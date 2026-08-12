México
Agregar Infobae enGoogle

Mariana Rodríguez asegura que por “ataques políticos” suspendieron su cuenta oficial de Facebook

La esposa del gobernador de Nuevo León no tomó de la mejor manera la pérdida de su red social y culpó a sus adversarios políticos

La titular del DIF de Nuevo León, Mariana Rodríguez, no estuvo de acuerdo con la eliminación de su cuenta de Facebook. Crédito: Gobierno de Nuevo León
La titular del DIF de Nuevo León, Mariana Rodríguez, no estuvo de acuerdo con la eliminación de su cuenta de Facebook. Crédito: Gobierno de Nuevo León
Guardar

Este martes, Mariana Rodríguez, titular del DIF a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, reveló que suspendieron su cuenta oficial de Facebook y, posteriormente, la eliminaron.

Sin embargo, Rodríguez no asumió responsabilidad alguna por la pérdida de su red social, más bien, atribuyó la situación a una serie de denuncias masivas que, dijo, fueron impulsadas por adversarios políticos.

Durante una transmisión en Instagram, quien fuera influencer contó que decidió hablar del tema un día después de su cumpleaños, ya que prefirió pasar la fecha junto a su familia y sus hijas ante de hacer público lo ocurrido.

PUBLICIDAD

También denunció que, desde hace meses, advirtió sobre lo que calificó como una “guerra social” en su contra.

Por denuncias, suspendieron mi cuenta de Facebook: Mariana Rodríguez

De acuerdo con Mariana Rodríguez, detectó un supuesto operativo para denunciar publicaciones en las que aparecen sus hijas, básicamente, bajo señalamientos relacionados con explotación y abuso sexual infantil.

Desde el punto de vista de Rodríguez, fue tal el volumen de reportes, que, supuestamente, provocó que Facebook suspendiera y, posteriormente, eliminara su página oficial.

“Ayer me llega una notificación en la mañana que mi cuenta de Facebook estaba completamente suspendida. Fueron tantas las denuncias que literalmente en cuestión de horas eliminaron mi página de Facebook, ya no está”, relató a sus seguidores.

PUBLICIDAD

En un live en Instagram, Mariana Rodríguez informó sobre la eliminación de su cuenta de Facebook. Crédito: Instagram / Marianadzcantu
En un live en Instagram, Mariana Rodríguez informó sobre la eliminación de su cuenta de Facebook. Crédito: Instagram / Marianadzcantu

Defiende presencia de sus hijas en redes sociales

Entre tanto, la también excandidata a la alcaldía de Monterrey defendió la manera en que maneja la presencia de sus hijas en redes sociales y rechazó que utilice su imagen con fines comerciales.

También afirmó que, progresivamente, ha reducido el contenido en el que aparecen las menores y decidió establecer restricciones con las marcas para las que trabaja.

“Yo siempre protejo a mis hijas, incluso las personas me critican porque cada vez limito más el contenido de mis hijas en redes. Nunca, nunca estoy pensando en monetizar con ellas”, agregó.

Culpa la “vieja política” por eliminación de cuenta

Con el coraje por la pérdida de su red social, Rodríguez atribuyó esto a integrantes de la llamada “vieja política” –aunque no mostró pruebas de ello–; asimismo, denunció que los ataques forman parte de una estrategia para dañar su imagen pública.

“Como no se saben las de trabajar ni dar resultados, pues se ocultan en bots para hacer ataques personales”, afirmó.

Pese a que ya no cuenta con un espacio digital como Facebook, la esposa del gobernador neolonés, Samuel García, adelantó que seguirá usando sus redes sociales para mantener contacto con sus seguidores.

Samuel García y Mariana Rodríguez montando caballos durante un evento al aire libre. Él lleva sombrero vaquero y ella lentes de sol, ambos con camisas naranjas
Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, cabalgan durante un evento público en el estado, vistiendo camisas naranjas representativas de su administración. (@samuel_garcias)

Además, reveló que mantiene comunicación con Meta para intentar recuperar su cuenta oficial. Aunque tampoco descarto que si no lo consigue, abrirá una nueva página. “A mí no me van a callar”, sentenció.

Rodríguez y Colosio encabezan preferencias en Nuevo León

Una encuesta elaborada por Enkoll ubica a Mariana Rodríguez y a Luis Donaldo Colosio Riojas, ambos representantes de Movimiento Ciudadano (MC), encabezando las preferencias ciudadanas para la elección a la gubernatura de Nuevo León.

En un escenario, Rodríguez Cantú se coloca al frente con 33 por ciento de preferencia bruta y 39 por ciento de preferencia efectiva en competencia directa contra Clara Luz Flores, de Morena, quien suma 25 por ciento de preferencia bruta y 30 por ciento de efectiva.

Luis Donaldo Colosio no descarta competir por la gubernatura de Nuevo León.
Luis Donaldo Colosio no descarta competir por la gubernatura de Nuevo León.

Por su parte, Colosio Riojas encabeza la intención del voto con 34 por ciento en preferencia bruta y 39 por ciento en preferencia efectiva frente al alcalde de Monterrey y abanderado del PRI y PAN, Adrián de la Garza, quien obtuvo un 25 por ciento de la preferencia bruta y 29 por ciento de la efectiva.

Dicho estudio de opinión elaborado por Enkoll tuvo una fecha de corte al 10 de agosto de 2026 sobre la intención de voto a la gubernatura de Nuevo León.

Mientras Mariana Rodríguez se queja por la eliminación de su cuenta de Facebook, sus preferencias electorales no están tan mal rumbo al 2027.

Temas Relacionados

Mariana RodríguezSamuel GarcíaNuevo LeónMéxicoMovimiento CiudadanoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores ejercicios para prevenir la osteoporosis y que puedes hacer desde casa

Esta enfermedad puede prevenirse con el movimiento, aquí te decimos cómo

Los mejores ejercicios para prevenir la osteoporosis y que puedes hacer desde casa

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno

Morena cerró filas para lanzarse contra el dirigente del PRI por ir a denunciar a consejeros del INE a Estados Unidos

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al boxeo en Puebla, ambos pugilistas han protagonizado recientes escándalos y afrontan problemas legales

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

La bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados busca que este delito se castigue de la misma manera en las 32 entidades del país

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

El jugador mexicano salió de cambio en el partido frente al Columbus Crew: reportes afirman que se trata de una ruptura completa de ligamento cruzado

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: entre lágrimas, Fede Vigevani se despide de los habitantes

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

DEPORTES

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana