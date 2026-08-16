México
Agregar Infobae enGoogle

Brownie cheesecake con caramelo: la receta irresistible para un postre cremoso y chocolatoso

Una combinación de chocolate intenso, queso crema y una cobertura dulce que convierte cada porción en un auténtico capricho

Pastel Brownie Cheesecake de tres capas con migas de brownie, salsa de caramelo y cristales de sal. Una porción está cortada en una tabla de madera.
El Brownie Cheesecake con Caramelo combina capas de brownie de chocolate, cheesecake de queso crema y una salsa de caramelo en un solo postre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Brownie Cheesecake con caramelo reúne en un mismo postre dos preparaciones que difícilmente pasan desapercibidas: la textura densa y chocolatosa del brownie y la cremosidad característica del cheesecake. El resultado es una combinación de capas que aporta diferentes sensaciones en cada bocado.

La base de chocolate ofrece una textura más compacta, mientras que la mezcla de queso crema aporta suavidad y un sabor ligeramente ácido que contrasta con el dulzor del brownie. Encima, el caramelo añade una nota intensa y dulce que termina de completar la preparación.

Esta receta es una alternativa ideal para quienes quieren preparar un postre vistoso sin recurrir a técnicas demasiado complicadas. La clave está en respetar cada paso y permitir que las diferentes capas tengan la consistencia adecuada antes de servir.

PUBLICIDAD

Ingredientes y preparación del Brownie Cheesecake con Caramelo

Un trozo de postre de capas de bizcocho de chocolate y crema con espiral superior, cubierto con salsa de caramelo, en un plato blanco con una cuchara.
La base de brownie aporta una textura compacta e intensidad de chocolate en cada rebanada del brownie cheesecake. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar, procura tener todos los ingredientes listos y seguir el orden indicado. La preparación requiere trabajar por separado la mezcla del brownie y la del cheesecake para después integrarlas en un mismo molde.

Ingredientes:

Para el brownie:

  • 150 g de chocolate semiamargo
  • 100 g de mantequilla
  • 150 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 80 g de harina de trigo
  • 30 g de cocoa en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para el cheesecake:

  • 400 g de queso crema
  • 100 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

  • 150 g de azúcar
  • 60 g de mantequilla
  • 100 ml de crema para batir

Preparación:

  1. Precalienta el horno a 180 °C y prepara un molde con papel para hornear.
  2. Derrite el chocolate semiamargo junto con la mantequilla y mezcla hasta integrar.
  3. Añade el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Incorpora la harina, la cocoa y la sal hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Vierte la preparación de brownie en el molde y reserva.
  5. Para el cheesecake, bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave.
  6. Agrega los huevos y la esencia de vainilla. Bate hasta integrar.
  7. Vierte cuidadosamente la mezcla de cheesecake sobre la capa de brownie.
  8. Hornea hasta que el centro del cheesecake esté firme.
  9. Deja enfriar completamente antes de desmoldar.
  10. Para el caramelo, coloca el azúcar en una sartén y calienta hasta que se derrita y tome un tono dorado.
  11. Añade la mantequilla y mezcla con cuidado.
  12. Incorpora la crema para batir poco a poco y remueve hasta obtener una salsa de caramelo.
  13. Deja enfriar ligeramente el caramelo y viértelo sobre el brownie cheesecake.
  14. Refrigera antes de cortar y servir.

El toque final está en el caramelo

Un pastel redondo con base de brownie, capa de cheesecake con vetas, y cubierta de salsa de caramelo líquida; un trozo cortado sobre una pala y un tenedor.
El postre se deja enfriar, se refrigera antes de cortar y así se logran porciones definidas con capas firmes en el brownie cheesecake con caramelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las características más atractivas de este postre es el contraste que se consigue al combinar las tres preparaciones. El brownie aporta la intensidad del chocolate, el cheesecake introduce una textura cremosa y el caramelo añade una capa dulce que redondea el conjunto.

Para obtener porciones definidas, es importante dejar que el postre se enfríe antes de cortarlo. Este paso permite que las capas mantengan mejor su estructura y facilita conseguir rebanadas con una presentación más limpia.

PUBLICIDAD

El resultado es un postre contundente, cremoso y lleno de contrastes. El caramelo puede convertirse en el detalle que haga que una preparación conocida adquiera una apariencia especial, especialmente cuando se sirve sobre la superficie del cheesecake y acompaña cada porción con su sabor dulce y profundo.

Temas Relacionados

BrownieCheesecakePostremexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Beca Rita Cetina 2026: cuándo depositan a quienes ya recibieron su tarjeta

Las familias con estudiantes de secundaria que recibieron recientemente su tarjeta podrían recibir pagos acumulados

Beca Rita Cetina 2026: cuándo depositan a quienes ya recibieron su tarjeta

Tarjeta Rosa Soluciones 2026: en qué lugares aplica y cuáles son los requisitos para recibir 2 mil pesos en agosto

El registro para este beneficio estará disponible el lunes 17 y martes 18 de agosto

Tarjeta Rosa Soluciones 2026: en qué lugares aplica y cuáles son los requisitos para recibir 2 mil pesos en agosto

Croquetas de papa japonesas: la receta de korokke crujientes que triunfa en casa

Un bocado dorado, suave por dentro y con una textura irresistible, ideal para darle un giro diferente a la mesa

Croquetas de papa japonesas: la receta de korokke crujientes que triunfa en casa

Al menos 7 muertos dejan accidentes vinculados con la Guardia Nacional en lo que va de 2026

Choques, atropellamientos y persecuciones han dejado víctimas mortales y elementos lesionados en distintos estados, incluidos varios casos registrados durante este fin de semana

Al menos 7 muertos dejan accidentes vinculados con la Guardia Nacional en lo que va de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Exigen se investigue la difusión de fotos de la casa de la madre de Jeshua Cisneros por autoridades del Edomex

Regresan 17 familias a Chilapa tras desplazamiento provocado por ataques de Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña de Guerrero

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

HEAT Latin Music Awards por primera vez a México: todo sobre la gran gala conducida por Karime Pindter

Gomita sorprende al mostrar en video las cicatrices que le quedaron tras cirugía que casi le cuesta la vida

Gala Montes asegura que Aldo Rendón sí portaba droga en La Casa de los Famosos México: “Yo compro de esos”

Aldo Rendón desata polémica en La Casa de los Famosos México 2026: “Vuelvan a mandar a Mariana al exilio”

DEPORTES

Quién es Iker Benito, nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro

Quién es Iker Benito, nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro

Isaac del Toro sufre caída en la Clásica de Hamburgo: así le fue al mexicano en su regreso tras el Tour de Francia

Becas de Extensión Edomex 2026: fechas confirmadas para el registro y quién puede inscribirse

Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano