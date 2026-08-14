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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de agosto

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,68 pesos mexicanos, lo que representa una ligera variación al alza del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 19,66 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,71%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -8,73%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo de incremento en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,34%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,54%, indicando una mayor estabilidad en el mercado.

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