México
Agregar Infobae enGoogle

Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de intento de censura a medios, periodistas y oposición

El líder del PRI afirma que el funcionario prioriza conservar su cargo

Alejandro “Alito” Moreno acusó a Morena de buscar censurar a medios, periodistas y opositores tras declaraciones de Jesús Ramírez Cuevas. (Archivo Infobae)
Alejandro “Alito” Moreno acusó a Morena de buscar censurar a medios, periodistas y opositores tras declaraciones de Jesús Ramírez Cuevas. (Archivo Infobae)
Guardar

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó este 12 de agosto al gobierno de Morena de buscar censurar a medios, periodistas y opositores, luego de que Jesús Ramírez Cuevas sostuvo en redes y en un video que la campaña sobre una supuesta censura inventa un acto autoritario y que en otros regímenes democráticos algunos comunicadores serían llamados “a cuentas por afirmaciones sin sustento.

El choque público se detonó por un mensaje de Ramírez Cuevas publicado el 12 de agosto, en el que afirmó que los derechos de las audiencias no implican censura ni control, sino que garantizan el derecho a la información y la libertad de expresión.

PUBLICIDAD

En ese mismo posicionamiento, el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la campaña contra la censura en medios y redes sociales busca justificar ataques contra el gobierno.

Moreno respondió con un mensaje en X en el que llamó a ver el video del funcionario y sostuvo que ahí se plantea “llamar a cuentas a periodistaspor defender la libertad de expresión. El líder priista aseguró que a su partido no lo van a callar ni intimidar y que seguirá denunciando “cada intento de censura y cada abuso del gobierno.

Ramírez Cuevas defendió los derechos de las audiencias y negó control sobre medios

Ramírez Cuevas dijo en que en otros regímenes democráticos algunos comunicadores serían llamados a cuentas para sustentar afirmaciones sin sustento. EFE/José Méndez
Ramírez Cuevas dijo en que en otros regímenes democráticos algunos comunicadores serían llamados a cuentas para sustentar afirmaciones sin sustento. EFE/José Méndez

En el video difundido en redes sociales, Jesús Ramírez Cuevas dijo que la discusión sobre censura ha sido impulsada por comentaristas de prensa, radio y televisión con una campaña que presenta el escenario de “vamos a la dictadura. También afirmó que nunca se había visto “tanta crítica al gobierno abierta”, incluso con expresiones que calificó de vulgares, noticias inventadas y descalificaciones.

PUBLICIDAD

Su frase que detonó la respuesta del PRI fue esta: “En cualquier otro régimen democrático serían llamados al menos a cuentas de cuál es el sustento de sus afirmaciones. Después añadió que en México ni siquiera ocurre eso y que ese intercambio forma parte del debate público abierto que, según él, está garantizado por la democracia y por el gobierno de Sheinbaum.

Ramírez Cuevas también sostuvo que la presidenta ha puesto a debate lineamientos sobre el tema. Según su exposición, el punto de fondo no es castigar opiniones, sino discutir reglas para que todo medio tenga un código de ética basado en la deontología periodística, el apego a la verdad y a los hechos reales.

Jesús Ramírez Cuevas La Mañanera 5 de septiembre
El coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum aseguró que en México hay crítica abierta al gobierno y enmarcó el tema en un debate público garantizado por la democracia. (Foto: Captura de pantalla | Presidencia)

En esa misma intervención, el funcionario señaló que lo demás sería noticia falsa o inventos. Dijo que hoy se fabrican noticias, se montan ataques políticos disfrazados de información y se intenta construir una “posverdad”, entendida por él como una mentira fabricada para pasar por verdad.

Ramírez Cuevas remató su video con otro señalamiento contra los medios de comunicación. Dijo que lo que se busca es que sea abierto, público y transparente desde dónde habla cada conductor y qué intereses representa, porque, a su juicio, muchos medios no son imparciales y responden a intereses políticos y económicos.

Alito Moreno sostuvo que el gobierno quiere decidir quién puede hablar

El líder del PRI sostiene que el partido guinda estaría coludido con el crimen organizado
Alito Moreno sostuvo que el gobierno quiere decidir quién puede hablar y qué se puede decir, y advirtió que el PRI seguirá denunciando intentos de censura. Crédito: X/@alitomorenoc

La respuesta de Alito Moreno endureció el tono del intercambio. El presidente del tricolor afirmó que Morena quiere censurar a medios, periodistas y a la oposición, “especialmente al PRI, y acusó al gobierno de incomodarse con comunicadores que cuestionan, medios que investigan y opositores que no se someten.

En su mensaje, también escribió que Morena busca decidir quién puede hablar, qué se puede decir y hasta dónde se le puede criticar. Moreno llamó impresentablea Ramírez Cuevas y lo señaló como operador de la propaganda oficial.

El dirigente priista sostuvo además que el funcionario estaría más ocupado en conservar su trabajo que en respetar la libertad de expresión. Cerró su publicación con una advertencia política dirigida al gobierno: “Van a caer, uno por uno. Tiempo al tiempo”.

Temas Relacionados

Alito MorenoPRIJesús Ramírez CuevasMorenaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mariana Ochoa se convierte en la habitante más odiada de La Casa de los Famosos México tras su regreso

El regreso de la ex OV7 no fue bien visto por gran parte de los fanáticos

Mariana Ochoa se convierte en la habitante más odiada de La Casa de los Famosos México tras su regreso

Detienen en EEUU a Jorge Octavio Cortés, empresario inmobiliario investigado por tentativa de feminicidio contra recepcionista

Autoridades migratorias detuvieron en San Diego al empresario sinaloense tras una ficha roja de la Interpol y alertas migratorias gestionadas por la Fiscalía capitalina

Detienen en EEUU a Jorge Octavio Cortés, empresario inmobiliario investigado por tentativa de feminicidio contra recepcionista

América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banort

Con triunfos sobre San Diego FC y Portland, el conjunto azulcrema quedó bien posicionado para buscar la localía en el Coloso de Santa Úrsula

América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banort

Expo de ajolotes gigantes llega a CDMX: dónde verla y hasta cuándo estará

Exposición gratuita reúne 74 esculturas artísticas de ajolotes en el Centro Histórico

Expo de ajolotes gigantes llega a CDMX: dónde verla y hasta cuándo estará

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 12 de agosto: Tormenta Tropical Cristobal se forma en el océano Atlántico

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 12 de agosto: Tormenta Tropical Cristobal se forma en el océano Atlántico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Caen dos integrantes de “Los Chabelos” por secuestro en Iguala: pedían 400 mil pesos de rescate

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida

ENTRETENIMIENTO

Tras conciertos de Harry Styles en México: fans reportan freebies repartidos con supuesta droga

Tras conciertos de Harry Styles en México: fans reportan freebies repartidos con supuesta droga

Mariana Ochoa se convierte en la habitante más odiada de La Casa de los Famosos México tras su regreso

Yahir critica a sus compañeros en La Casa de los Famosos México por dar poco contenido

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

Los reggaetoneros Cachirula y LOOJAN ofrecen beca universitaria: estos son los requisitos

DEPORTES

David Faitelson acusa a la Concacaf tras brutal lesión de Lucas Di Yorio ante Chicago Fire

David Faitelson acusa a la Concacaf tras brutal lesión de Lucas Di Yorio ante Chicago Fire

América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banort

Ricardo Casares revienta a Chicharito por falta de empatía en polémico video

El Bogueto llevará su música al medio tiempo del Atlante vs Toluca

Este es el costo de la colegiatura que pagará Gilberto Mora por estudiar la carrera de Administración de Empresas