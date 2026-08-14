Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

El empresario Octavio Haro también se dedica al ámbito inmobiliario Foto: Ficha de búsqueda

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La Comisión de Búsqueda de Jalisco publicó este jueves la ficha para localizar a Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años desaparecido en Zapopan, en un caso que se sumó a la ausencia sin resolver de otro integrante del mismo sector en menos de dos semanas y que volvió a colocar el foco sobre la crisis estatal de personas no localizadas.

El caso ocurrió en un estado que acumuló 13,635 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una cifra que colocó a Jalisco entre los primeros lugares del país, por debajo del Estado de México, con 14,844 expedientes, y por encima de Tamaulipas, con 13,614.

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Haro Cachua fue visto por última vez durante la madrugada del martes 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en Zapopan, en las inmediaciones de la carretera a Nogales. La Fiscalía de Jalisco abrió el miércoles una carpeta de investigación por su desaparición.

Familiares, amigos y allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir apoyo ciudadano y acelerar su localización. La familia sostuvo que no era habitual que se ausentara de esa manera y solicitó compartir su fotografía, sus datos de identificación y cualquier pista al 911.

Octavio Haro salió de Diana Natura Residencial y ya no regresó

Octavio Haro Cachua tenía 43 años y se presentaba en sus redes sociales como emprendedor enfocado en promover la inversión inmobiliaria y en compartir recomendaciones financieras. También era identificado como creador de contenido.

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Al momento de su desaparición viajaba en un Mazda MX-5 de dos puertas con placas JBBG079A. La información oficial indica que mide aproximadamente 1.75 metros, tiene complexión media, tez morena clara, cabello oscuro y corto, y ojos cafés.

La ficha de búsqueda agregó señas particulares para facilitar su identificación: una verruga visible en el ojo derecho, las uñas pintadas y una cicatriz en la frente. También precisó que vestía una chamarra de mezclilla azul con interior aborregado y una playera negra.

El promotor inmobiliario de 43 años salió de su casa en un fraccionamiento y ya no regresó y su celular se encuentra apagado lo que preocupó a sus familiares y amigos Foto: Facebook Familia

La solicitud oficial a la población fue entregar a las autoridades de búsqueda cualquier información que ayudara a dar con su paradero. Mientras tanto, el entorno cercano de Haro Cachua mantuvo activa su búsqueda por su cuenta.

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La desaparición ocurrió después del caso de Ricardo Cabezas en Zapopan

La no localización de Haro Cachua se convirtió en el segundo caso reciente que involucró a un empresario inmobiliario en Jalisco en un lapso de dos semanas. El antecedente inmediato fue el de Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, desaparecido a finales de julio en Zapopan.

Cabezas Talavera fue reportado como no localizado después de salir de su domicilio para atender una cita de trabajo en la colonia El Batán. Su vehículo, un automóvil compacto blanco, fue encontrado después abandonado en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán, también en Zapopan.

La investigación por la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, registró un nuevo avance con la detención de Joselinne "N" Foto: Fiscalía Estatal

Personal pericial inspeccionó la unidad. En su interior aseguraron prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con restos que aparentaban ser manchas de sangre.

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Este jueves 13 de agosto fue detenida y vinculada a proceso Joselinne “N”, señalada por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Cabezas Talavera. Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa por un año mientras continuaba la investigación.

La vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo informó que la mujer habría sido vista con el empresario antes de que se perdiera contacto con él. También dijo que una de las líneas de investigación buscaba determinar si la imputada tuvo relación con la sustracción de dinero de las cuentas bancarias de la víctima mediante sus tarjetas.

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Trujillo agregó que Joselinne “N” habría establecido contacto con Ricardo Cabezas para ofrecerle servicios relacionados con el manejo de redes sociales. Hasta ese momento, las indagatorias no habían establecido públicamente una relación cercana de amistad entre ambos y seguían centradas en aclarar las circunstancias y la finalidad de ese acercamiento.

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)

Jalisco mantiene abiertas 26 carpetas por jóvenes desaparecidos en julio

La desaparición de Haro Cachua se insertó en un contexto más amplio de crisis de seguridad en Jalisco, donde adolescentes y jóvenes aparecieron como uno de los grupos más vulnerables frente al crimen organizado. Durante julio, la Fiscalía estatal acumuló 26 carpetas de investigación por la desaparición de jóvenes en la entidad.

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Blanca Trujillo informó que de ese grupo las autoridades localizaron con vida a cinco personas. El resto de los casos continuó bajo investigación activa.

La funcionaria detalló además que cinco de esas carpetas se trabajaban en coordinación con fiscalías de otras entidades federativas. Esa colaboración se derivó de diligencias de campo y rastreo tecnológico que permitieron ubicar geográficamente a personas desaparecidas fuera del territorio jalisciense.

Las autoridades estatales investigaban la hipótesis de que varios de esos jóvenes pudieran haber sido víctimas de reclutamiento forzado. Trujillo precisó que las indagatorias en curso todavía no permitían confirmar formalmente ese supuesto.

Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años, desapareció en Zapopan tras ser visto por última vez la madrugada del martes 11 de agosto en Diana Natura Residencial.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y la familia pidió apoyo ciudadano; Haro viajaba en un Mazda MX-5 con placas JBBG079A.

Su caso ocurrió días después de la desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera y en un estado que acumuló 13,635 casos de personas desaparecidas y no localizadas.

Aún no aparece Ricardo Cabezas Talavera: detienen a una implicada

La detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’ por la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera abre la primera línea penal concreta en el caso del empresario inmobiliario de 45 años, visto por última vez el 30 de julio en la colonia Tabachines de Zapopan, mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que la mujer habría tenido contacto previo con él y también estaría bajo investigación por la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.

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La acusada fue presentada el 12 de agosto ante un juez de control y oralidad de Jalisco, que determinó vincularla a proceso por desaparición cometida por particulares y le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Ese plazo correrá mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La captura se concretó después de al menos cinco cateos en domicilios de colonias como El Batán, Lomas del Batán y Atemajac del Valle, según lo informado en la conferencia semanal de seguridad por la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo Cuevas.

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)

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De acuerdo con la funcionaria, Joselinne ‘N’ habría establecido comunicación con Ricardo Cabezas Talavera para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales. Esa relación previa es, hasta ahora, el vínculo identificado entre ambos.

Trujillo Cuevas afirmó que no existe prueba de una amistad cercana entre la víctima y la detenida. Por esa razón, una de las líneas de investigación apunta a que el acercamiento habría tenido como fin cometer el delito.