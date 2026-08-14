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Gil Mora cambia de objetivo y apunta a Cruz Azul después de la eliminación en Leagues Cup

El jugador mexicano regresará al estadio Caliente para enfrentar al campeón de la Liga Mx en el reinicio del Torneo Apertura 2026

Jugador con uniforme de fútbol rojo, camiseta con escudo y pantalón corto con el número 19, con brazos extendidos. Otros jugadores, campo de juego, público y vallas publicitarias.
El joven futbolista es la sensación del momento en el futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Se acabó la primera ronda en la Leagues Cup 2026 y Los equipos mexicanos han vuelto a sus respectivos hogares deportivos para enfocar la atención en el regreso del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, partiendo este fin de semana.

El duelo entre Xolos del Club Tijuana ante el campeón Cruz Azul es uno de los más llamativos de la fecha cuatro, al ser la primera ocasión, desde el Mundial 2026, que Gilberto Mora, el futbolista del momento, enfrentará a uno de los cuatro grandes del Futbol Mexicano.

Morita no entró en la convocatoria del uruguayo, Sebastián Abreu, para el último partido de Xolos en la Leagues Cup 2026 frente al Portland Timbers (3-1). Esto desató especulación sobre su descanso estratégico, ya que Tijuana quedó eliminado del certamen y priorizó si descanso para el regreso de la Liga Mx.

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El mediocampista mexicano, de 17 años y nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con valor de mercado de 25 millones de euros, es una de las piezas importantes en el esquema del Loco Abreu que su finalidad es tenerlo a plenitud para el torneo local.

Joven con camiseta roja saluda con la mano. Una credencial está en su cuello. Está junto a la puerta abierta de un autobús rojo con estrellas. Detrás, una multitud.
Gilberto Mora cambia de dirección y planea hacer daño a Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las predicciones deportivas apuntan a que Gilberto Mora reaparecerá en el cuadro titular ante la Máquina de Cruz Azul, sobre todo, porque el 10 tijuanense está descansado y listo para encarar al campeón desde el estadio Caliente.

Antes de la pausa en el Apertura 2026, los Xolos del Club Tijuana cerraron invictos al comenzar la campaña con dos victorias: contra Tigres UANL (3-1) y Club León (1-0), a quien Gil Mora hizo daño al cobrar efectivamente el tiro penal en su regreso a las canchas tras participar en el Mundial 2026.

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En su última disputa, en casa del Club Atlético San Luis, la Jauría igualó sin goles con los potosinos, estando, de momento, en la segunda posición de la tabla clasificatoria, con 7 dígitos, los mismos que suma el Club América, quien lidera el campeonato por mejor diferencia de tantos.

Cruz Azul diezmado previo a visitar a Tijuana

Cruz Azul suma dos victorias en la Leagues Cup, pero todavía no tiene su clasificación asegurada (X@CruzAzul)
Cruz Azul no contará con Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Rodo Rotondi. (X@CruzAzul)

El campeón mexicano. el Club de Futbol Cruz Azul, sufrirá la baja de tres elementos en su siguiente compromiso ante los Xolos del Club Tijuana. El técnico, Joel Huiqui, sufrirá la baja de Rodolfo Rotondi, Gonzalo Piovi y Willer Ditta tras la Leagues Cup 2026..

Primeramente, Rodo Rotondi presenta molestias en la zona posterior de la pierna. El cuerpo médico decidió no arriesgar al futbolista argentino, —anotador del gol del título en el Clausura 2026—, para evitar una lesión mayor, por lo que permanecerá en rehabilitación.

Sigue el caso de Gonzalo Piovi. El zaguero central padece una lesión muscular en el isquiotibial derecho, motivo por el que tampoco verá actividad contra los Xolos del Club Tijuana y obliga a Joel Huiqui a buscar alternativas en zona defensiva.

Finalmente, Willer Ditta tiene una contusión en la rodilla izquierda y el cuerpo técnico del Cruz Azul brindará descanso programado para evitar que la lesión del colombiano se agrave durante la celebración del Apertura 2026.

Antes las dificultades que deberá tolerar el equipo de Cruz Azul, el centrocampista mexicano, Gilberto Mora, planea asestar un golpe anímico a la escuadra cementera que llega tocado tras fracasar, de última hora, en la Leagues Cup 2026 al caer ante Chicago Fire (2-1) sobre el final del partido.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el encuentro?

Xolos con la imagen de Gil Mora enfrentarán a Cruz Azul en la Liga Mx
Xolos con la imagen de Gil Mora enfrentarán a Cruz Azul en la Liga Mx (X / Xolos)

El duelo Tijuana-Cruz Azul, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, se programó para este domingo 16 de agosto desde el estadio Caliente, inmueble con capacidad para 28 mil 333 fanáticos.

El silbatazo inicial será a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana), 20:00 horas (tiempo de Baja California). El réferi asignado para este enfrentamiento es Víctor Alfonso Cáceres Hernández, de acuerdo a la información de la Comisión de Árbitros.

El asistente número 1 será Jonathan Maximiliano Gómez y el asistente 2 Jesús Aaron Gómez Ruiz. Mientras tanto, José Luis Alba Dorado fungirá como cuarto árbitro para que Ismael Rosario López Peñuelas sea el encargado del VAR, y Daniel Gabriel Martínez Méndez asistente del VAR.

Últimos resultados Tijuana vs Cruz Azul

Tijuana vs Cruz Azul
Xolos recibirá al campeón en el estadio Caliente. [Twitter/@CruzAzul
  • Clausura 2026: Cruz Azul 1-1 Tijuana:
  • Apertura 2025: Tijuana 2-0 Cruz Azul
  • Clausura 2025: Tijuana 2-3 Cruz Azul
  • Apertura 2024 (Cuartos de Final): Cruz Azul 3-0 Tijuana
  • Apertura 2024 (Cuartos de Final): Cruz Azul 1-0 Tijuana
  • Clausura 2024: Tijuana 2-1 Cruz Azul
  • Apertura 2023: Tijuana 1-1 Cruz Azul

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