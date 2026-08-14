Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

FOTO DE ARCHIVO-El director Diego Luna posa durante una sesión fotográfica para la película "Cenizas" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) como parte de las Proyecciones Especiales en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia. 13 de mayo de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

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El Festival Internacional de Cine de Morelia presentó este viernes su selección oficial para su 24ª edición, con 96 películas distribuidas en cuatro secciones. Entre los títulos más esperados figura Ceniza en la boca, la más reciente película de Diego Luna, que llegará al certamen tras su estreno mundial en Cannes.

La cinta de Luna —también director en este proyecto— está basada en la novela homónima de Brenda Navarro. Compite en la categoría de Largometraje Mexicano junto a otras once obras, en una selección que reúne a realizadores de 17 estados de la República.

Dos de los títulos en competencia ya acumulan premios antes de llegar a Morelia. Chicas tristes, de Fernanda Tovar, regresa a México con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional de la Berlinale. El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso, también tuvo su estreno mundial en el festival alemán.

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Imagen de archivo de Diego Luna durante la presentación de 'Ashes' (Ceniza en la Boca) en el Festival de Cannes. EFE/EPA/TERESA SUAREZ

La sección de Largometraje Mexicano completa su cartel con La cazadora, protagonizada por Adriana Paz —conocida por su trabajo en Emilia Pérez—; 6 meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo; Salón de belleza, de Nathalia Acevedo; Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda; Contra la naturaleza, de Axel Bertha; Los nuevos, de Rodrigo Plá; Nosotros, de Joaquín Ruano; Toda una vida, de Ariel Gutiérrez, y Los días de Poncho, de Faustino Alanís.

El documental mexicano, con debut en SXSW y voces de pueblos originarios

La sección de Documental Mexicano integra doce obras. Entre ellas figura Mickey, de Dano García, que ya pasó por el festival South by Southwest; Jaripeo, del dúo formado por Efraín Mojica y Rebecca Zweig; Los mariachis perdidos, de Francisco Ohem; Querida Fátima, de Lorena Gutiérrez, Rodrigo Reyes y Jesús Quintana, y Mi sangre es petróleo, de Vania Carolina Quevedo.

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Cuatro de los proyectos en competencia fueron realizados por directoras y directores provenientes de pueblos originarios, dato que el festival señala como parte de la diversidad de su programación.

Kate del Castillo debuta como directora en la sección de cortometraje

Kate del Castillo debuta en la dirección de un filme. (Foto: Instagram/ @telemundo)

La sección de Cortometraje Mexicano es la más amplia del certamen, con 64 obras divididas en las categorías de Animación, Documental y Ficción. En ella figura Zumbido, el debut detrás de cámara de la actriz Kate del Castillo. También compiten Marga en el DF, de Gabriela Ortega, y Rubicón, de Mayra Hermosillo.

La sección Michoacana, destinada a proyectos locales del estado sede, reúne ocho películas producidas en Michoacán.

El 40% de la selección está dirigida por mujeres

El FICM destacó que cuatro de cada diez trabajos seleccionados tienen a una mujer al frente. Los ganadores de cada sección recibirán El Ojo, una escultura creada por el artista michoacano Javier Marín.

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La 24ª edición del festival se celebrará del 16 al 25 de octubre en Morelia, capital de Michoacán, y los premios se anunciarán al cierre del evento.