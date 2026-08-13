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Morena responde a propuesta del PAN sobre replica en la mañanera: “Lo que están exigiendo hoy son privilegios”

El partido oficialista destalló que la libertad de expresión no está enfocada a utilizar recursos públicos para “ponerle micrófonos” a la oposición

Morena responde a propuesta del PAN sobre replica en la mañanera: "Lo que están exigiendo hoy son privilegios". (Fotos: Cuartoscuro/Morena)
Morena responde a propuesta del PAN sobre replica en la mañanera: "Lo que están exigiendo hoy son privilegios". (Fotos: Cuartoscuro/Morena)
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Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentara una propuesta para realizar réplica en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, llamada “La Mañanera del Pueblo”, el partido oficialista respondió en un breve comunicado, calificando la propuesta como una exigencia de privilegios, no de libertad de expresión.

Morena rechaza la iniciativa: “No existe equivalencia”

El dirigente panista Jorge Romero Herrera presentó desde el Senado de la República una iniciativa para modificar el artículo sexto constitucional y la Ley de Derecho de Réplica. La propuesta establece un plazo máximo de tres días hábiles para que las autoridades atiendan solicitudes de réplica ante información oficial considerada falsa o inexacta.

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Morena respondió sin rodeos desde sus redes sociales este 12 de agosto de 2026, el partido señaló que la libertad de expresión no obliga al Estado a ceder micrófono, espacio, recursos públicos ni audiencia a la oposición. “Si su alcance es raquítico, no es por falta de libertad: es porque perdieron la confianza del pueblo después de décadas de corrupción, privilegios y mentiras”, advierte el texto.

El partido en el poder descarta cualquier equivalencia entre el PAN y la Cuarta Transformación, ya que argumenta que el movimiento gobernante ha refrendado en las urnas, en 2018 y en 2024, la confianza popular, mientras Acción Nacional fue rechazado por millones de mexicanos en ambas elecciones, señala Morena.

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(Presidencia)

La propuesta panista que detonó la respuesta

La propuesta de Romero establece que, si se determina que una réplica es válida, esta debe difundirse en la próxima conferencia o transmisión oficial bajo las mismas condiciones de horario, tiempo y alcance que la información original.

El proyecto fija un plazo máximo de tres días hábiles para que las autoridades resuelvan las solicitudes de réplica. La medida aplica a la información oficial difundida en conferencias matutinas, comunicados o plataformas institucionales.

Además, prohíbe que las respuestas oficiales incluyan comentarios o valoraciones que alteren el contenido de la réplica. Las resoluciones judiciales que ordenen la difusión de una réplica deben cumplirse de inmediato. También contempla sanciones para los servidores públicos que utilicen recursos estatales con el fin de intimidar o desacreditar a periodistas, organizaciones civiles o ciudadanos.

Romero calificó como un “intento de censura” los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias y advirtió que podrían generar autocensura en los medios. El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, respaldó la iniciativa; el líder del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, defendió la necesidad de establecer límites al uso electoral de las conferencias oficiales.

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Ricardo Anaya señaló que reforma de Audiencias puede ir en retroceso de periodistas. (especial)

“Pueden criticar, pero lo que exigen son privilegios”

Morena reconoció en su comunicado que el PAN cuenta con prerrogativas, legisladores, tribunas y acceso permanente a medios, incluidas sus propias conferencias. “Nadie les impide hablar”, señala el texto.

El partido arremetió contra Romero y contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a quienes acusa de corrupción. Cerró el mensaje con una distinción que considera central al debate: “No confundan libertad de expresión con derecho a mentir, calumniar o lanzar acusaciones sin pruebas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum acumula casi 36 millones de votos como respaldo de su legitimidad, argumenta Morena, frente a lo que califica como una demanda de espacios que el electorado ya negó a la oposición en las urnas.

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