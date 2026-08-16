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Fernández Noroña arremete contra aerolínea por impedirle su documentación de Cuba a CDMX: “La derecha es muy malvibrosa”

El senador aseguró que personal de Aeroméxico exigió una autorización médica debido al yeso que llevaba en una de sus extremidades

Hombre con barba y bigote, sentado en un avión. Viste guayabera blanca con bordados, tiene el cinturón de seguridad puesto. Cabina con asientos y pasajeros.
En su publicación, Noroña sostuvo que la médica del aeropuerto terminó dando al responsable de Aeroméxico una “pequeña clase de medicina”. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, arremetió contra Aeroméxico después de que personal de la compañía presuntamente intentó evitar que documentara para abordar un vuelo desde La Habana, Cuba, con destino a la Ciudad de México.

A través de diversas publicaciones realizadas en su cuenta de X el pasado 13 de agosto, el legislador relató que el incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde un representante de la aerolínea le habría solicitado presentar una autorización médica debido al yeso que llevaba tras sufrir una fractura.

“Me pasó algo singularísimo. El responsable de Aeroméxico en el aeropuerto José Martí de La Habana, no quería documentarme, por el yeso. Pidió una autorización médica”, escribió el senador. De acuerdo con su versión, una doctora de la terminal intervino y explicó al trabajador que su condición no representaba un impedimento para viajar.

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En su publicación, Fernández Noroña sostuvo que la médica del aeropuerto terminó dando al responsable de Aeroméxico una “pequeña clase de medicina”. El legislador no detalló qué argumentos clínicos presentó la especialista ni cuál fue el protocolo aplicado para que pudiera continuar con el proceso de abordaje.

La controversia estuvo relacionada con la lesión que el político sufrió semanas atrás durante un recorrido por una zona montañosa de Tepoztlán, Morelos. Según la información difundida previamente por el propio senador, la caída le provocó una fractura en la muñeca, motivo por el que llevaba inmovilizada una de sus extremidades.

Pese al desacuerdo inicial con el personal de la compañía, el integrante de Morena consiguió documentar y abordar el avión que lo trasladaría de regreso a México. Posteriormente compartió una segunda publicación desde el interior de la aeronave.

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“Ya en el avión de Aeroméxico para regresar de La Habana a la Ciudad de México. Me dieron un ascenso, pero voy en turista. La derecha es muy ‘malvibrosa’”, señaló.

Con ese mensaje, el senador también respondió a las críticas que recibió en redes sociales por el supuesto ascenso de categoría. Aunque afirmó que la compañía le había otorgado el beneficio, aseguró que permanecería en clase turista durante el trayecto entre la capital cubana y territorio mexicano.

Hasta la publicación de la información, no se había dado a conocer una postura pública de Aeroméxico sobre el incidente ni se precisó si la solicitud del certificado médico formaba parte de un protocolo ordinario de seguridad para pasajeros con lesiones recientes.

El viaje de Fernández Noroña a La Habana generó críticas

La visita de Fernández Noroña a Cuba estuvo rodeada de cuestionamientos antes de que se presentara el incidente en el aeropuerto. El senador viajó a la isla para participar en las actividades conmemorativas por el centenario del natalicio de Fidel Castro.

Desde los jardines del Hotel Nacional en La Habana, el presidente de la Cámara alta difunde un video en el que plantea que el turismo puede sostener la economía de la isla pese a los apagones

Durante su estancia grabó un video desde los jardines del Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, mediante el cual invitó a sus seguidores a visitar el país y contribuir a su economía a través del turismo.

“Vengan de vacaciones a Cuba”, expresó el legislador al responder a quienes lo cuestionaron por acudir a la isla. También aseguró que los servicios destinados a los visitantes continuaban operando pese a los apagones y problemas de suministro que enfrenta la población cubana.

El político argumentó que reservar habitaciones, acudir a restaurantes y contratar servicios locales representaba una manera de apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Además, sostuvo que existen alternativas de hospedaje y alimentación para distintos presupuestos.

La invitación ocurrió mientras el sector turístico cubano atraviesa una reducción significativa. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) retomados por Infobae, el país recibió 359 mil 491 visitantes internacionales entre enero y mayo de 2026, una disminución de 58.4% frente al mismo periodo de 2025.

Noroña responde a los cuestionamientos por sus viajes

Los comentarios del senador se sumaron a una serie de polémicas por sus traslados nacionales e internacionales. Sus críticos han cuestionado los costos de viajes anteriores y la congruencia entre esas actividades y el discurso de austeridad promovido por Morena.

Frente a esos señalamientos, Fernández Noroña ha defendido que cuenta con recursos propios para realizar sus recorridos y ha rechazado que deba limitar sus viajes por desempeñarse como servidor público. Durante su estancia en La Habana ironizó sobre los mensajes de opositores que frecuentemente le piden mudarse a la isla.

“La derecha siempre dice que me vaya a Cuba, pues allá voy”, manifestó en uno de sus videos.

El incidente con Aeroméxico ocurrió cuando el senador se disponía a concluir esa visita y regresar a sus actividades en México. Aunque finalmente abordó el vuelo, utilizó el episodio para cuestionar la actuación del encargado de la compañía en el aeropuerto cubano y responder nuevamente a las críticas de usuarios de redes sociales.

Las publicaciones del legislador dejaron abierta la discusión sobre los requisitos médicos que pueden solicitar las aerolíneas a pasajeros con lesiones recientes. Sin embargo, en este caso, la única versión disponible sobre el intercambio con el representante de la empresa fue la difundida por el propio Fernández Noroña.

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