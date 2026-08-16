Qué revela la psicología de quienes se adaptan sin caer en el conformismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas que logran adaptarse a cambios imprevistos, problemas laborales o rupturas de planes no son necesariamente conformistas.

La psicología identifica que desarrollan resiliencia, mantienen la calma y encuentran alternativas que les permiten responder de forma flexible ante situaciones difíciles.

Esta capacidad de adaptación, según investigaciones recientes publicadas en la Gaceta UNAM, se basa en modificar la respuesta frente a nuevas circunstancias sin perder de vista los objetivos y valores importantes.

Flexibilidad psicológica: la clave de la adaptación

La flexibilidad psicológica permite a las personas seguir persiguiendo sus metas aún cuando surgen obstáculos, emociones incómodas o pensamientos negativos. Estudios vinculan esta flexibilidad con mayor bienestar, mejor regulación emocional y funcionamiento cotidiano más efectivo. Quienes la ejercen pueden ajustar su estrategia si una deja de funcionar o aceptar la incertidumbre cuando no es posible controlar el entorno.

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Según la psicóloga Elizabeth Clapés, en entrevista para el podcast ‘ZZEN Talks’, la mente cuenta con la capacidad de reorganizarse incluso ante situaciones traumáticas. Clapés explica: “Tu cerebro se va a reorganizar, va a pasar algo, vas a dar con una solución”. Esto se debe a la neuroplasticidad, la capacidad cerebral para crear nuevas conexiones y adaptarse a nuevas realidades.

Flexibilidad psicológica: la clave de la adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resiliencia: definición y pilares

La Real Academia Española define la resiliencia como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. Desde la década de 1970, psicólogos como Michael Rutter y Emmy Werner han estudiado esta cualidad en personas expuestas a la adversidad. La resiliencia no es exclusiva de ciertas personas, sino que involucra comportamientos, pensamientos y acciones que pueden aprenderse y fortalecerse con experiencia, aprendizaje y apoyo social.

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Los principales pilares de la resiliencia, de acuerdo con el Instituto Salamanca y otros centros de investigación, incluyen:

Autoconocimiento : identificar fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento.

Autoestima : valorar lo propio y afrontar críticas o fracasos sin derrumbarse.

Autonomía : tomar decisiones propias y asumir responsabilidades.

Afrontamiento : emplear estrategias prácticas para resolver problemas.

Redes de apoyo: contar con relaciones que brinden contención emocional y ayuda concreta.

La diferencia entre adaptarse y conformarse

Adaptarse no implica resignarse ante cualquier circunstancia. La psicología distingue entre aceptar lo que no se puede cambiar y tolerar situaciones que sí deberían modificarse. La flexibilidad psicológica implica actuar conforme a los propios valores incluso si resulta incómodo o exige esfuerzo adicional. Una persona resiliente puede afirmar: “Acepto que esto ha ocurrido”, pero también decidir: “Voy a hacer algo para cambiar lo que sí depende de mí”.

La Real Academia Española define la resiliencia como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias prácticas para fortalecer la resiliencia

El desarrollo de la resiliencia requiere práctica y autoconocimiento. Se recomienda varios pasos para fortalecer esta capacidad:

Registrar emociones y reacciones ante el malestar, construir y mantener redes de apoyo, practicar técnicas de regulación emocional como la respiración profunda, establecer metas realistas y dividir problemas complejos en partes más manejables, así como aceptar el cambio como parte natural de la vida.

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La agencia adaptativa, más allá de la perseverancia

La resiliencia no es solo perseverancia. La agencia adaptativa abarca la capacidad de interpretar circunstancias, regular el afecto, buscar ayuda y modificar estrategias cuando las condiciones cambian. La reorganización evolutiva adaptativa permite afrontar la disrupción, integrar la experiencia y generar respuestas cada vez más eficaces.

Diferencias visibles en la vida cotidiana

La resiliencia y la flexibilidad psicológica pueden observarse en comportamientos cotidianos. Por ejemplo, personas que aceptan su apariencia física sin ajustarse a normas estéticas suelen mostrar una autoestima menos dependiente de la aprobación externa. En el ámbito profesional, quienes optan por la “satisfacción” en la toma de decisiones —priorizando soluciones suficientemente buenas sobre la perfección— logran avanzar y evitar la insatisfacción crónica.

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Adaptación y autenticidad

La psicología concluye que la capacidad de adaptación no equivale a conformismo. Se trata de un proceso dinámico que puede aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida. Implica reconocer qué situaciones requieren aceptación y cuáles demandan acción, sin perder de vista los propios valores ni la posibilidad de transformación personal o colectiva.