México
Agregar Infobae enGoogle

Murió la mujer que protegió con su cuerpo a su hija en explosión de una pipa en Cuernavaca

Viviana Aguilar le dijo a su hija que aguantara la respiración cuando entró el gas al carro y se prendió fuego, de inmediato tomó a la pequeña entre sus brazos y la sacó poniéndola a salvo pese a que estaba en llamas

A Viviana, madre de tres hijos, no le importó quemarse para lograr salvar a su pequeña que narró la heroica acción de su madre al sacarla del vehículo pese a que estaba quemándose Foto: Redes sociales
A Viviana, madre de tres hijos, no le importó quemarse para lograr salvar a su pequeña que narró la heroica acción de su madre al sacarla del vehículo pese a que estaba quemándose Foto: Redes sociales
Guardar

Viviana Aguilar murió el jueves 13 de agosto de 2026 en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, después de una semana hospitalizada por las quemaduras que sufrió en la explosión de una pipa de gas en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca; con su fallecimiento, el caso pasó de dejar personas lesionadas a registrar una víctima mortal y abrió una nueva etapa en la investigación para definir la responsabilidad penal y las indemnizaciones.

La muerte ocurrió siete días después del estallido del 6 de agosto, en una zona ubicada en los límites de Cuernavaca y Jiutepec. Hasta ahora, ante el Ministerio Público se habían presentado 58 denuncias formales, en su mayoría por daños a la propiedad y lesiones.

PUBLICIDAD

Viviana Aguilar Zendejas fue recordada por proteger a su hija con su propio cuerpo en el momento de la deflagración, el término técnico para una explosión rápida con fuego. La menor sobrevivió porque su madre la abrazó y la cubrió de las llamas durante el siniestro.

Fue la misma hija de Viviana quien narró en el portal Sur Digital cómo le dijo que aguantara la respiración cuando entró el gas al carro y se prendió fuego, de inmediato tomó a la pequeña entre sus brazos y la sacó poniéndola a salvo pese a que estaba en llamas.

Imagen I4HBK5BYJJDD7OT6MHYCC3EVMU

Ese acto dejó a la mujer con quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Por la magnitud de las lesiones, primero fue atendida en Morelos y después trasladada a un hospital especializado de la capital del país, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

PUBLICIDAD

La muerte modificó el curso de la investigación

Tras confirmarse el deceso, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que reforzaría las indagatorias para determinar la clasificación jurídica que correspondiera. El cambio no fue menor: el expediente ya no sólo debía revisar daños materiales y lesiones, sino también las consecuencias penales derivadas de una muerte.

La respuesta oficial se concentró en dos frentes. Por un lado, continuaron los peritajes para establecer qué provocó la explosión de la pipa en la vía pública; por el otro, se inició la ruta para definir responsabilidades legales y calcular el monto que debería cubrir la reparación del daño.

Viviana era madre de tres hijos, falleció en el hospital de La Raza debido a la gravedad de sus quemaduras Foto: Facebook
Viviana era madre de tres hijos, falleció en el hospital de La Raza debido a la gravedad de sus quemaduras Foto: Facebook

Un día antes de la muerte de Viviana, autoridades estatales sostuvieron una reunión con representantes legales de Tomza Gas Titanium y con sus aseguradoras. En ese encuentro participaron el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar y el secretario de Gobierno Edgar Maldonado.

La reunión tuvo como objetivo establecer mecanismos para garantizar la reparación de los daños a las víctimas. Esa mesa se realizó mientras la paciente seguía hospitalizada y cuando todavía no se había confirmado el desenlace fatal.

Las viviendas dañadas mantuvieron la presión sobre las autoridades

La explosión no sólo dejó personas heridas. Vecinos de la colonia Las Granjas siguieron pidiendo apoyo porque varias casas quedaron afectadas por la fuerza del estallido, con muros derribados y portones doblados.

Ese daño material explicó buena parte de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. La autoridad estatal indicó que los dictámenes técnicos serían la base para establecer con precisión el origen del accidente y, a partir de ello, fijar las obligaciones legales de la empresa involucrada y de las aseguradoras.

Las autoridades reportaron de forma preliminar la cifra de 20 personas heridas. Crédito: Redes Sociales

El caso también dejó una imagen que marcó la dimensión humana de la tragedia: una madre que, en una fracción de segundos, decidió cubrir a su hija para salvarle la vida. La niña logró salir con vida, pero la protección que recibió ocurrió al costo de las heridas que después llevaron a Viviana al hospital.

La muerte en La Raza convirtió ese gesto en el centro del caso. A partir de ese momento, las autoridades estatales señalaron que agotarían todas las acciones legales a su alcance para que las víctimas accedieran a la justicia y para que el fallecimiento no quedara sin consecuencias legales.

Los peritajes seguían en curso y serían determinantes para conocer la causa exacta de la explosión. Con esos resultados, la autoridad ministerial definiría la clasificación final del expediente y el alcance de las sanciones o reparaciones que procedieran.

Tres especialistas informan sobre el traslado.

  • Viviana Aguilar Zendejas murió el 13 de agosto de 2026, una semana después de la explosión de una pipa de gas ocurrida el 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca.
  • La mujer protegió a su hija con su cuerpo durante la deflagración; la menor sobrevivió y la madre sufrió quemaduras graves que obligaron a su traslado al Centro Médico Nacional La Raza.
  • Tras el fallecimiento, la Fiscalía de Morelos reforzó la investigación; había 58 denuncias por daños y lesiones, además de una mesa con Tomza Gas Titanium y aseguradoras para la reparación del daño.

Temas Relacionados

mexico-noticiasLa RazaquemadurasexplosiónpipaCuernavacamamámadre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué tipo de ejercicio hacer para bajar el azúcar y el peso según tu edad

La edad determina qué tipo de ejercicio baja más el azúcar y el peso, y elegir bien puede marcar una diferencia real en el control de la glucosa y la salud metabólica a largo plazo

Qué tipo de ejercicio hacer para bajar el azúcar y el peso según tu edad

Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

El actor y director competirá en una de las secciones de la ceremonia con su reciente filme presentado en Cannes

Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Temblor hoy 14 de agosto en México: Chiapas acumula los eventos más intensos de hasta 4.3 grados

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de agosto en México: Chiapas acumula los eventos más intensos de hasta 4.3 grados

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 14 de agosto: se prevén lluvias para esta tarde en la capital

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 14 de agosto: se prevén lluvias para esta tarde en la capital

Quiénes son Mario Zapata y Brenda Flores, la pareja mexicana desaparecida tras el terremoto en Colombia

La Embajada de México en Colombia coordina acciones con autoridades locales, la Cruz Roja y grupos de rescate para localizar a los dos connacionales

Quiénes son Mario Zapata y Brenda Flores, la pareja mexicana desaparecida tras el terremoto en Colombia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: capturan a una mujer relacionada con secuestro de empresario de Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: capturan a una mujer relacionada con secuestro de empresario de Jalisco

Procesan a hombre detenido con más de 217 kg de cocaína en la CDMX: permanecerá en el Reclusorio Sur

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

¿Quién era la novia de “El Cholo Iván”? La reina de belleza que murió a manos de militares

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Gala Montes propone pelea entre su mamá y Doña Alegría en un Ring Royale

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

DEPORTES

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

Gil Mora cambia de objetivo y apunta a Cruz Azul después de la eliminación en Leagues Cup

Adam Copeland revela que la ovación en Arena México fue la más grande que ha tenido en la lucha libre

Gullit Peña vuelve a causar preocupación tras aparecer aparentemente borracho: “Ya no quiero alcohol”

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA