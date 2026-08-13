Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de intento de censura a medios, periodistas y oposición

Alejandro “Alito” Moreno acusó a Morena de buscar censurar a medios, periodistas y opositores tras declaraciones de Jesús Ramírez Cuevas. (Archivo Infobae)

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Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó este 12 de agosto al gobierno de Morena de buscar censurar a medios, periodistas y opositores, luego de que Jesús Ramírez Cuevas sostuvo en redes y en un video que la campaña sobre una supuesta censura “inventa un acto autoritario” y que en otros regímenes democráticos algunos comunicadores serían llamados “a cuentas” por afirmaciones sin sustento.

El choque público se detonó por un mensaje de Ramírez Cuevas publicado el 12 de agosto, en el que afirmó que los derechos de las audiencias no implican censura ni control, sino que garantizan el derecho a la información y la libertad de expresión.

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En ese mismo posicionamiento, el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la campaña contra la censura en medios y redes sociales busca justificar ataques contra el gobierno.

Moreno respondió con un mensaje en X en el que llamó a ver el video del funcionario y sostuvo que ahí se plantea “llamar a cuentas a periodistas” por defender la libertad de expresión. El líder priista aseguró que a su partido no lo van a callar ni intimidar y que seguirá denunciando “cada intento de censura y cada abuso” del gobierno.

Ramírez Cuevas defendió los derechos de las audiencias y negó control sobre medios

Ramírez Cuevas dijo en que en otros regímenes democráticos algunos comunicadores serían llamados a cuentas para sustentar afirmaciones sin sustento. EFE/José Méndez

En el video difundido en redes sociales, Jesús Ramírez Cuevas dijo que la discusión sobre censura ha sido impulsada por comentaristas de prensa, radio y televisión con una campaña que presenta el escenario de “vamos a la dictadura”. También afirmó que nunca se había visto “tanta crítica al gobierno abierta”, incluso con expresiones que calificó de vulgares, noticias inventadas y descalificaciones.

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Su frase que detonó la respuesta del PRI fue esta: “En cualquier otro régimen democrático serían llamados al menos a cuentas de cuál es el sustento de sus afirmaciones”. Después añadió que en México ni siquiera ocurre eso y que ese intercambio forma parte del debate público abierto que, según él, está garantizado por la democracia y por el gobierno de Sheinbaum.

Ramírez Cuevas también sostuvo que la presidenta ha puesto a debate lineamientos sobre el tema. Según su exposición, el punto de fondo no es castigar opiniones, sino discutir reglas para que todo medio tenga un código de ética basado en la deontología periodística, el apego a la verdad y a los hechos reales.

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El coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum aseguró que en México hay crítica abierta al gobierno y enmarcó el tema en un debate público garantizado por la democracia. (Foto: Captura de pantalla | Presidencia)

En esa misma intervención, el funcionario señaló que lo demás sería noticia falsa o inventos. Dijo que hoy se fabrican noticias, se montan ataques políticos disfrazados de información y se intenta construir una “posverdad”, entendida por él como una mentira fabricada para pasar por verdad.

Ramírez Cuevas remató su video con otro señalamiento contra los medios de comunicación. Dijo que lo que se busca es que sea abierto, público y transparente desde dónde habla cada conductor y qué intereses representa, porque, a su juicio, muchos medios no son imparciales y responden a intereses políticos y económicos.

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Alito Moreno sostuvo que el gobierno quiere decidir quién puede hablar

Alito Moreno sostuvo que el gobierno quiere decidir quién puede hablar y qué se puede decir, y advirtió que el PRI seguirá denunciando intentos de censura. Crédito: X/@alitomorenoc

La respuesta de Alito Moreno endureció el tono del intercambio. El presidente del tricolor afirmó que Morena quiere censurar a medios, periodistas y a la oposición, “especialmente al PRI”, y acusó al gobierno de incomodarse con comunicadores que cuestionan, medios que investigan y opositores que no se someten.

En su mensaje, también escribió que Morena busca decidir quién puede hablar, qué se puede decir y hasta dónde se le puede criticar. Moreno llamó “impresentable” a Ramírez Cuevas y lo señaló como operador de la propaganda oficial.

El dirigente priista sostuvo además que el funcionario estaría más ocupado en conservar su trabajo que en respetar la libertad de expresión. Cerró su publicación con una advertencia política dirigida al gobierno: “Van a caer, uno por uno. Tiempo al tiempo”.

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