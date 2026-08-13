Trolebús Ixtapaluca - Santa Martha: estas son las estaciones y tiempos de recorrido

Así será el Trolebús Ixtapaluca en el Edomex (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México y el Gobierno del Municipio de Ixtapaluca mantienen trabajos en conjunto para la construcción del Trolebús Ixtapaluca, una obra destinada a conectar el municipio con Santa Martha, en el oriente de la Ciudad de México.

El nuevo ramal partirá del actual servicio de la Línea 11 del Trolebús que va de Santa Martha a Chalco, Las autoridades informaron que las obras ya están en marcha y que el sistema de transporte eléctrico está cada vez más cerca de concretarse, con la promesa de transformar la movilidad para miles de familias en el oriente del Estado de México.

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Recientemente, las autoridades del municipio de Ixtapaluca han realizado una serie de mesas informativas con los vecinos de la zona para brindarles detalles del proyecto, así como de las estaciones que componen la ruta y el tiempo de traslado.

La construcción del Trolebús Santa Martha - Ixtapaluca ya empezó, las autoridades mantienen trabajos para construir las estaciones que formarán parte del recorrido, los vecinos han sido informados de los trabajos que se estarán realizando (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

Estaciones del Trolebús Ixtapaluca

El proyecto contempla un sistema de Trolebús que contará con 12 estaciones y beneficiará a más de 380 mil habitantes, con una capacidad de atención diaria estimada en más de 46 mil personas usuarias.

En la siguiente etapa de la obra, la intervención se enfocará en la zona de Santa Bárbara, donde se construirán las tres primeras estaciones. Durante este periodo, se mantendrá la movilidad mediante la habilitación de rutas alternas, la instalación de señalización preventiva y el apoyo permanente del tránsito municipal. El proyecto incluye estudios técnicos para la protección del arbolado urbano, con el objetivo de minimizar la intervención en las áreas verdes.

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Para quienes deseen obtener más información sobre el Trolebús Ixtapaluca, se instalarán módulos informativos los días 11, 13 y 15 de agosto, cuyas ubicaciones pueden consultarse en las redes sociales oficiales de las dependencias municipales.

Estas son las estaciones del Trolebús Ixtapaluca:

Caseta vieja

Tlapacoya

UMB Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Federal

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

Vecinos de Ixtapaluca observan paneles informativos sobre la construcción y los detalles del proyecto Trolebús Ixtapaluca. (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

Cuál es el tiempo de recorrido de Santa Martha a Ixtapaluca en Trolebús

De acuerdo con las autoridades, el recorrido de Ixtapaluca a Santa Martha está proyectado para realizarse en 49 minutos, mientras que la conexión hasta Constitución de 1917 tomará 70 minutos. Cabe recordar que la Línea 11 del Trolebús conecta con el servicio de la Línea 10 que se dirige al oriente de la Ciudad de México, razón por la cual se contempla estos tiempos de recorrido.

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La nueva ruta contempla una extensión de 10.1 kilómetros y 12 estaciones. Las proyecciones oficiales indican una demanda promedio de 52,797 pasajeros al día, aunque las estimaciones iniciales apuntan a 53,000 usuarios diarios y prevén que esa cifra aumente a 62,000 en poco tiempo.

Cuándo terminan las obras del Trolebús Ixtapaluca

Vecinos de Ixtapaluca asisten a una reunión informativa donde funcionarios explican el proyecto del Trolebús Ixtapaluca, con mapas y planos exhibidos en la vía pública. (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó el 22 de julio que el Trolebús Chalco-Ixtapaluca inició la obra civil y tiene como fecha de conclusión julio de 2027. El proyecto incluye la ampliación de la Línea 11, con el objetivo de conectar a habitantes del oriente del Estado de México con la red de movilidad de la Ciudad de México y reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado.

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Durante la conferencia de este martes 22 de julio, el titular de la dependencia, Jesús Esteva, señaló que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado arrancó los trabajos del Trolebús Ixtapaluca, cuya ruta unirá los municipios de Chalco e Ixtapaluca. El funcionario precisó que ya comenzó la construcción del viaducto elevado y de una de las estaciones terminales.

El avance reportado hasta el momento es de 11%. Las autoridades informaron que las obras apenas comenzaron y que el calendario de ejecución mantiene como fecha de conclusión julio de 2027.

La ampliación permitiría movilizar a más de 110 mil pasajeros al día junto con la línea actual. El trazado partirá del entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Martha-Chalco y avanzará por la antigua autopista México-Puebla, para luego pasar por avenida Santa Bárbara y Hacienda Corralejo hasta llegar a la carretera federal a San Buenaventura.

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La conexión central del proyecto estará en Puente Blanco, estación de la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta. A partir de ese punto, los usuarios podrán enlazarse con una red más amplia de transporte en el oriente del Estado de México y con la Línea A del Metro en la Ciudad de México.