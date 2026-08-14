Gullit Peña vuelve a causar preocupación tras aparecer aparentemente borracho: “Ya no quiero alcohol”

El exjugador fue captado nuevamente en un estado inconveniente

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El nombre de Carlos ‘Gullit’ Peña volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de que comenzara a circular un video en el que el exfutbolista mexicano aparece conviviendo con algunos aficionados mientras aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes rápidamente generaron comentarios entre los usuarios, principalmente porque no sería la primera ocasión en que circula material del exseleccionado nacional en circunstancias similares.

En el video se observa al exjugador de León, Chivas y Cruz Azul en la parte trasera de un automóvil, acompañado por varias personas que aparentemente se encontraban conviviendo con él.

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El exseleccionado mexicano fue captado dentro de un automóvil mientras convivía con seguidores y hacía bromas relacionadas con el consumo de alcohol.

Durante uno de los momentos registrados, Peña sostiene una lata de whiskey y deja caer parte del líquido. Mientras ocurre la escena, el exmediocampista lanza una frase que inmediatamente llamó la atención de quienes estaban grabando.

“Ya no quiero alcohol”, aseguró el ‘Gullit’ mientras manipulaba la bebida.

La declaración provocó que uno de los presentes le preguntara directamente qué había ocurrido.

“¿Por qué, Gullit?”, cuestionó el aficionado.

Sin embargo, todo terminó siendo una broma por parte del futbolista, quien entre risas aclaró que no hablaba en serio.

“No es cierto, puro pedo”, respondió Peña.

La conversación continuó entre bromas y referencias al consumo de alcohol. En otro momento del video se escucha que le preguntan al exfutbolista si quería continuar tomando.

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“¿Si quieres alcohol?”, le cuestionaron.

La respuesta del ‘Gullit’ fue contundente y acompañada por el ambiente relajado de la convivencia:

“Ahuevo que sí”, contestó.

Gullit también recibió una petición de sus seguidores

El seleccionado mundialista en 2014 volvió a dar de que hablar por sus temas fuera de cancha. (RRSS)

La grabación continuó durante algunos segundos y mostró otro momento de interacción entre Peña y las personas que se encontraban junto a él.

Uno de los seguidores aprovechó la cercanía con el exjugador para solicitarle una fotografía. El ‘Gullit’ respondió que acudiría con ellos para tomarse la imagen.

“Ahí, voy, ahí voy”, contestó el exfutbolista.

Sin embargo, la manera en que se desenvuelve durante la grabación hizo que algunos internautas consideraran que presentaba signos de encontrarse bajo los efectos de la bebida.

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Es importante señalar que el video, por sí solo, no permite establecer cuál era exactamente el estado de salud del exfutbolista ni confirmar cuánto alcohol había consumido.

Usuarios vuelven a preocuparse por Peña

CIUDAD DE MÉXICO, 09ENERO2018.- Carlos "Gullit" Peña fue presentado por Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, como nuevo refuerzo de la Máquina Celeste. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La difusión de las imágenes provocó una nueva ola de comentarios relacionados con el bienestar del exseleccionado mexicano.

Algunos internautas expresaron preocupación debido a que, según señalaron, no sería la primera vez que aparecen videos del ‘Gullit’ Peña aparentemente en estado de ebriedad.

Las publicaciones también reavivaron la conversación sobre la situación personal del futbolista, quien después de vivir momentos importantes dentro de las canchas ha tenido una trayectoria marcada por diferentes etapas profesionales.

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Peña fue considerado durante varios años como uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección. Su rendimiento con León le permitió llamar la atención de otros clubes y posteriormente vestir las camisetas de equipos como Chivas y Cruz Azul.

Además, tuvo una experiencia internacional con el Rangers de Escocia y formó parte de la Selección Mexicana que participó en el Mundial de Brasil 2014.

Su carrera también incluyó otros episodios en el futbol nacional e internacional, aunque con el paso de los años su presencia dentro de los terrenos de juego disminuyó considerablemente.

Ahora, su nombre vuelve a ser tendencia, pero no por una actuación futbolística. El video difundido en redes sociales generó preocupación entre algunos de sus seguidores, mientras otros se limitaron a comentar el peculiar momento protagonizado por el exjugador.

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Hasta ahora, no existe una declaración pública de Peña relacionada con la grabación ni información que permita conocer el contexto completo de la convivencia.