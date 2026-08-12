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¿Cómo afecta la posición de la Luna en un eclipse solar total de Sol a la Tierra?

La posición de la Luna durante un eclipse solar total desencadena efectos físicos que van mucho más allá de oscurecer el cielo, según la NASA

Eclipse solar total, la Tierra con una sombra circular de la Luna, y una estación espacial con paneles solares en la parte inferior.
La sombra que proyecta la Luna durante un eclipse total tiene dos zonas: una oscura y estrecha, y una exterior que puede abarcar más de mil kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La posición exacta de la Luna entre el Sol y la Tierra durante un eclipse solar total determina si la temperatura baja hasta 8 grados Celsius, si la ionosfera colapsa a condiciones nocturnas en minutos y si las señales de GPS y radio se alteran.

Todo depende de un factor: qué tan cerca está la Luna de la Tierra en el momento de la alineación.

Cuando esa distancia es la correcta, la sombra lunar desencadena efectos físicos medibles en la atmósfera, el clima y las comunicaciones, según la NASA y la a Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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Infografía con título Cómo impacta un eclipse solar total, ilustración de eclipse, iconos de termómetro, ionosfera, antena de radio, GPS, y diagramas de la Luna y Tierra.
Durante un eclipse total, la temperatura en la franja de oscuridad puede caer hasta 8 grados Celsius en cuestión de minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna debe estar en su punto más cercano a la Tierra para que el eclipse sea total

La órbita lunar es elíptica. Cuando la Luna pasa frente al Sol cerca de su punto más lejano —el apogeo—, su disco no alcanza a cubrir la fotosfera solar y los efectos sobre la Tierra son menores: solo se produce un eclipse anular.

Para que los efectos sean totales, la Luna debe estar cerca del perigeo, su punto más próximo.

Eclipse solar total: Luna cubre Sol con corona. Abajo, siluetas de observadores, telescopios, montañas. Cielo oscuro con Júpiter y Venus.
La Luna no siempre produce eclipses totales: cuando está en su punto más lejano de la Tierra, deja visible un anillo de luz solar conocido como eclipse anular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sol tiene un diámetro 400 veces mayor que la Luna, pero está 400 veces más lejos. Esa proporción hace que ambos astros parezcan del mismo tamaño desde la superficie terrestre, según el portal oficial NASA JPL.

Solo cuando la Luna está en perigeo esa igualdad aparente es suficiente para bloquear por completo la radiación solar.

Eclipse solar total con corona de luz y siluetas de personas observando. El horizonte anaranjado muestra montañas, humo y llamas de incendios.
Un eclipse total ocurre en algún punto del planeta cada 18 meses aproximadamente, pero un mismo lugar lo experimenta solo cada pocos cientos de años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna se aleja de la Tierra 4 centímetros por año. En otro medio billón a mil millones de años estará demasiado lejos para cubrir al Sol por completo, y los eclipses totales desaparecerán, según el portal NASA Science.

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La sombra de la Luna baja la temperatura, disipa nubes y calma los vientos en minutos

La posición de la Luna genera dos zonas de sombra sobre la Tierra. La umbra —el cono oscuro central— mide menos de 50 kilómetros de ancho al llegar a la superficie.

La penumbra exterior puede abarcar más de mil kilómetros. Solo dentro de la umbra se producen los efectos físicos completos.

Superficie de la Luna con numerosos cráteres y rocas, bajo el espacio oscuro que muestra estrellas y el planeta Tierra iluminado parcialmente.
La corona solar, la atmósfera exterior del Sol, fue descubierta precisamente durante un eclipse total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al bloquearse la radiación solar dentro de esa franja, la temperatura cae entre 4 y 8 grados Celsius.

Los satélites de la NOAA registraron caídas de 4 a 7 grados Fahrenheit en superficie durante el eclipse de abril de 2024.

Cuando eso ocurre, las nubes cúmulos se disipan porque la falta de calor solar reduce el movimiento de aire húmedo. El aire frío desciende y los vientos cambian de dirección hasta calmarse por completo.

Hombre con cámara y trípode en montaña rocosa bajo eclipse solar total. Cielo oscuro con estrellas y cadenas montañosas.
Los vientos dentro de la franja de totalidad cambian de dirección y llegan a calmarse por completo mientras dura el eclipse, según la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En minutos, la atmósfera superior se comporta como si fuera de noche

El efecto más profundo ocurre en la ionosfera, la capa superior de la atmósfera donde la radiación ultravioleta del Sol genera partículas cargadas.

Ahí orbitan satélites de baja altitud y viajan señales de radio y GPS. Cuando la sombra de la Luna corta esa radiación, la capa colapsa.

Ilustración a lápiz de personas observando un eclipse solar con telescopios, binoculares y filtros, sobre un paisaje de cactus, casas y edificios.
La Luna se aleja de la Tierra a razón de 4 centímetros por año. En otro medio billón a mil millones de años, los eclipses totales dejarán de ocurrir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bob Marshall, científico espacial de la Universidad de Colorado Boulder, lo explicó a la NASA: “El eclipse apaga la fuente de radiación de alta energía de la ionosfera”.

La capa pasa de condiciones diurnas a nocturnas en minutos. Ese cambio abrupto genera ondas que se propagan por la ionosfera —similares a las que produce un barco en el agua— y pueden interrumpir comunicaciones y navegación satelital.

Varios vehículos circulan por una carretera durante eclipse solar (Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante el eclipse total de 1919, los científicos confirmaron la teoría de la relatividad general de Einstein al observar cómo la gravedad del Sol curva la luz de galaxias distantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eclipse total es la única ventana natural para observar la corona del Sol

Con el disco solar bloqueado por la posición precisa de la Luna, la atmósfera exterior del Sol —la corona— se vuelve visible. En condiciones normales, el brillo de la fotosfera la oculta por completo.

Fue durante un eclipse total cuando la corona fue descubierta por primera vez, y el eclipse del 29 de mayo de 1919 permitió confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein al observar cómo la gravedad solar curva la luz de galaxias distantes, según el portal NASA Science.

Eclipse solar total con un halo brillante en el cielo azul oscuro. Debajo, un lago tranquilo con una pequeña isla y montañas escarpadas bajo un horizonte de tonos naranjas y morados.
La posición de la Luna en su órbita determina si un eclipse bloquea el Sol por completo o deja pasar una franja de luz alrededor de su disco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 podrá verse en México?

El eclipse solar total de este 12 de agosto de 2026 no es visible desde ningún punto de México, ni en su fase total ni parcial.

La franja de totalidad cruza Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y España.

Vista panorámica de la Ciudad de México con rascacielos y el Ángel de la Independencia, bajo un cielo con eclipse solar, dos planetas y meteoros.
A diferencia del eclipse solar total, el lunar parcial del 27 de agosto no requiere protección ocular para observarse, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente evento con visibilidad en territorio nacional ocurre el 27 de agosto: un eclipse lunar parcial en el que la sombra de la Tierra cubrirá el 93.9% del disco lunar.

Será visible en todo el país desde las 19:25 horas, tiempo del centro de México, sin necesidad de protección ocular, según datos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

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