera 1,2 millones de líneas. Por su parte, Telcel mantuvo estable la cifra de usuarios de prepago, sin crecimiento durante el periodo de mayor presión regulatoria.

Los usuarios con planes de pospago no deben realizar ningún trámite adicional, ya que sus datos se acreditaron al firmar el contrato original.

Cómo completar el registro

Para evitar la suspensión, el trámite debe hacerse exclusivamente en el sitio oficial de cada operadora o en centros de atención autorizados. No es un proceso que se realice en oficinas gubernamentales.

Los requisitos para el registro incluyen:

  • CURP del titular
  • Número telefónico
  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • Fotografías del documento
  • Validación de identidad mediante prueba de vida con la cámara del dispositivo

Las autoridades advierten que el trámite es gratuito y no requiere datos biométricos como huellas digitales o escaneo de iris. Se recomienda ignorar enlaces recibidos por redes sociales, correos electrónicos o mensajes que soliciten esa información.

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