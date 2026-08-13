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¿Se cancelarán las líneas telefónicas después de la prórroga? Gobierno de México responde

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el registro obligatorio de chips telefónicos tenga como fin la vigilancia ciudadana

Claudia Sheinbaum Presidenta de México, habla en conferencia de prensa sobre el registro de chips telefónicos. Un banner al fondo indica "Conferencia del Pueblo" y "Ciudad". En un recuadro inferior, se presenta a un intérprete de lenguaje de señas, alternando entre un hombre y una mujer. La funcionaria expone que el registro tiene como objetivo disminuir fraudes y extorsiones, asociando números telefónicos con sus usuarios. Esta iniciativa se presenta como una estrategia antiextorsión implementada también en otras naciones.
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La respuesta oficial del Gobierno de México sobre el futuro de las líneas telefónicas tras la prórroga del registro de chips aclara varias inquietudes ciudadanas. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, enfatizó que el objetivo central es combatir el fraude y la extorsión, no la vigilancia de los usuarios.

La mandataria explicó que el registro busca asociar cada número de teléfono a una persona, en línea con las prácticas implementadas en la mayoría de los países. Según Sheinbaum Pardo, esta medida forma parte de una estrategia nacional contra la extorsión que requiere la cooperación tanto de la población como de las empresas telefónicas.

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En respuesta a las dudas sobre una posible cancelación de líneas tras la prórroga, Sheinbaum Pardo aclaró que la decisión final depende de la Comisión de Telecomunicaciones. Destacó que se estableció un límite para el registro, pero insistió en la necesidad de que todos participen para lograr un sistema más seguro y confiable.

Qué ocurrirá con las líneas tras la prórroga

No se ha confirmado una cancelación automática de las líneas telefónicas al término de la prórroga para el registro de chips. La presidenta subrayó que, en caso de que una línea deje de funcionar o no esté registrada, el usuario puede realizar el registro correspondiente para reactivar el servicio. El proceso no tiene como finalidad espiar a los ciudadanos, sino reducir la facilidad con la que se adquieren chips para fines ilícitos.

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Sheinbaum Pardo reiteró: “Si están registrados los chips, vamos a tener menos fraudes, menos extorsión. Ese es el objetivo del registro, no tiene ningún otro interés”. La funcionaria recalcó que la práctica es común a nivel mundial y que la meta es proteger a la población.

El papel de la Comisión de Telecomunicaciones

La funcionaria puntualizó que no ha tenido comunicación reciente con la Comisión de Telecomunicaciones, organismo encargado del límite del registro. Insistió en que la colaboración de la ciudadanía es clave para avanzar en la estrategia y que la comisión será quien determine los pasos a seguir una vez concluida la prórroga.

La pregunta sobre la cantidad de líneas susceptibles de verse afectadas también fue abordada. El dato manejado por la comisión ronda los 8,7 billones de líneas, aunque Sheinbaum Pardo reconoció que muchas podrían estar inactivas, ya que ni siquiera las compañías telefónicas tienen certeza sobre su estado actual.

Objetivo: menos extorsión y fraude

La estrategia nacional apunta a consolidar una base de datos que permita identificar a los usuarios y dificultar el uso de líneas para actividades ilícitas. “Quien quiera comprar un chip ya no va a ser tan fácil, más que si va a ser un uso lícito del teléfono”, afirmó la presidenta.

Este enfoque responde a la urgencia de combatir delitos vinculados a la telefonía móvil y se apoya en la experiencia de otros países donde el registro de chips es obligatorio.

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