Brownie cheesecake con caramelo: la receta irresistible para un postre cremoso y chocolatoso

El Brownie Cheesecake con Caramelo combina capas de brownie de chocolate, cheesecake de queso crema y una salsa de caramelo en un solo postre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Brownie Cheesecake con caramelo reúne en un mismo postre dos preparaciones que difícilmente pasan desapercibidas: la textura densa y chocolatosa del brownie y la cremosidad característica del cheesecake. El resultado es una combinación de capas que aporta diferentes sensaciones en cada bocado.

La base de chocolate ofrece una textura más compacta, mientras que la mezcla de queso crema aporta suavidad y un sabor ligeramente ácido que contrasta con el dulzor del brownie. Encima, el caramelo añade una nota intensa y dulce que termina de completar la preparación.

Esta receta es una alternativa ideal para quienes quieren preparar un postre vistoso sin recurrir a técnicas demasiado complicadas. La clave está en respetar cada paso y permitir que las diferentes capas tengan la consistencia adecuada antes de servir.

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Ingredientes y preparación del Brownie Cheesecake con Caramelo

La base de brownie aporta una textura compacta e intensidad de chocolate en cada rebanada del brownie cheesecake. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar, procura tener todos los ingredientes listos y seguir el orden indicado. La preparación requiere trabajar por separado la mezcla del brownie y la del cheesecake para después integrarlas en un mismo molde.

Ingredientes:

Para el brownie:

150 g de chocolate semiamargo

100 g de mantequilla

150 g de azúcar

2 huevos

80 g de harina de trigo

30 g de cocoa en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el cheesecake:

400 g de queso crema

100 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

150 g de azúcar

60 g de mantequilla

100 ml de crema para batir

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C y prepara un molde con papel para hornear. Derrite el chocolate semiamargo junto con la mantequilla y mezcla hasta integrar. Añade el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Incorpora la harina, la cocoa y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la preparación de brownie en el molde y reserva. Para el cheesecake, bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Agrega los huevos y la esencia de vainilla. Bate hasta integrar. Vierte cuidadosamente la mezcla de cheesecake sobre la capa de brownie. Hornea hasta que el centro del cheesecake esté firme. Deja enfriar completamente antes de desmoldar. Para el caramelo, coloca el azúcar en una sartén y calienta hasta que se derrita y tome un tono dorado. Añade la mantequilla y mezcla con cuidado. Incorpora la crema para batir poco a poco y remueve hasta obtener una salsa de caramelo. Deja enfriar ligeramente el caramelo y viértelo sobre el brownie cheesecake. Refrigera antes de cortar y servir.

El toque final está en el caramelo

El postre se deja enfriar, se refrigera antes de cortar y así se logran porciones definidas con capas firmes en el brownie cheesecake con caramelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las características más atractivas de este postre es el contraste que se consigue al combinar las tres preparaciones. El brownie aporta la intensidad del chocolate, el cheesecake introduce una textura cremosa y el caramelo añade una capa dulce que redondea el conjunto.

Para obtener porciones definidas, es importante dejar que el postre se enfríe antes de cortarlo. Este paso permite que las capas mantengan mejor su estructura y facilita conseguir rebanadas con una presentación más limpia.

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El resultado es un postre contundente, cremoso y lleno de contrastes. El caramelo puede convertirse en el detalle que haga que una preparación conocida adquiera una apariencia especial, especialmente cuando se sirve sobre la superficie del cheesecake y acompaña cada porción con su sabor dulce y profundo.