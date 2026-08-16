Nuevo Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Madero atenderá a más de 500 mil personas tras años de espera

La infraestructura hospitalaria dispone de cuatro quirófanos, consultorios y servicios de diagnóstico. Entre las áreas previstas se encuentran cirugía general, medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, anestesiología, urgencias, laboratorio e imagenología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, Tamaulipas, una unidad que tendrá capacidad para beneficiar a más de 500 mil personas de la región sur de Tamaulipas y localidades cercanas del norte de Veracruz.

El hospital, denominado “Heriberto Espinosa Rosales”, comenzó a construirse en 2015, pero permaneció inconcluso durante varios años. Su puesta en marcha representa la conclusión de un proyecto esperado por más de una década y permitirá ampliar los servicios médicos gratuitos para la población que no cuenta con seguridad social.

La ceremonia, realizada en el sector Miramápolis de Ciudad Madero, fue encabezada por la mandataria federal junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, además de autoridades federales, estatales y municipales.

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Hospital de Ciudad Madero tendrá 90 camas y cuatro quirófanos

El nuevo Hospital General de Ciudad Madero cuenta con 90 camas censables, es decir, espacios destinados a pacientes que requieren hospitalización y seguimiento médico, además de alrededor de 70 camas no censables para áreas como urgencias, recuperación y procedimientos ambulatorios.

La infraestructura hospitalaria dispone también de cuatro quirófanos, consultorios y servicios de diagnóstico. Entre las áreas previstas se encuentran cirugía general, medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, anestesiología, urgencias, laboratorio e imagenología.

De acuerdo con la información difundida durante el proceso de apertura, el nosocomio ofrecerá al menos 21 especialidades médicas. Autoridades estatales habían señalado previamente que, conforme avance su operación, podría convertirse en una unidad regional y universitaria con una cartera de hasta 32 especialidades.

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La apertura de sus servicios se realizará de manera progresiva. Antes de la inauguración oficial, el hospital ya había otorgado su primera consulta de especialidad en el área de cirugía general, como parte de las pruebas y del inicio gradual de actividades.

Su entrada en funcionamiento permitirá disminuir la presión sobre otras unidades médicas del sur de Tamaulipas, particularmente aquellas ubicadas en Tampico, Ciudad Madero y Altamira. También dará atención a pacientes procedentes de municipios del norte de Veracruz debido a la cercanía y conexión regional.

Una obra iniciada en 2015 y retomada ocho años después

La construcción del hospital comenzó en 2015, pero enfrentó retrasos, problemas administrativos y periodos de abandono que impidieron su conclusión en los plazos originalmente establecidos. El proyecto fue retomado en 2023 y posteriormente quedó incorporado al proceso de federalización de los servicios de salud mediante el modelo IMSS-Bienestar.

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Durante una supervisión realizada en julio de 2025, el Gobierno federal informó que la obra presentaba un avance de aproximadamente 85% y que se destinarían recursos adicionales para concluirla, equiparla y contratar al personal necesario. En ese momento se reportó una inversión inicial de al menos 625 millones de pesos.

Estimaciones posteriores elevaron a más de 750 millones de pesos los recursos destinados al proyecto, al considerar los trabajos de construcción, adecuación de espacios y adquisición de equipo médico. La unidad fue diseñada para sustituir y ampliar las funciones del antiguo Hospital Civil de Ciudad Madero, cuya infraestructura acumulaba décadas de operación.

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El nuevo complejo lleva el nombre del doctor Heriberto Espinosa Rosales, médico vinculado con la historia de la atención hospitalaria en el municipio. El antiguo Hospital Civil que también llevaba su nombre comenzó a brindar servicios durante la década de 1930.

Sheinbaum destaca fortalecimiento de la atención médica gratuita

Durante la inauguración, Claudia Sheinbaum sostuvo que la conclusión de hospitales abandonados forma parte de la estrategia de su administración para fortalecer el sistema público de salud y garantizar que la atención médica sea considerada un derecho, no una mercancía.

El hospital funcionará bajo el modelo del IMSS-Bienestar, organismo encargado de brindar consultas, medicamentos, estudios y hospitalización de manera gratuita a personas sin afiliación al IMSS o al ISSSTE en las entidades incorporadas al sistema.

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Por su parte, Américo Villarreal destacó la coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y la Federación para recuperar el proyecto. El mandatario estatal señaló que la nueva unidad incrementará la capacidad de consultas, cirugías y atención especializada en una de las zonas con mayor concentración poblacional de la entidad.

La apertura del hospital formó parte de una gira de tres días de Sheinbaum por Tamaulipas. Un día antes, la presidenta también encabezó la inauguración del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, con lo que el Gobierno federal busca ampliar simultáneamente la infraestructura para derechohabientes y población sin seguridad social.

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Con la puesta en operación del nosocomio de Ciudad Madero, las autoridades federales prevén mejorar la atención de urgencias, reducir los traslados a otras ciudades y ofrecer diagnósticos y tratamientos especializados a habitantes de toda la zona conurbada del sur de Tamaulipas.