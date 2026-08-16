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Yeri Mua revela infidelidad, celulares rotos y una inesperada venganza ante Rosalía: “Me enamoré de un chacal”

La influencer protagonizó uno de los momentos más explosivos del primer show de la cantante española en Guadalajara

Yeri Mua y Rosalia
Yeri Mua y Rosalia
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El regreso de Rosalía a México tuvo uno de sus momentos más inesperados durante su primera presentación en Guadalajara, donde Yeri Mua apareció como invitada y participó en el segmento de “Confesionario” de la cantante española. Frente al público, la influencer decidió contar una historia sentimental que rápidamente pasó de romántica a explosiva.

La conversación comenzó con Rosalía invitándola a sacar algo que llevara dentro. Yeri Mua aceptó el reto y soltó una confesión que provocó risas y aplausos: “Bueno, Rosalía. Yo me enamoré de un chacal”. Cuando la cantante preguntó qué significaba aquello, la influencer aclaró: “Un chico malo”.

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Lo que parecía una anécdota amorosa tomó un giro todavía más polémico cuando Yeri explicó que aquella relación estuvo marcada por la música, los celos y supuestas infidelidades. La historia incluyó teléfonos revisados, aparatos destruidos y una revancha que terminó provocando abucheos y carcajadas entre los asistentes.

Yeri Mua cuenta cómo comenzó su historia con el “chacal”

Rosalía en un escenario con un vestido claro y una capa blanca, con una mano en el pecho. Focos de luz la iluminan desde atrás
La cantante Rosalía interpreta una canción en el escenario durante un concierto, iluminada por focos de luz cálida.

Durante el confesionario, Yeri Mua relató que aquel hombre no solo fue una pareja sentimental, sino que también tuvo influencia en su acercamiento al canto. “Y ese chacal, la verdad, me enseñó a cantar”, contó ante Rosalía, quien le respondió que su voz era natural y que ya la tenía desde pequeña.

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La influencer describió aquella relación como intensa: “Nos enamoramos a través de la música y fue algo muy intenso”. Sin embargo, aseguró que el romance tenía un problema importante, pues su pareja aparentemente no se conformaba con una sola relación. “Pero este chacal no tenía ojos solo para mí”, afirmó.

La explicación provocó la reacción inmediata del público. Yeri utilizó una comparación llamativa para describir la situación: “Digamos que le gustaba tener distintas capillas. No solo la catedral”. También añadió que él era “bastante fiestero”, algo con lo que, según su relato, tuvo que lidiar durante la relación.

Celulares, sospechas y una venganza que escaló

yeri mua -México- 05 noviembre
(Luis Angel H Mora/Infobae)

La historia llegó a un punto crítico cuando, según Yeri, su entonces pareja decidió revisar su teléfono. La influencer respondió con una pregunta que desató aplausos: “Y bueno, si él podía tener varias capillas, ¿por qué yo no?”. Después resumió su postura con una frase que provocó risas: “Las put@s aman también, Rosalía”.

De acuerdo con su relato, ambos terminaron descubriendo información comprometida en los teléfonos del otro. “Él me encontró cosas en el teléfono y luego yo le revisé su teléfono y le encontré el triple”, afirmó. Rosalía reaccionó con humor al señalar que aquello parecía más una investigación que un romance: “Eso no era una relación, eso era una auditoría”.

La disputa llegó incluso a los teléfonos físicos. Yeri aseguró: “Hubo tanta igualdad que me rompió mi teléfono y yo le rompí el suyo para quedar igual”. Ante la pregunta de Rosalía sobre cómo destruyó el suyo, respondió: “Lo aventé por la ventana y se quebró por completo”.

La confesión termina con una escena todavía más polémica

Yeri Mua
Yeri Mua ya no formará parte del sello discográfico Full Bran music. (@yerimua)

Después del enfrentamiento, Yeri contó que él supuestamente quiso marcharse y le dijo: “Estás loca, bye”. Según su relato, ella respondió que no se iría tan fácilmente. La conversación cambió de tono cuando confesó: “Pero yo agarré un cuchillo”, provocando abucheos entre los asistentes.

Yeri explicó entonces qué hizo con ese objeto: “Y le ponché las llantas”. Rosalía, sorprendida, preguntó si había sido una sola, pero la influencer respondió: “No, todas”. Ante la confirmación de que habían sido las cuatro, el público reaccionó nuevamente con risas, aplausos y abucheos.

La peculiar confesión ocurrió durante la primera fecha de Rosalía en Guadalajara, dentro de una gira que también contempla presentaciones en Monterrey y Ciudad de México. El episodio convirtió el “Confesionario” en uno de los momentos más comentados de la noche y dejó una historia que, entre humor y polémica, Yeri Mua decidió compartir directamente con Rosalía y el público mexicano.

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