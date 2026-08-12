Cuetzalan y la gruta de Chichicazapan: la oportunidad que esperan los rescatistas de la familia Peña

Un grupo de espeleólogos realiza diversas actividades de exploración dentro de un sistema de cuevas, incluyendo el descenso por cuerdas, la travesía de formaciones rocosas y la inmersión en pasajes acuáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El 7 de julio de 2026, las lluvias repentinas en la región de Cuetzalan, Puebla, provocaron el aumento súbito del caudal en el río subterráneo de la Gruta de Chichicazapan, dejando atrapados a seis miembros de la familia Peña y a un guía local. Sólo tres personas lograron escapar a tiempo.

A más de 35 días del accidente, los cuerpos de Ismael Peña, así como los de sus hijas Yazmín y Karime, siguen pendientes de su extracción, debido a que las lluvias han impedido el ingreso de los equipos de rescate.

Alan Apodaca Bernal, miembro de Espeleorescate México, es uno de los voluntarios que participó en las tareas de búsqueda, y en charla con Infobae México, expuso que la canícula de agosto, del 15 en adelante, podría brindar una nueva ventana de oportunidad para retomar las labores de extracción de los cuerpos de la familia Peña.

PUBLICIDAD

“De donde está la boca de la cueva a donde están los cuerpos, son cerca de tres kilómetros. Y la extracción de los cuerpos se tiene que hacer todo volado, es decir, la camilla todo el tiempo está en el aire por medio de las cuerdas. No podemos arrastrarla por piso o por el agua porque la corriente es bastante fuerte”, nos detalla Apodaca Bernal, quien forma parte de tres grupos especializados en operaciones independientes de rescate en montaña, cañón y cueva.

Las tareas de Espeleorescate México en una operación de búsqueda y recuperación de los cuerpos de la familia Peña

De acuerdo con los últimos reportes de Protección Civil de Puebla, dos cadáveres se ubican a unos dos kilómetros de la entrada de la gruta, al pie de una cascada de 15 metros de altura en una zona de difícil acceso. En tanto, el tercer cuerpo fue asegurado por buzos para impedir que la corriente subterránea lo desplazara.

PUBLICIDAD

Cada rescate es una tarea de gran demanda en Chichicazapan

Las autoridades estiman que cada rescate puede tomar hasta 21 horas de trabajo ininterrumpido.

Por ahora, la extracción de los cuerpos en Chichicazapan se mantiene suspendida debido a la peligrosidad de las condiciones meteorológicas, pues las fuertes precipitaciones que caracterizan a Cuetzalan suponen un riesgo latente para el equipo de buzos y personal de apoyo.

Equipos de voluntarios participan en las tareas de búsqueda. FOTO: Alan Apodaca

En particular, hubo un momento en el que algunos compañeros estuvieron cerca de quedar atrapados por la crecida de agua, lo que precipitó la salida de emergencia y la decisión conjunta con Protección Civil de pausar los trabajos.

“Nuestro papel era a cuidar a los buzos, que la corriente no se los fuera a llevar y estarlos cuidando a través del sistema de cuerdas que pusimos”, nos explica.

PUBLICIDAD

Solo si se garantiza un margen adecuado de seguridad y tiempo para montar los sistemas de extracción, la operación podría retomarse, indica Apodaca.

Miembros de Espeleorescate México en las tareas dentro de la gruta de Chichicazapan. FOTO: Alan Apodaca

Sobre la difícil decisión de dejar los cuerpos dentro de la gruta, Alan explica que por consenso, los equipos decidieron no arriesgarse incluso durante breves periodos de aparente buen clima, ya que una crecida inesperada podría provocar otro accidente.

“Se toma la decisión junto con Protección Civil -y todas las agrupaciones de rescate que están en ese momento- de suspender la extracción de los cuerpos por las condiciones meteorológicas que no permitían estar más tiempo en la cueva. Porque al ser una cueva muy compleja, necesitas tiempo para poner todos los sistemas de cuerdas y extraer los cuerpos”.

PUBLICIDAD

En esta operación participan diferentes agrupaciones de rescate, pero la autorización final para el reinicio depende actualmente de decisiones tomadas por Protección Civil y, posiblemente, autoridades federales presentes en la zona, señala Apodaca.

Los peligros dentro de la gruta de Chichicazapan

Las labores dentro de la cueva se ven limitadas por márgenes de tiempo muy estrechos, ya que un cambio repentino en el clima puede transformar rápidamente las condiciones internas y poner en peligro a los rescatistas, nos explica Alan Apodaca.

Las labores dentro de la gruta se tornan complicadas debido a la extensión de casi 3 kilómetros. FOTO: Alan Apodaca

Las precipitaciones no solo aumentan el caudal del río subterráneo, sino que también dificultan la instalación y operación de los sistemas de cuerdas necesarios para la extracción de personas o cuerpos.

PUBLICIDAD

La longitud del trayecto, de hasta tres kilómetros desde la boca de la cueva hasta las zonas más profundas, hace indispensable un periodo prolongado sin precipitaciones para realizar operaciones seguras.

Recomendaciones para visitantes de cuevas y actividades de aventura

Las actividades turísticas en sistemas subterráneos como la gruta de Chichicazapan requieren precauciones específicas, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Quienes planean visitar estos espacios deben priorizar la seguridad y estar atentos tanto a las condiciones meteorológicas como a la acreditación de los guías.

Una de las recomendaciones principales es verificar que los guías estén debidamente acreditados por la Secretaría de Turismo bajo la norma cero nueve, que regula las actividades de aventura.

PUBLICIDAD

Los visitantes pueden solicitar referencias y comprobar la experiencia de los guías y agencias que operan en la zona.

Es fundamental que los guías cuenten con credencial oficial y estén registrados, ya que esto garantiza que poseen la capacitación necesaria para atender emergencias y organizar evacuaciones rápidas si es preciso.

Un grupo de rescatistas y personal del Gobierno del Estado de Puebla se reúne en una zona natural con vegetación exuberante, posiblemente cerca de una cueva en Cuetzalan. Un hombre en el centro, vestido con un chaleco, habla mientras otros miembros del equipo lo escuchan. Las imágenes muestran una operación de rescate coordinada para siete personas, con equipos trabajando en el lugar. El video es una cobertura de evento sobre las acciones de búsqueda.

El monitoreo constante del pronóstico meteorológico es esencial, dado que las crecidas repentinas de los ríos subterráneos representan uno de los principales riesgos.

Los guías capacitados suelen anticipar estos escenarios y toman decisiones para minimizar los peligros, como restringir el acceso a la cueva cuando hay previsión de lluvias intensas o persistentes.

PUBLICIDAD

Sobre el accidente ocurrido en Cuetzalan, Alan Apodaca indica que las autoridades tienen la responsabilidad de cerrar temporalmente las actividades de mayor riesgo durante el periodo de lluvias, independientemente del criterio individual de los guías.

Aunque las actividades de aventura en la región suelen ser seguras cuando se cumplen los protocolos, cualquier error en su ejecución o en la toma de decisiones puede tener consecuencias graves.