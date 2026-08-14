Murió la mujer que protegió con su cuerpo a su hija en explosión de una pipa en Cuernavaca

A Viviana, madre de tres hijos, no le importó quemarse para lograr salvar a su pequeña que narró la heroica acción de su madre al sacarla del vehículo pese a que estaba quemándose Foto: Redes sociales

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Viviana Aguilar murió el jueves 13 de agosto de 2026 en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, después de una semana hospitalizada por las quemaduras que sufrió en la explosión de una pipa de gas en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca; con su fallecimiento, el caso pasó de dejar personas lesionadas a registrar una víctima mortal y abrió una nueva etapa en la investigación para definir la responsabilidad penal y las indemnizaciones.

La muerte ocurrió siete días después del estallido del 6 de agosto, en una zona ubicada en los límites de Cuernavaca y Jiutepec. Hasta ahora, ante el Ministerio Público se habían presentado 58 denuncias formales, en su mayoría por daños a la propiedad y lesiones.

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Viviana Aguilar Zendejas fue recordada por proteger a su hija con su propio cuerpo en el momento de la deflagración, el término técnico para una explosión rápida con fuego. La menor sobrevivió porque su madre la abrazó y la cubrió de las llamas durante el siniestro.

Fue la misma hija de Viviana quien narró en el portal Sur Digital cómo le dijo que aguantara la respiración cuando entró el gas al carro y se prendió fuego, de inmediato tomó a la pequeña entre sus brazos y la sacó poniéndola a salvo pese a que estaba en llamas.

Ese acto dejó a la mujer con quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Por la magnitud de las lesiones, primero fue atendida en Morelos y después trasladada a un hospital especializado de la capital del país, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

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La muerte modificó el curso de la investigación

Tras confirmarse el deceso, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que reforzaría las indagatorias para determinar la clasificación jurídica que correspondiera. El cambio no fue menor: el expediente ya no sólo debía revisar daños materiales y lesiones, sino también las consecuencias penales derivadas de una muerte.

La respuesta oficial se concentró en dos frentes. Por un lado, continuaron los peritajes para establecer qué provocó la explosión de la pipa en la vía pública; por el otro, se inició la ruta para definir responsabilidades legales y calcular el monto que debería cubrir la reparación del daño.

Viviana era madre de tres hijos, falleció en el hospital de La Raza debido a la gravedad de sus quemaduras Foto: Facebook

Un día antes de la muerte de Viviana, autoridades estatales sostuvieron una reunión con representantes legales de Tomza Gas Titanium y con sus aseguradoras. En ese encuentro participaron el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar y el secretario de Gobierno Edgar Maldonado.

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La reunión tuvo como objetivo establecer mecanismos para garantizar la reparación de los daños a las víctimas. Esa mesa se realizó mientras la paciente seguía hospitalizada y cuando todavía no se había confirmado el desenlace fatal.

Las viviendas dañadas mantuvieron la presión sobre las autoridades

La explosión no sólo dejó personas heridas. Vecinos de la colonia Las Granjas siguieron pidiendo apoyo porque varias casas quedaron afectadas por la fuerza del estallido, con muros derribados y portones doblados.

Ese daño material explicó buena parte de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. La autoridad estatal indicó que los dictámenes técnicos serían la base para establecer con precisión el origen del accidente y, a partir de ello, fijar las obligaciones legales de la empresa involucrada y de las aseguradoras.

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Las autoridades reportaron de forma preliminar la cifra de 20 personas heridas. Crédito: Redes Sociales

El caso también dejó una imagen que marcó la dimensión humana de la tragedia: una madre que, en una fracción de segundos, decidió cubrir a su hija para salvarle la vida. La niña logró salir con vida, pero la protección que recibió ocurrió al costo de las heridas que después llevaron a Viviana al hospital.

La muerte en La Raza convirtió ese gesto en el centro del caso. A partir de ese momento, las autoridades estatales señalaron que agotarían todas las acciones legales a su alcance para que las víctimas accedieran a la justicia y para que el fallecimiento no quedara sin consecuencias legales.

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Los peritajes seguían en curso y serían determinantes para conocer la causa exacta de la explosión. Con esos resultados, la autoridad ministerial definiría la clasificación final del expediente y el alcance de las sanciones o reparaciones que procedieran.

Tres especialistas informan sobre el traslado.

Viviana Aguilar Zendejas murió el 13 de agosto de 2026, una semana después de la explosión de una pipa de gas ocurrida el 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca.

La mujer protegió a su hija con su cuerpo durante la deflagración; la menor sobrevivió y la madre sufrió quemaduras graves que obligaron a su traslado al Centro Médico Nacional La Raza.

Tras el fallecimiento, la Fiscalía de Morelos reforzó la investigación; había 58 denuncias por daños y lesiones, además de una mesa con Tomza Gas Titanium y aseguradoras para la reparación del daño.