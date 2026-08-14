La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

(Captura de pantalla/IG)

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La producción de La Granja VIP confirmó este 14 de agosto la participación de Kunno como el quinto integrante de la segunda temporada.

El anuncio se realizó durante la transmisión matutina de Venga la Alegría, donde el influencer de Monterrey apareció por sorpresa en el foro y habló sobre sus expectativas frente al reality, así como de su afinidad con los animales y la convivencia en el encierro.

Con más de35 millones de seguidores en TikTok y siendo el mejor amigo de Ángela Aguilar, el influencer ya comenzó a dar de qué hablar.

¿Cómo fue la revelación de Kunno?

Durante los últimos minutos del matutino, Kunno salió del ya clásico huevo gigante y rápidamente causó sorpresa entre el público.

En la plática con Flor Rubio, el creador de contenido también reveló que decidió integrarse al programa debido a que es el reality favorito de su mamá.

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¡Nadie camina como él! El quinto granjero revelado es pura sensación, estilo y VIRALIDAD. 😎✨🕺🏻 #LaGranjaVIP #VLA pic.twitter.com/jjyjzKUt69 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 14, 2026

También destacó con quienes de los ya revelados le interesaba pasar buenos momentos:

“Con Carlos Trejo me gusta que sea de fantasmas porque yo de repente veo de fantasmas, Kenny e Ivonne súper cool y Kevyn...”

Sobre Contreras, Kunno se limitó a dar su opinión y, aunque señaló que son de la misma región, prefirió no decir si le agrada o no.

Kunno dice que los animales y su mamá fueron clave para aceptar el reto

Durante su primera entrevista tras la revelación, Kunno aseguró que uno de los motivos para unirse al proyecto fue la oportunidad de vivir una experiencia fuera de su zona de confort.

“Me dijeron que siempre doy de qué hablar, así que vengo a ver cómo se alborota el gallinero”, afirmó.

(Instagram)

El influencer añadió que le encantan los animales y que en sus redes sociales ya ha compartido interacciones recientes con distintas especies: “Tengo que mentalizarme, porque es superimportante la responsabilidad con los animales”.

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Reveló que las vacas y los burros son sus favoritos, al grado de tener una vaca tatuada. Confesó que le dan miedo las gallinas y que, para él, “no hay peor animal que el ser humano”.

Sobre sus fortalezas en el reality, Kunno sostuvo que podrá encargarse de las tareas relacionadas con los animales y la limpieza, a diferencia de la cocina, que no es su fuerte:

“Me encanta comer, pero no cocinar. Yo puedo recolectar los huevos y hacer limpieza, mi mamá me va a dar clases domésticas antes de entrar”.

El influencer también habló de la dinámica de convivencia y sus estrategias:

“No vengo de vacaciones, vengo a trabajar, a sobrevivir y a durar lo que tenga que durar. No me voy a dejar y si tengo que llevarme a alguien entre las patas, lo haré”, aseguró.

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(Instagram)

Admitió que su mayor miedo es entablar amistades que puedan ponerlo en una disyuntiva entre el corazón y la estrategia: “Me cuesta trabajo elegir entre ser leal y ser estratega”.

Kunno revela si Christian Nodal y Ángela Aguilar estarán en La Granja VIP

En la plática, los conductores le dieron a Kunno las pistas del siguiente granjero que será destapado. Al sacar un sombrero, el influencer no dudo en bromear que se trataba de sus amigos Christian Nodal y Ángela Aguilar.