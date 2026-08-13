Mariana Ochoa se convierte en la habitante más odiada de La Casa de los Famosos México tras su regreso

(La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa volvió este 11 de agosto a La Casa de los Famosos México con 5 millones de votos del público, pero la recepción dentro y fuera de la casa fue fría.

La ex integrante de OV7, primera eliminada de la cuarta temporada, regresó gracias a la dinámica de El Exilio y ya acumula críticas por sus movimientos estratégicos y la ventaja informativa que habría acumulado durante su ausencia.

Al entrar, Ochoa abrazó a Cynthia Klitbo y saltó a los brazos de Yahir. Nadie más reaccionó. Los habitantes la miraban sin entender qué ocurría. Aldo Rendón fue el primero en hablar: “Ximena también va a entrar ahorita, ¿o qué?”. Ella respondió: “No, la gente votó porque solo iba a regresar una”. Moisés Peñaloza resumió el momento con una línea: “Lo más cagado fue que no dijeron ‘Mariana’, dijeron una licuadora”.

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El Exilio: el cuarto austero donde Ochoa y Herrera esperaron el veredicto

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7 (RS)

El Exilio es un espacio contiguo a la casa principal que debutó esta temporada. La Jefa lo presentó ante las concursantes con una frase que las sorprendió: “Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”. El cuarto tiene condiciones básicas: una cama individual, una cocina reducida, una regadera improvisada y un baúl con ropa.

Ximena Herrera llegó al Exilio tras ser la segunda eliminada. Ochoa la recibió con preocupación: “¿Estás bien? ¿Te sientes bien?”. Herrera respondió: “Se siente refeo, se te extrañó mucho”. Las dos convivieron 48 horas mientras el público tenía un límite de 10 votos diarios por suscripción activa para decidir quién regresaba.

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El veredicto fue contundente: Ochoa se quedó con los 5 millones de votos. Herrera salió sin traslado al foro, sin público y con una despedida de veinte segundos de La Jefa: “Ximena, quiero agradecerte porque fuiste una maravillosa habitante. Por ahora es momento de salir del Exilio. Gracias por todo, te deseo lo mejor, hasta siempre”. Herrera permaneció sentada. No dijo nada.

Internautas acusan que el Exilio fue diseñado para beneficiar a Ochoa

El Exilio es el nuevo giro de La Casa de los Famosos México 2026: un cuarto secreto donde los eliminados conviven 48 horas y esperan que el público les dé una segunda oportunidad en la competencia. (@LaCasaFamososMx)

En X y TikTok, la molestia por la salida de Herrera se mezcló con la teoría de que El Exilio habría sido construido para devolverle el juego a la primera eliminada. “La dejaron en esa choza un ratote y no le dieron una salida digna”, se replicó en distintas plataformas. .

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La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”. (Captura de pantalla TikTok)

La otra queja central apunta a la ventaja informativa de Ochoa. Antes de que El Exilio existiera como dinámica, la cantante pasó días fuera de la casa dando entrevistas y asistiendo a las galas, lo que le permitió ver cómo estaban los ánimos en el exterior: quiénes tenían más apoyo del público y quiénes menos. Sus compañeros dentro no tienen acceso a esa información. La productora Rosa María Noguerón descartó que eso represente un beneficio real: “Esa información que tiene afuera no le va a servir adentro, no la puede utilizar, no la puede compartir”.

Aldo bromea con nominarla; Ochoa ya busca alianzas

Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)

Dentro de la casa, Aldo Rendón ya bromeó con la idea de nominarla en cuanto sea posible. La conductora Odalys Ramírez dejó en claro la restricción de su regreso ante todos: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. La condición aplica durante toda su primera semana, lo que la convierte en una jugadora intocable en ese período. Yahir también rió ante los comentarios de Aldo.

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Ochoa no tardó en moverse. En una conversación con Memo Schutz, Karina Torres, Ernesto Laguardia y Ese Pérez, planteó abiertamente la necesidad de formar un grupo: “No todos lo están haciendo individual, yo creo que deberíamos, porque me siento parte de este grupo, pues unirnos para una estrategia”. Luego fue más directa: “Si ya se va a jugar por grupos, entonces hay que hacer una fortaleza. Es para votar, si hay enemigos, hay que cortar cabezas”. Sus compañeros la escucharon sin comprometerse.

La productora Noguerón anticipó que el regreso de Ochoa traerá movimiento: “Ella esta semana les dará la sorpresa a los habitantes y veremos cómo se acomodan las aguas”.

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