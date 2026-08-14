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Maru Campos sale en defensa de Ernesto Ruffo: “régimen morenista ignora la presunción de inocencia”

La gobernadora de Chihuahua expresó su postura sobre el proceso penal que enfrenta el primer mandatario estatal de oposición panista

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, salió en defensa de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @MaruCampos_G
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, salió en defensa de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @MaruCampos_G
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María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, salió en defensa del político Ernesto Ruffo Appel, actualmente preso, al considerar que el régimen de Morena “ignora la presunción de inocencia” y “valora los delitos de forma distinta”.

El pasado jueves 13 de agosto, Maru Campos –aún investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta operación ilegal de agentes de la CIA en su estado– se trasladó al municipio de Tijuana, Baja California, con motivo de la presentación del comité plural a favor del exalcalde de Ensenada.

El régimen que hoy gobierna el país no entiende de instituciones, no entiende de justicia, no entiende de leyes y valora los delitos de forma distinta”, dijo ante reporteros que cubrían el evento.

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Campos Galván también consideró que la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo se giró “sin tomar en cuenta la presunción de inocencia”, así como el debido proceso.

Maru Campos abraza a Verónica Ruffo, hoja de Ernesto Ruffo. Crédito: X /@MaruCampos_G
Maru Campos abraza a Verónica Ruffo, hoja de Ernesto Ruffo. Crédito: X /@MaruCampos_G

Ernesto Ruffo es juzgado de manera irregular: Maru Campos

También dijo que tanto ella como el primer gobernador panista de la historia, y “quien más venga hacia adelante”, “están ya juzgados de manera irregular”.

“De una manera injusta, sin cuidar la presunción de inocencia ni el debido proceso. Sabemos lo que está pasando en este país y no podemos quedarnos callados. Aquí está Acción Nacional para decirle a los mexicanos que aquí hay un receptáculo (y) que no vamos a permitir esas injusticias. No para nuestros líderes, nada más, sino para todos los mexicanos”, agregó.

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Recuerda triunfo electoral de Ruffo y detención

Durante su mensaje público, rodeada de los demás integrantes del comité, mostró una fotografía en referencia al momento en el que Ruffo Appel ganó la gubernatura de Baja California en 1989, y, afirmó, que es “un retrato que representa a una generación completa que luchó por la libertad y los derechos civiles”.

Momentos después, levantó otra imagen, en la que se observa el momento del arresto del político y cuando ingresa a las instalaciones de la FGR en Tijuana, el pasado 16 de julio, conocida por mostrar a un ministerial llevándolo de la cabeza.

Maru Campos presente en comité a favor de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @MaruCampos_G
Maru Campos presente en comité a favor de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @MaruCampos_G

“Lo que hoy no puede pasar desapercibido para todos los mexicanos es que esta foto es un mensaje: quien se atreva a disentir, quien se atreva a decir la verdad, quien se atreva a ser oposición de este gobierno de la muerte, será aplastado con toda la fuerza del Estado”, comentó la panista.

Acusa a Morena de proteger a sus “narcopolíticos”

Maru Campos aseguró que la última foto que mostró contrasta con el trato que el gobierno de la “cuarta transformación” le da a sus “narcopolíticos” e incluso a los generadores de violencia.

“El proceso que ha llevado a Ernesto Ruffo a la cárcel ha sido acelerado, violento y plasmado de irregularidades. El régimen ha usado todos sus medios para llevar a un hombre de 74 años a un penal de máxima seguridad construido para contener a los más peligrosos criminales del país”, expresó, al tiempo de señalar la necesidad de atención médica que requiere.

Otros señalados por huachicol llevan sus proceso en libertad: gobernadora

Asimismo, recordó que hay otros dos imputados, también por huachicol fiscal, pero que llevan sus procesos penales en libertad y/o domicilio.

“Mismo expediente tratos distintos. Y hay un hecho que ninguna autoridad ha desmentido: un juez federal tuvo que ordenar por escrito que Ernesto Ruffo tuviera comunicación y que no fuera objeto de tortura ni de malos tratos… aquí hay muchas personas que no vamos a permitir que esta fotografía siga siendo el retrato de México”, sentenció.

Tras emitir su discurso, la gobernadora de Chihuahua rompió la fotografía en cuestión frente al público asistente, quienes aplaudieron dicha acción.

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, en evento a favor de su padre en Baja California. CréditO: X/ @MaruCampos_G
Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, en evento a favor de su padre en Baja California. CréditO: X/ @MaruCampos_G

¿Quiénes asistieron a la conformación del Comité a favor de Ruffo?

De acuerdo con reportes locales, a la presentación del comité asistieron el exsenador Emilio Álvarez Icaza; el líder de los diputados federales del PAN, José Elías Lixa Avimerhi, quien asistió en representación del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; Edmundo Jacobo de Somos México, empresarios y dirigentes locales panistas y de Movimiento Ciudadano, así como la hija de Ernesto Ruffo, Verónica Ruffo.

Luego de considerar injusto el trato que ha recibido Ernesto Ruffo, Maru Campos salió en su defensa y denunció que el régimen morenista “ignora la presunción de inocencia”.

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