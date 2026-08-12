Mariana Rodríguez asegura que por “ataques políticos” suspendieron su cuenta oficial de Facebook

La titular del DIF de Nuevo León, Mariana Rodríguez, no estuvo de acuerdo con la eliminación de su cuenta de Facebook. Crédito: Gobierno de Nuevo León

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Este martes, Mariana Rodríguez, titular del DIF a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, reveló que suspendieron su cuenta oficial de Facebook y, posteriormente, la eliminaron.

Sin embargo, Rodríguez no asumió responsabilidad alguna por la pérdida de su red social, más bien, atribuyó la situación a una serie de denuncias masivas que, dijo, fueron impulsadas por adversarios políticos.

Durante una transmisión en Instagram, quien fuera influencer contó que decidió hablar del tema un día después de su cumpleaños, ya que prefirió pasar la fecha junto a su familia y sus hijas ante de hacer público lo ocurrido.

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También denunció que, desde hace meses, advirtió sobre lo que calificó como una “guerra social” en su contra.

Por denuncias, suspendieron mi cuenta de Facebook: Mariana Rodríguez

De acuerdo con Mariana Rodríguez, detectó un supuesto operativo para denunciar publicaciones en las que aparecen sus hijas, básicamente, bajo señalamientos relacionados con explotación y abuso sexual infantil.

Desde el punto de vista de Rodríguez, fue tal el volumen de reportes, que, supuestamente, provocó que Facebook suspendiera y, posteriormente, eliminara su página oficial.

“Ayer me llega una notificación en la mañana que mi cuenta de Facebook estaba completamente suspendida. Fueron tantas las denuncias que literalmente en cuestión de horas eliminaron mi página de Facebook, ya no está”, relató a sus seguidores.

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En un live en Instagram, Mariana Rodríguez informó sobre la eliminación de su cuenta de Facebook. Crédito: Instagram / Marianadzcantu

Defiende presencia de sus hijas en redes sociales

Entre tanto, la también excandidata a la alcaldía de Monterrey defendió la manera en que maneja la presencia de sus hijas en redes sociales y rechazó que utilice su imagen con fines comerciales.

También afirmó que, progresivamente, ha reducido el contenido en el que aparecen las menores y decidió establecer restricciones con las marcas para las que trabaja.

“Yo siempre protejo a mis hijas, incluso las personas me critican porque cada vez limito más el contenido de mis hijas en redes. Nunca, nunca estoy pensando en monetizar con ellas”, agregó.

Culpa la “vieja política” por eliminación de cuenta

Con el coraje por la pérdida de su red social, Rodríguez atribuyó esto a integrantes de la llamada “vieja política” –aunque no mostró pruebas de ello–; asimismo, denunció que los ataques forman parte de una estrategia para dañar su imagen pública.

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“Como no se saben las de trabajar ni dar resultados, pues se ocultan en bots para hacer ataques personales”, afirmó.

Pese a que ya no cuenta con un espacio digital como Facebook, la esposa del gobernador neolonés, Samuel García, adelantó que seguirá usando sus redes sociales para mantener contacto con sus seguidores.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, cabalgan durante un evento público en el estado, vistiendo camisas naranjas representativas de su administración. (@samuel_garcias)

Además, reveló que mantiene comunicación con Meta para intentar recuperar su cuenta oficial. Aunque tampoco descarto que si no lo consigue, abrirá una nueva página. “A mí no me van a callar”, sentenció.

Rodríguez y Colosio encabezan preferencias en Nuevo León

Una encuesta elaborada por Enkoll ubica a Mariana Rodríguez y a Luis Donaldo Colosio Riojas, ambos representantes de Movimiento Ciudadano (MC), encabezando las preferencias ciudadanas para la elección a la gubernatura de Nuevo León.

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En un escenario, Rodríguez Cantú se coloca al frente con 33 por ciento de preferencia bruta y 39 por ciento de preferencia efectiva en competencia directa contra Clara Luz Flores, de Morena, quien suma 25 por ciento de preferencia bruta y 30 por ciento de efectiva.

Luis Donaldo Colosio no descarta competir por la gubernatura de Nuevo León.

Por su parte, Colosio Riojas encabeza la intención del voto con 34 por ciento en preferencia bruta y 39 por ciento en preferencia efectiva frente al alcalde de Monterrey y abanderado del PRI y PAN, Adrián de la Garza, quien obtuvo un 25 por ciento de la preferencia bruta y 29 por ciento de la efectiva.

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Dicho estudio de opinión elaborado por Enkoll tuvo una fecha de corte al 10 de agosto de 2026 sobre la intención de voto a la gubernatura de Nuevo León.

Mientras Mariana Rodríguez se queja por la eliminación de su cuenta de Facebook, sus preferencias electorales no están tan mal rumbo al 2027.