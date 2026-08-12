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Eclipse Lunar el 27 de agosto: en qué ciudades de México se verá y a qué hora

La noche del 27 de agosto de 2026 la Luna se teñirá de rojo y podrá verse sin telescopio ni lentes especiales

Luna de color naranja rojizo con cráteres y textura lunar contra un cielo nocturno oscuro con estrellas, con una sombra cubriendo la parte superior izquierda.
Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no es perfecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Eclipse parcial de Luna del 27 de agosto será visible desde los 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28, cuando la Luna llena atraviese la sombra central de la Tierra.

El fenómeno cubrirá hasta el 96.2% del disco lunar y generará una tonalidad rojiza en el borde oscurecido, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Es el último eclipse visible desde territorio nacional en 2026 y no se repetirá hasta 2028.

Infografía sobre eclipse parcial de Luna en México con imagen de la Tierra y la Luna eclipsada, mapa del país, datos en porcentaje e iconos.
A diferencia de los eclipses solares, el lunar no representa ningún riesgo para la vista y puede observarse sin equipo especial, indica la NASA.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAOE confirmó que ninguna región del país quedará excluida de la observación, siempre que las condiciones meteorológicas permitan un cielo despejado.

El fenómeno ocurre porque la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no es perfecta: el satélite cruza solo una parte de la umbra terrestre, sin quedar cubierto por completo.

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Cómo se verá la Luna: rojiza y casi completamente oscurecida

La guía What’s Up: August 2026, publicada por la NASA y elaborada por Raquel Villanueva del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), precisa que en el punto máximo el 93% del diámetro lunar estará dentro de la sombra central.

El INAOE eleva esa cifra a 96.2% del disco visible.

Mujer con gorro y chaqueta mirando hacia arriba, luna parcialmente eclipsada, varias personas en la oscuridad, cielo nocturno estrellado, ciudad al fondo.
Las zonas rurales y alejadas de ciudades ofrecen mejores condiciones para observar el eclipse, debido a la menor contaminación lumínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna no desaparecerá, pero su superficie se oscurecerá de manera pronunciada y el borde cubierto adquirirá un tinte cobrizo rojizo.

La NASA señala que el fenómeno es completamente seguro para la vista y no requiere ningún tipo de protección ocular, a diferencia de los eclipses solares.

A qué hora ver el eclipse según el estado donde vives

Para la zona centro del país —Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y la mayoría de los estados—, el calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 elaborado por Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, con datos del INAOE, establece los siguientes horarios:

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  • Fase penumbral: inicia a las 19:23 horas del jueves 27.
  • Eclipse parcial: comienza a las 20:33 horas.
  • El punto máximo ocurre entre las 22:12 y las 22:14 horas.
  • La fase parcial termina a las 23:51 horas.
  • El fenómeno concluye a la 1:01 de la madrugada del viernes 28.
Infografía con el título "Eclipse lunar de agosto 2026 Horarios según tu región". Muestra la Luna roja, pirámides y telescopios, además de tablas con horarios y un mapa de México.
La infografía detalla los horarios del eclipse lunar de agosto de 2026 para distintas regiones de México, mostrando las fases del fenómeno y las diferencias horarias entre zonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los estados de la zona Pacífico —Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit— todos los horarios se adelantan una hora. El punto máximo llega alrededor de las 21:12 horas.

Quintana Roo opera en el huso horario del Este. En Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen, la fase penumbral arranca cerca de las 20:23 horas y el punto máximo se alcanza alrededor de las 23:12 horas.

El eclipse concluye aproximadamente a las 2:01 de la madrugada del viernes 28.

Vista aérea nocturna de ciudad con rascacielos y edificios iluminados, colina con estructura blanca, luna rojiza en el cielo oscuro con nubes.
La NASA recomienda dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad antes de comenzar la observación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California puede presentar una diferencia de hasta dos horas respecto al centro del país, con inicio de la fase penumbral cerca de las 17:23 horas hora local.

Dónde mirar y cómo prepararte para ver el eclipse

La NASA recomienda alejarse de zonas con contaminación lumínica y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad.

Basta mirar hacia el sur o sureste del cielo. Al inicio del eclipse, la Luna estará relativamente baja sobre el horizonte este-sureste, por lo que conviene buscar un punto de observación con ese ángulo despejado.

Cielo nocturno estrellado con luna llena rojiza y grandes cráteres, sobre la silueta de un templo antiguo con columnas y árboles.
Binoculares o un telescopio pequeño permiten seguir el movimiento de la sombra terrestre sobre la Luna, aunque no son necesarios, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Binoculares o un telescopio pequeño permiten seguir con mayor detalle el movimiento de la sombra terrestre sobre la superficie lunar, aunque no son indispensables.

La duración total del fenómeno, incluyendo las fases penumbrales, es de aproximadamente 5 horas y 38 minutos.

Qué otros fenómenos astronómicos hay en agosto

El eclipse lunar cierra un mes cargado de fenómenos celestes.

El calendario del Universum registra nueve eventos en agosto, entre ellos la lluvia de meteoros Perseidas —con una tasa máxima de 150 meteoros por hora— en su pico del 13 de agosto, y diversas conjunciones entre la Luna y planetas como Saturno, Marte y Júpiter.

El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 es una publicación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, elaborado con datos del INAOE.
El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 es una publicación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, elaborado con datos del INAOE.

El cúmulo globular M 15 es el único evento del mes que exige binoculares o telescopio; el eclipse lunar del 27 puede disfrutarse completamente a simple vista.

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