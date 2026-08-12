Defensa de Ángel Aguirre presenta 31 pruebas para cuestionar acusación por Caso Ayotzinapa

Defensa de Aguirre cuestiona la versión de la FGR sobre los videos de Ayotzinapa.

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La defensa del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, presentó 31 datos de prueba durante la continuación de la audiencia inicial en la que busca desacreditar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa.

La diligencia se desarrolla ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Hasta ahora, algunos de los testimonios ofrecidos por la defensa ya fueron desahogados, aunque todavía quedan elementos probatorios pendientes.

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Defensa de Aguirre cuestiona entrega de videos de Ayotzinapa

Uno de los principales argumentos de los abogados es que Aguirre no se encontraba en Guerrero cuando, según la investigación de la FGR, recibió videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente habría ordenado que fueran eliminados.

Defensa de Aguirre pone en duda que haya recibido los videos de Ayotzinapa.

La defensa sostiene que el entonces gobernador estaba en la Ciudad de México, donde se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong, quien en ese momento era secretario de Gobernación.

Entre las pruebas presentadas destacan:

El testimonio de Jesús Martínez Garnelo , quien era secretario general de Gobierno de Guerrero.

La declaración de Felipe Martín Ornelas Rebollo , entonces coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo.

Un comunicado relacionado con la reunión que Aguirre sostuvo en Ciudad de México.

Elementos destinados a establecer los horarios y traslados del exmandatario durante ese día.

Testimonios contradicen versión de la Fiscalía

Felipe Martín Ornelas Rebollo declaró que trasladó a Aguirre a la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014 para reunirse con Osorio Chong alrededor de las 18:00 horas, en un inmueble ubicado en Polanco.

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Aguirre estaba con Osorio Chong cuando supuestamente recibió los videos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con su versión, el encuentro concluyó después de las 19:00 horas y ambos emprendieron posteriormente el regreso por carretera hacia Guerrero. El exgobernador habría llegado a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas y pasó la noche en Casa Guerrero.

Este relato busca contradecir la declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien afirmó ante la FGR que alrededor de las 20:30 horas de ese mismo día entregó a Aguirre videos obtenidos de cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.

La diferencia entre ambos horarios constituye uno de los puntos centrales de la estrategia jurídica del exmandatario.

FGR acusa a Aguirre de ordenar borrar evidencia

La Fiscalía sostiene que Aguirre habría instruido a funcionarios estatales y autoridades del Poder Judicial de Guerrero para eliminar grabaciones que podían aportar información sobre lo ocurrido con los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.

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FGR acusa a Aguirre de ordenar eliminar videos clave del caso Ayotzinapa. Crédito: FGR

Según la investigación, las imágenes habrían registrado el momento en que un grupo armado interceptó y cambió de autobús a los normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala.

La declaración de Estrada Ortega forma parte de los elementos utilizados por la autoridad ministerial.

En su testimonio, señaló que recibió instrucciones para acudir al Palacio de Justicia y posteriormente afirmó que hubo órdenes para borrar evidencias relacionadas con los hechos.

La FGR también ha incorporado testimonios que apuntan a una presunta relación entre integrantes del entorno de Aguirre y estructuras criminales investigadas por su participación en los acontecimientos de Iguala.

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Caso Ayotzinapa llega al exgobernador de Guerrero

La investigación federal ocurre casi 12 años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y alcanza ahora a quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos.

Ayotzinapa lleva la investigación hasta Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Aguirre fue detenido el 6 de agosto y permanece en el penal federal del Altiplano bajo prisión preventiva. Sus abogados solicitaron una medida cautelar distinta, pero la petición no prosperó.

La audiencia determinará si los elementos presentados por la Fiscalía y los datos ofrecidos por la defensa son suficientes para que el exgobernador sea vinculado a proceso.

Juez definirá situación jurídica de Ángel Aguirre

La audiencia continúa con el desahogo de pruebas y testimonios. Además de los representantes legales de Aguirre, participan familiares de los normalistas desaparecidos, quienes han seguido de cerca el desarrollo de la investigación.

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La defensa busca demostrar que la cronología planteada por la FGR es incompatible con los movimientos del exgobernador y, por tanto, poner en duda que haya recibido las grabaciones en Chilpancingo y ordenado su destrucción.

El juez deberá valorar tanto los 31 datos de prueba presentados por la defensa como los elementos de investigación de la Fiscalía antes de determinar si existen condiciones jurídicas para iniciar formalmente un proceso penal contra Aguirre por su presunta actuación posterior a la desaparición de los estudiantes.