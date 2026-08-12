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Alito Moreno se envalentona y afirma que el PRI no necesita permiso de Morena para denunciar

El presidente priista asegura que su partido seguirá confrontando al oficialismo y rechazará cualquier intento de frenar críticas

Alejandro “Alito” Moreno afirmó desde Ciudad de México que el PRI no necesita permiso de Morena ni del Gobierno de México para “defender a México” y cuestionar al poder. (Archivo Infoabe)
Alejandro “Alito” Moreno afirmó desde Ciudad de México que el PRI no necesita permiso de Morena ni del Gobierno de México para “defender a México” y cuestionar al poder. (Archivo Infoabe)
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El senador Alejandro “Alito” Moreno afirmó que el PRI no necesita permiso de Morena ni del gobierno de la república para defender a Méxicoy cuestionar al poder, de acuerdo con un comunicado difundido este 11 de agosto de 2026 en redes sociales.

En el texto, Alito Moreno sostuvo que el país enfrenta “una crisis de seguridad y acusó a Morena de usar espacios oficiales” para atacar a la oposición. “La ciudadanía merece saber qué acciones se están tomando para recuperar la seguridad, combatir la corrupción y garantizar que la justicia funcione sin privilegios”, señaló.

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El dirigente priista advirtió que su partido seguirá “señalando las fallas del gobierno y exigió que cada autoridad responda por sus decisiones. También planteó que, si hay señalamientos contra integrantes del PRI, se investiguen conforme a la ley y que las autoridades presenten pruebas, y pidió que “el mismo estándar aplique para quienes ocupan cargos en Morena y en el gobierno federal.

Moreno acusó a Morena de intentar convertir cuestionamientos en acusaciones contra la oposición y dijo que su partido difundirá “ante el mundo” que el oficialismo es “una amenaza para la democracia y la libertad.

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En su mensaje, Alito Moreno mencionó docenas de periodistas, ambientalistas y candidatos políticos que, afirmó, han pagado con su vida por denunciar y enfrentar al poder, y concluyó: “Nosotros, primero muertos que callados y arrodillados”.

El dirigente del PRI confronta a Ariadna Montiel tras llevar una queja del INE a Estados Unidos

El líder del PRI sostiene que el partido guinda estaría coludido con el crimen organizado
Alejandro Moreno confrontó a Ariadna Montiel tras llevar a Estados Unidos una denuncia contra tres consejeros del INE y acusar acoso institucional contra la oposición. Crédito: X/@alitomorenoc

Alito Moreno confrontó a Ariadna Montiel después de llevar a Estados Unidos una denuncia contra tres consejeros del INE, en un choque que escaló porque el dirigente del PRI sostuvo que hay acoso institucional contra la oposición, mientras Morena respondió que el senador busca impunidad frente a investigaciones que lo alcanzan a él y a su entorno.

La disputa no solo se libró en el terreno político. El PRI mantiene impugnada ante el Tribunal Electoral la medida cautelar del INE, y la queja presentada por Moreno ante el Departamento de Estado dependerá de las autoridades de ese país. Hasta ahora, la denuncia no significa que haya sanciones ni un procedimiento formal abierto contra los consejeros señalados.

El origen del conflicto está en la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, emitida tras una denuncia de Morena. El órgano ordenó retirar publicaciones de Moreno y del PRI por el uso de expresiones como narcopartido, narcogobiernoy Cártel de Morena”, al considerar que podían implicar imputaciones de delitos sin sustento acreditado.

Moreno trasladó después ese diferendo a Estados Unidos. El dirigente priista pidió revisar la actuación de Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo el marco de la Ley Global Magnitsky.

Confrontación gira en torno a una medida del INE y una denuncia en Estados Unidos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR
Morena respondió por voz de Montiel y afirmó que acudir a autoridades extranjeras para cuestionar decisiones de instituciones mexicanas no prueba una persecución política. Crédito: X/ @A_MontielR

La respuesta de Morena llegó por voz de Montiel, quien acusó a Moreno de intentar presentarse como víctima cada vez que una investigación lo toca a él o a personas cercanas. La dirigente sostuvo que acudir ante autoridades extranjeras para cuestionar decisiones de instituciones mexicanas no prueba una persecución política.

Montiel también afirmó que “la legitimidad la otorga el pueblo. Añadió que el fuero constitucional protege la función de los legisladores, pero no cancela investigaciones ni vuelve intocable a una persona.

La morenista cuestionó además que Moreno busque respaldo fuera del país para sostener sus acusaciones. Su señalamiento se centró en que llevar el caso a autoridades de Estados Unidos no cambia el fondo de las indagatorias ni la validez de las decisiones institucionales tomadas en México.

Moreno respondió en redes sociales con una acusación directa contra el partido en el poder. Sostuvo que Morena usa el aparato institucional para intimidar a la oposición y advirtió que no dejará de denunciar lo que considera abusos de poder.

En ese mensaje, el priista calificó a Montiel como parte de una estrategia de intimidación y escribió: “Se equivocan conmigo”. También rechazó que acudir al extranjero constituya injerencia y defendió su decisión de recurrir a instancias internacionales porque, dijo, en México las denuncias de la oposición no avanzan.

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