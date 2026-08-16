México y EEUU firman acuerdo de defensa para adquirir drones y tecnología antidrones contra el crimen organizado

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México y Estados Unidos estrecharon su cooperación militar con la firma de una Declaración de Intención no vinculante que permitirá al Ejército mexicano acceder al mercado digital estadounidense para adquirir Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y tecnología Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS).

El acuerdo se suscribió durante una reunión de trabajo en la Ciudad de México entre el comandante del Ejército Mexicano, general de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Patrick Driscoll, en el marco de la visita de este último a territorio mexicano.

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¿Qué establece la Declaración de Intención?

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el instrumento permitirá al Ejército mexicano:

Acceder al mercado digital de proveedores estadounidenses especializados en plataformas no tripuladas.

Adquirir sistemas C-UAS diseñados para detectar, rastrear, identificar y neutralizar drones no autorizados.

Fortalecer sus capacidades estratégicas y operativas para el cumplimiento de sus misiones generales.

La dependencia precisó que el entendimiento no es vinculante y que, por el momento, no se detallaron el número de equipos, los modelos contemplados, el costo de una eventual compra ni el calendario de incorporación de esta tecnología.

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Cooperación “sin subordinación”, subraya Sedena

La Defensa mexicana enfatizó que la visita del funcionario estadounidense se realizó bajo principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, así como de responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

El encuentro forma parte de los mecanismos de cooperación militar bilateral establecidos desde 2016, que contemplan reuniones periódicas entre ambas instituciones para el intercambio de experiencias, la coordinación operativa y el diálogo institucional.

El contexto: drones y cárteles en la frontera

Desde el año pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos han intensificado su colaboración en seguridad en respuesta al uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, ambos designados como organizaciones terroristas por Washington.

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En su cuenta oficial de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó el acuerdo como un paso que “fortalecerá la capacidad de combatir a los cárteles” y consolidará las capacidades estratégicas y operativas compartidas por ambos países bajo la etiqueta #JuntosLogramosMás.

Lo que sigue

Aunque el acuerdo abre la puerta al acceso tecnológico, no implica un compromiso de compra inmediata por parte de México. La Sedena no ha informado si existen negociaciones en marcha con proveedores específicos ni un plazo estimado para la eventual adquisición de estos sistemas.

El acuerdo se suma a otros episodios recientes de cooperación bilateral en seguridad, en un momento en que la relación entre ambos países combina avances en colaboración militar con episodios de tensión diplomática previos vinculados a operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

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