La “dieta de la milpa”: por qué comer sano en México no es tan caro como te hicieron creer

Este apetitoso taco de frijol sobre tortilla de maíz nixtamalizado, acompañado de nopales, salsa, cebolla y aguacate, se presenta abierto en un plato de barro artesanal sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La dieta “de la milpa” lleva miles de años resolviendo lo que el mercado de superalimentos vende como novedad. Maíz nixtamalizado, frijol, calabaza, chile, nopales, huevo, lentejas: alimentos que se consiguen en cualquier mercado del país y que juntos cubren los requerimientos de proteína, fibra, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para funcionar.

La idea de que comer sano exige comprar ingredientes caros es un mito construido, en parte, por la industria de los productos de especialidad. El yogurt griego, el salmón, las harinas sin gluten, las leches vegetales envasadas y las semillas importadas tienen en común algo más que su supuesto beneficio nutricional: su precio. Y su precio no los hace mejores que lo que ya existe en la cocina mexicana de toda la vida.

PUBLICIDAD

La tortilla y el frijol juntos forman una proteína completa

Un taco de frijol negro sobre tortilla de maíz nixtamalizado yace abierto en un plato de barro artesanal, adornado con cebolla picada y cilantro fresco sobre una mesa rústica de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frijol es la principal fuente de proteína vegetal de la dieta tradicional mexicana. Combinado con la tortilla de maíz nixtamalizado, los aminoácidos de ambos se complementan y forman una proteína completa, comparable en función a la de origen animal. Ese mecanismo no es nuevo ni descubierto por nadie: las culturas mesoamericanas lo practicaron durante siglos antes de que existiera la nutrición como disciplina.

La tortilla aporta además energía de liberación gradual, fibra y calcio. El frijol, por su parte, reduce el colesterol en sangre gracias a su fibra soluble y su almidón resistente. Consumirlo cinco veces a la semana se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y síndrome metabólico.

PUBLICIDAD

El nopal, la calabaza y el chile hacen lo que ningún suplemento reemplaza

Una ilustración conceptual plana presenta la milpa con maíz y frijol sobre una tortilla de maíz, rodeada por chiles, jitomate, aguacate, nopal y quelites que orbitan como componentes esenciales de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nopales concentran fibra, calcio, vitamina C y compuestos que ayudan a regular el azúcar en sangre. La calabaza —flor, pulpa y semillas— aporta vitaminas A, E y C, además de magnesio, fósforo y hierro. El chile, en todas sus variedades, suma antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ninguna pastilla de especialidad reproduce con la misma sinergia que el alimento entero.

A estos cuatro pilares de la milpa se agregan otros igual de accesibles. Las lentejas y los garbanzos aportan proteína vegetal, hierro y vitaminas del complejo B. El huevo es una de las proteínas completas más baratas y versátiles disponibles. El pollo, las mojarras y el pescado blanco completan la proteína animal sin necesidad de recurrir al salmón noruego.

PUBLICIDAD

Los ultraprocesados cuestan más de lo que parecen, en todos los sentidos

Una mesa de madera exhibe una amplia selección de refrescos, bollería, harinas refinadas y productos industrializados que indican el exceso de azúcar y carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argumento de que la comida chatarra es la opción económica no se sostiene al revisar los anaqueles. Un refresco, una bolsa de frituras o una caja de pastelillos industriales cuestan, por porción y por gramo, más que los alimentos básicos que desplazan. Lo que sí ofrecen es densidad calórica sin valor nutricional: azúcar añadida, sodio en exceso, grasas hidrogenadas y aditivos que el cuerpo no puede aprovechar.

Su consumo frecuente se traduce en obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón, padecimientos que en México tienen una incidencia alta. El costo real de los ultraprocesados no está en la etiqueta de precio, sino en lo que el cuerpo paga después.

PUBLICIDAD

Comer de la milpa es comer de temporada y del mercado

La dieta de la milpa integra saberes ancestrales y respaldo científico, promoviendo el consumo de alimentos frescos y locales para mejorar la salud y fortalecer la identidad cultural mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta de la milpa no exige recetas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Funciona con lo que hay en cualquier mercado público del país: verdolagas, quelites, chayote, jícama, guayaba, papaya, camote. Alimentos de temporada que, además de ser más nutritivos cuando se consumen frescos, resultan más baratos que los productos industrializados que pretenden sustituirlos.

La comida real —sin etiquetas de marketing, sin claims de “sin gluten” o “alto en proteína”— lleva milenios en México. No necesita publicidad porque no tiene empaque.