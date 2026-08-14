Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

La actriz fue directa al cuestionar las capacidades vocales de Kenia Os: “La neta es que no canta”, dijo, y descartó cualquier comparación entre ambas artistas (Captura de pantalla/Redes sociales)

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Adriana Ahumada, actriz que compartió créditos con Danna Paola en la telenovela Atrévete a soñar, salió en defensa de su excompañera y arremetió contra Kenia Os en medio de la polémica que enfrenta a las fanáticas de ambas cantantes en redes sociales.

Durante una transmisión en redes sociales comentó: “Todos saben quién es Danna Paola, es una marca ella ya. Dices Danna y dices: ‘¿Danna Paola? Claro’”.

La actriz fue directa al cuestionar las capacidades vocales de Kenia Os: “La neta es que no canta”, dijo, y descartó cualquier comparación entre ambas artistas. “¿Así que tú digas ‘guau, qué precioso cantas’? No hay tema de discusión”, añadió.

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Lo anterior posterior a que Kenia Os lanzara un mensaje dónde mencionaba que se orquestaba una campaña de desprestigio en su contra ejercida por medios de comunicación.

Video/Redes Sociales

Ahumada descarta las críticas y menciona a Peso Pluma

Ante la previsible reacción de los seguidores de la cantante sinaloense —conocidos como los “Keninis”—, la actriz se adelantó sin inmutarse: “Se viene el hater de los Keninis. Está bien, no importa. Me vale madres. No me mantienen”. (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

Ahumada también minimizó el vínculo de Kenia Os con el mundo de la música al referirse a su relación sentimental con el cantante Peso Pluma: “Fue novia de Peso Pluma y ya”, señaló, insinuando que esa conexión habría inflado su perfil público más allá de su talento.

Ante la previsible reacción de los seguidores de la cantante sinaloense —conocidos como los “Keninis”—, la actriz se adelantó sin inmutarse: “Se viene el hater de los Keninis. Está bien, no importa. Me vale madres. No me mantienen”.

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La polémica que encendió las redes

Los “Keninis” interpretaron la frase como un olvido deliberado hacia Kenia Os, quien ya había lanzado junto a Belinda el tema “Jackpot”, incluido en el álbum Indómita de 2025 (Facebook Belinda / Kenia Os)

La controversia entre los fandoms de Danna y Kenia Os estalló el 21 de julio de 2026, cuando Vogue México y Latinoamérica publicó una entrevista con Belinda en la que la cantante anunció su colaboración con Danna y declaró: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música”.

Los “Keninis” interpretaron la frase como un olvido deliberado hacia Kenia Os, quien ya había lanzado junto a Belinda el tema “Jackpot”, incluido en el álbum Indómita de 2025. La ola de ataques en redes alcanzó a Belinda con amenazas de muerte, lo que la llevó a borrar su comentario original y a aclarar que sus palabras aludían a la rivalidad ficticia que durante años se construyó entre ella y Danna, no a otras artistas.

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Quién es Adriana Ahumada

Ahumada interpretó a Marisol, una chica darketa del grupo de Las Populares. Ese proyecto selló un vínculo entre ambas que, según sus propias palabras, se mantiene hasta hoy. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Ahumada, nacida el 29 de abril de 1995 en Hermosillo, Sonora, inició su carrera artística al ganar la tercera edición del reality Código F.A.M.A., convirtiéndose en la primera niña en alzarse con ese título.

En 2009 integró el elenco de Atrévete a soñar, producción de Televisa donde Danna Paola protagonizó el papel de Patito. Ahumada interpretó a Marisol, una chica darketa del grupo de Las Populares. Ese proyecto selló un vínculo entre ambas que, según sus propias palabras, se mantiene hasta hoy.

La canción inédita y los rumores de plagio

Detrás de la disputa pública existe un proyecto musical paralizado. En octubre de 2025, Danna, Belinda y Kenia Os se presentaron juntas en un takeover de Apple Music Radio, se autodenominaron las “Chicas Superpoderosas” y confirmaron que habían grabado una canción conjunta entre agosto y septiembre de ese año.

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El tema nunca se publicó. Las tres artistas atribuyeron el freno a problemas administrativos dentro de Sony Music. Kenia Os lo explicó en el programa Cara C: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo”.

La polémica se profundizó cuando una creadora de contenido en TikTok, @bebeluluz, aseguró —con base en una fuente anónima— que Kenia Os habría usado el intro de esa grabación conjunta para lanzar “Belladona”, el sencillo que abre su álbum K de Karma, publicado en marzo de 2026.

Según el relato, ni Danna ni Belinda aprobaron la versión final que Kenia presentó, y la sinaloense habría pretendido que ambas figuraran únicamente como “feat”, sin crédito igualitario. Tras publicar el video, @bebeluluz reportó haber recibido amenazas de muerte por parte de seguidores de Kenia Os.

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Las respuestas de Danna y Kenia Os

Comunicado de Danna en redes sociales sobre la polémica de Kenia Os y Belinda (Instagram/@danna)

El 8 de agosto de 2026, Kenia Os rompió el silencio a través de su canal de difusión de Instagram. Sin señalar directamente a Danna ni a Belinda, describió lo que vivía como una “campaña de desprestigio”: “No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé”. La cantante evitó la confrontación directa y cerró con una frase: “Llevo años en esto y ya aprendí que el ruido pasa y el trabajo se queda”.

Días después, Danna negó públicamente cualquier rivalidad en un encuentro con medios: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”.

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La cantante también pidió no interpretar la ausencia de una colaboración como señal de enemistad: “Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro. No denigremos ni pongamos la carrera de nadie en duda”.

Sobre lo ocurrido entre las tres, Danna fue escueta: “Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”. Ninguna de las artistas ha confirmado públicamente una enemistad, y la canción grabada en conjunto permanece sin fecha de lanzamiento mientras los problemas administrativos con la disquera continúan sin resolverse. La colaboración entre Danna y Belinda, titulada “Dolce Vita”, está programada para el 27 de agosto de 2026.

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